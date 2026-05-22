"Tenho uma ideia" - Bernardo Silva quebra o silêncio sobre seu futuro antes de deixar o Manchester City

Ao abordar o intenso escrutínio da mídia em torno de seu próximo destino, o jogador da seleção portuguesa manteve-se evasivo quanto a negociações específicas, mas delineou seu cronograma exato. Em entrevista ao Canal 11, Silva disse: “Não tenho [nada definido] e não sei onde vou jogar. Realmente não sei. Tenho uma ideia do que quero fazer. Estou conversando com meu agente, mas não sei onde vou jogar na próxima temporada. Realmente não sei.

"Consigo lidar com isso, porque já disse ao meu agente que a decisão só será tomada no final da temporada. Só quero estar focado no Man. City e, depois, tomarei a decisão com base nas opções que tenho. Quero decidir entre o final da temporada e o início dos treinos da seleção para ter a cabeça limpa. Para não misturar as coisas, porque a Copa do Mundo é importante demais para se pensar em outras coisas."

Quando questionado se uma transferência lucrativa para a Liga Profissional da Arábia Saudita havia sido completamente descartada neste momento, o maestro do meio-campo preferiu evitar a pergunta. Ele disse: “Eu poderia responder, mas do ponto de vista das negociações isso não faz muito sentido. Prefiro não responder... Tenho contatos, sei de algumas intenções, sei quem quer, quem não quer, quem pode vir a querer, não discuti valores, não há nada em cima da mesa. Não é preocupante. Estou tranquilo. Tenho boas opções. Tenho uma ordem de preferência. O que quer que aconteça, será sempre bom.”