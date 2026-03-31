“Tenho uma grande admiração!” – Por que Santi Cazorla prefere Pedri a Lamine Yamal, enquanto os jogadores da seleção espanhola brilham pelo Barcelona

O meia de 23 anos segue os passos de ícones da seleção espanhola como Cazorla, Cesc Fàbregas, Xavi e Andrés Iniesta. Pedri já conquistou sua própria medalha de campeão da Eurocopa, em 2024, e espera conquistar um título mundial neste verão, na Copa do Mundo de 2026.

Questionado sobre por que é tão fã do jogador natural de Tenerife, Cazorla disse ao Sport: “Ele já é um dos melhores do mundo, nessa idade. É um jogador diferente, daqueles que todos nós apreciamos sempre que entra em campo. Acho que o Barcelona sente muita falta dele quando Pedri não está lá.

“Eles têm alguns jogadores fantásticos nessa posição, mas acho que o Pedri dá um toque diferente à equipe e, acima de tudo, ele parece um cara muito, muito pé no chão, muito normal, e eu gosto muito disso. Acho que quanto mais normal alguém é, melhor jogador é. Tenho uma grande admiração pelo Pedri, e foi por isso que pedi a camisa dele.”