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“Tenho uma grande admiração!” – Por que Santi Cazorla prefere Pedri a Lamine Yamal, enquanto os jogadores da seleção espanhola brilham pelo Barcelona
Cazorla segue os passos de Ronaldo ao continuar jogando aos 41 anos
Cazorla está — assim como o maior jogador de todos os tempos, o português Cristiano Ronaldo — adiando a aposentadoria o máximo possível e continua atuando no mais alto nível mesmo depois de completar 41 anos. Ele voltou às suas origens no Real Oviedo em 2023.
Após uma partida contra o Barcelona no início desta temporada, Cazorla postou uma foto e uma mensagem nas redes sociais na qual dirigiu um pedido do tipo “você pode me dar sua camisa, gênio?” a Pedri.
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Por que Cazorla é tão fã do craque do Barcelona, Pedri
O meia de 23 anos segue os passos de ícones da seleção espanhola como Cazorla, Cesc Fàbregas, Xavi e Andrés Iniesta. Pedri já conquistou sua própria medalha de campeão da Eurocopa, em 2024, e espera conquistar um título mundial neste verão, na Copa do Mundo de 2026.
Questionado sobre por que é tão fã do jogador natural de Tenerife, Cazorla disse ao Sport: “Ele já é um dos melhores do mundo, nessa idade. É um jogador diferente, daqueles que todos nós apreciamos sempre que entra em campo. Acho que o Barcelona sente muita falta dele quando Pedri não está lá.
“Eles têm alguns jogadores fantásticos nessa posição, mas acho que o Pedri dá um toque diferente à equipe e, acima de tudo, ele parece um cara muito, muito pé no chão, muito normal, e eu gosto muito disso. Acho que quanto mais normal alguém é, melhor jogador é. Tenho uma grande admiração pelo Pedri, e foi por isso que pedi a camisa dele.”
Pedri x Yamal: Cazorla apoia o colega meio-campista
Embora Pedri seja um dos grandes favoritos da torcida no Spotify Camp Nou e entre os fãs de todo o mundo, suas proezas podem, às vezes, ser ofuscadas pelas do seu colega Yamal, de 18 anos — que agora é um sério candidato ao Ballon d’Or.
Colocando-se claramente no “Time do Pedri”, Cazorla falou sobre preferir um jogador que atua na sua posição em vez de outro que emociona os espectadores pelas laterais: “Por causa da posição em que ele joga. É a posição em que sempre joguei.
“Adoro assistir ao Lamine, ele é um jogador diferente e excepcional nessa posição, mas como já joguei um pouco na posição do Pedri, tenho um pouco mais de admiração por ele por esse motivo, e não por qualquer outro.”
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A jornada rumo à Copa do Mundo: Pedri e Yamal prontos para brilhar pela Espanha
Pedri e Yamal estão atualmente com a seleção espanhola, que se prepara para um amistoso internacional contra o Egito na terça-feira. Espera-se que ambos tenham um papel de destaque nos planos de Luis de la Fuente quando forem definidos os preparativos para a Copa do Mundo de 2026.