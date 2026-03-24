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Tensão entre Lamine Yamal e Hansi Flick? Jovem promessa do Barcelona é flagrado irritado com substituição “absurda” durante a vitória sobre o Rayo Vallecano
Yamal se afasta com dificuldade
Embora o único gol de Ronald Araújo tenha garantido os três pontos para os blaugranas no confronto da La Liga, o setor ofensivo teve dificuldades para encontrar seu ritmo habitual ao longo da tarde. Yamal, que costuma ser o coração criativo da equipe, teve uma atuação surpreendentemente discreta para seus elevados padrões. Aos 82 minutos, Flick optou por colocar Marcus Rashford em campo para garantir o resultado, uma decisão que provocou uma forte reação do jovem espanhol. Yamal pareceu evitar o contato visual com o técnico ao sair do campo, demonstrando um descontentamento que se manteve mesmo depois de chegar à linha lateral.
"É uma loucura"
Imagens transmitidas pela DAZN captaram a profundidade da frustração de Yamal, que parecia questionar a decisão de ser substituído enquanto o jogo ainda estava em suspense. O ponta foi visto resmungando consigo mesmo e com quem estava por perto, com o Diario Sport relatando que ele teria exclamado: “Sempre eu… é uma loucura.” O jogador de 18 anos parecia inconsolável perto da área técnica, onde o assistente técnico Arnau Blanco tentou acalmá-lo. Recusando-se a se acomodar no banco, Yamal continuou a gesticular em descrença antes de, por fim, isolar-se no túnel dos jogadores para assistir sozinho aos minutos finais da partida.
Impulsionado por padrões de excelência
Dentro do clube, a reação de Yamal estaria sendo interpretada mais como um sinal de sua imensa vontade de competir do que como um desentendimento pessoal com Flick. Depois de superar as preocupações com a forma física no início da temporada, o ponta tem sido o jogador mais decisivo do Barcelona nesta temporada, ostentando um desempenho notável de 21 gols e 15 assistências. Sua relutância em sair de campo é vista como consequência de seu desejo de influenciar cada resultado. Estatisticamente, Flick tem protegido seu jovem astro, já que Yamal foi substituído em apenas nove das 37 partidas que disputou como titular em todas as competições nesta temporada.
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Um teste à coesão do time
Flick precisa agora lidar com essa explosão emocional internamente para garantir que ela não perturbe a harmonia de um elenco que atualmente lidera a disputa pelo título da La Liga. O técnico alemão enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio entre preservar a forma física de Yamal e satisfazer a insaciável vontade do jovem de jogar durante uma sequência exaustiva de jogos que se aproxima. Todos os olhos estarão agora voltados para a próxima escalação do Barcelona para ver se esse incidente terá algum impacto duradouro sobre o status do ponta como titular indiscutível.