Tensão entre Lamine Yamal e Hansi Flick? Jovem promessa do Barcelona é flagrado irritado com substituição “absurda” durante a vitória sobre o Rayo Vallecano

Dentro do clube, a reação de Yamal estaria sendo interpretada mais como um sinal de sua imensa vontade de competir do que como um desentendimento pessoal com Flick. Depois de superar as preocupações com a forma física no início da temporada, o ponta tem sido o jogador mais decisivo do Barcelona nesta temporada, ostentando um desempenho notável de 21 gols e 15 assistências. Sua relutância em sair de campo é vista como consequência de seu desejo de influenciar cada resultado. Estatisticamente, Flick tem protegido seu jovem astro, já que Yamal foi substituído em apenas nove das 37 partidas que disputou como titular em todas as competições nesta temporada.