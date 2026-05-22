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"Tenho uma ideia" - Bernardo Silva quebra o silêncio sobre seu futuro antes de deixar o Manchester City
Ícone da Etihad se prepara para deixar a empresa
O meia de 31 anos encerrará oficialmente uma trajetória magnífica de nove anos repleta de títulos em Manchester quando seu contrato expirar neste verão. Desde que chegou do Mônaco em 2017, o influente meio-campista acumulou 459 partidas, consolidando-se na oitava posição na lista de jogadores com mais partidas pelo clube, além de conquistar 15 títulos importantes. Tendo assumido a capitania após a saída de Kevin De Bruyne na última temporada, Silva está determinado a resolver rapidamente sua situação administrativa para evitar distrações indesejadas antes do início de seus compromissos em torneios internacionais.
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Silva fala abertamente sobre sua postura nas negociações
Ao abordar o intenso escrutínio da mídia em torno de seu próximo destino, o jogador da seleção portuguesa manteve-se evasivo quanto a negociações específicas, mas delineou seu cronograma exato. Em entrevista ao Canal 11, Silva disse: “Não tenho [nada definido] e não sei onde vou jogar. Realmente não sei. Tenho uma ideia do que quero fazer. Estou conversando com meu agente, mas não sei onde vou jogar na próxima temporada. Realmente não sei.
"Consigo lidar com isso, porque já disse ao meu agente que a decisão só será tomada no final da temporada. Só quero estar focado no Man. City e, depois, tomarei a decisão com base nas opções que tenho. Quero decidir entre o final da temporada e o início dos treinos da seleção para ter a cabeça limpa. Para não misturar as coisas, porque a Copa do Mundo é importante demais para se pensar em outras coisas."
Quando questionado se uma transferência lucrativa para a Liga Profissional da Arábia Saudita havia sido completamente descartada neste momento, o maestro do meio-campo preferiu evitar a pergunta. Ele disse: “Eu poderia responder, mas do ponto de vista das negociações isso não faz muito sentido. Prefiro não responder... Tenho contatos, sei de algumas intenções, sei quem quer, quem não quer, quem pode vir a querer, não discuti valores, não há nada em cima da mesa. Não é preocupante. Estou tranquilo. Tenho boas opções. Tenho uma ordem de preferência. O que quer que aconteça, será sempre bom.”
Fatores familiares e planos para o futuro descritos
Ao explicar os principais fatores que motivaram sua decisão final, Silva detalhou como o estilo de vida e a ambição esportiva devem estar em sintonia. O meio-campista explicou: “Tudo conta. O nível competitivo, porque quero competir, estar em alto nível. A vida familiar é muito importante, o que é bom para mim e para minha família. Estar em um lugar onde eu me sinta bem e onde minha esposa e minha filha sejam felizes.”
Apesar das sugestões de que seu futuro já estava traçado, Silva permaneceu calado quando questionado se iria procurar uma casa ao chegar na Espanha, respondendo com firmeza: “Não vou responder a nenhuma dessas perguntas.”
Olhando para o crepúsculo de sua carreira aos 31 anos, o astro do City reconhece que ainda tem muito tempo pela frente no nível de elite, usando contemporâneos como referência para sua longevidade. Silva acrescentou: “Acho que até os 34 anos, sendo um tipo diferente de jogador, você está sempre em um nível muito alto. Vejo isso no [Ilkay] Gundogan, que aos 33, 34 anos, estava em um nível muito alto. Bruno talvez esteja tendo uma de suas melhores temporadas, ele tem 32 anos – ele tem um corpo ótimo!
“Cuido muito melhor de mim do que costumava fazer. Agora não consigo fazer o que fazia antes. Tenho que acordar cedo. Cuido muito da minha alimentação e do meu descanso. Sou disciplinado, tenho que ser. Se você não for, as lesões começam a aparecer, o desempenho cai. O jogo é muito físico.”
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O confronto contra o Villa marca a despedida definitiva
Após a decepção de perder o título da Premier League para o Arsenal, campeão da competição, o City encerrará sua temporada em casa contra o Aston Villa no domingo. A partida no Etihad representa um momento comovente para o clube, já que será, quase certamente, a emocionante partida de despedida de Silva diante da torcida local. Enfrentando um último desafio físico em Manchester, o capitão precisará despachar rapidamente as formalidades pós-jogo antes de embarcar para cumprir suas obrigações com a seleção nacional.