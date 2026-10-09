A diretoria do Arsenal recentemente recompensou Arteta pelo trabalho transformador desde sua chegada, em dezembro de 2019. Um novo contrato lucrativo o mantém no Emirates Stadium até 2030, consolidando seu status como o técnico mais bem pago da elite do futebol inglês, com quase £20 milhões por ano.

Com o futuro definido, o comandante do Arsenal está profundamente envolvido na progressão geral do clube. Ao ser questionado sobre gerir expectativas, evolução tática e recrutamento nos próximos quatro anos, seu entusiasmo ficou evidente.

"Globalmente, com os nossos torcedores? Ótimo", disse. "Como vamos montar os próximos três elencos? Ótimo. Como as regras do jogo vão nos mudar, e como vamos nos manter à frente disso para tirar vantagem? Ótimo.

"Mas isso vai acontecer se, a cada dia, cuidarmos do que construímos. Vamos torná-lo um pouco melhor, como um software que vai sendo atualizado e atualizado. Quando isso pode parar é infinito.

"Já construímos um vínculo especial e criamos memórias que vão durar a vida toda, e o mais empolgante é que isso é apenas o começo do que podemos alcançar juntos."



