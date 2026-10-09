Getty Images Sport
Traduzido por
'Tenho veneno nas minhas veias' - Mikel Arteta se abre sobre a dor da eliminação na Champions League enquanto o técnico do Arsenal mira a glória europeia
Derrota nos pênaltis em Budapeste ainda assombra o Arsenal
O Arsenal conquistou seu primeiro título da Premier League em 22 anos no último mês de maio, enfim encerrando uma sequência de três vice-campeonatos consecutivos. No entanto, esse triunfo doméstico foi rapidamente ofuscado por um duro golpe no continente. Apenas 11 dias depois de erguer o troféu da liga, o Arsenal ficou no quase em Budapeste.
O time de Arteta lutou por um empate tenso por 1 a 1 contra o Paris Saint-Germain na final da Champions League, mas acabou sofrendo uma dolorosa derrota nos pênaltis. A potência francesa conquistou títulos europeus consecutivos no processo, deixando o Arsenal para refletir sobre uma dolorosa chance desperdiçada.
- Getty Images Sport
A dor de um quase título europeu
Em entrevista ao The Athletic, Arteta comparou a derrota na final europeia a uma marca física permanente. Fazendo referência a seu antecessor, Arsene Wenger, o espanhol confirmou que a derrota continua em primeiro plano em sua mente.
"Ainda tenho a cicatriz, como Arsene diz. Ainda tenho esse veneno nas veias", admitiu Arteta. "Isso tem que continuar lá, porque é quando você aprende e isso provavelmente vai ser um enorme combustível para mim e para todos."
Ao refletir sobre seu novo contrato, ele expressou sua paixão duradoura pelo clube do norte de Londres. "É um privilégio comprometer meu futuro com o clube e continuar trabalhando com pessoas excepcionais que querem o melhor para o Arsenal", observou. "Este clube é único, seu caráter e a forma como ele faz você se sentir, e tenho um grande senso de privilégio por nossa jornada juntos continuar."
Arteta consolida visão de longo prazo
A diretoria do Arsenal recentemente recompensou Arteta pelo trabalho transformador desde sua chegada, em dezembro de 2019. Um novo contrato lucrativo o mantém no Emirates Stadium até 2030, consolidando seu status como o técnico mais bem pago da elite do futebol inglês, com quase £20 milhões por ano.
Com o futuro definido, o comandante do Arsenal está profundamente envolvido na progressão geral do clube. Ao ser questionado sobre gerir expectativas, evolução tática e recrutamento nos próximos quatro anos, seu entusiasmo ficou evidente.
"Globalmente, com os nossos torcedores? Ótimo", disse. "Como vamos montar os próximos três elencos? Ótimo. Como as regras do jogo vão nos mudar, e como vamos nos manter à frente disso para tirar vantagem? Ótimo.
"Mas isso vai acontecer se, a cada dia, cuidarmos do que construímos. Vamos torná-lo um pouco melhor, como um software que vai sendo atualizado e atualizado. Quando isso pode parar é infinito.
"Já construímos um vínculo especial e criamos memórias que vão durar a vida toda, e o mais empolgante é que isso é apenas o começo do que podemos alcançar juntos."
- Getty Images Sport
Reagindo após o revés para o Brighton
O Arsenal precisa deixar para trás a pesada derrota por 3 a 0 para o Brighton, sofrida pouco antes da recente pausa internacional de três semanas. A equipe de Arteta volta à ação no cenário doméstico no sábado, contra o Leeds, em busca de recuperar o embalo na defesa do título da Premier League.
Depois desse confronto, o foco rapidamente voltará para as ambições continentais do clube. O Lille visitará o Emirates Stadium pela Champions League, dando início a uma sequência congestionada de partidas que testará severamente a profundidade e a resiliência do elenco reforçado de Arteta em todas as frentes.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.