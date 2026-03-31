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Pedri Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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“Tenho uma grande admiração!” – Por que Santi Cazorla prefere Pedri a Lamine Yamal, enquanto os jogadores da seleção espanhola brilham pelo Barcelona

Pedri
L. Yamal
Barcelona
Espanha
S. Cazorla
La Liga

O ex-jogador do Arsenal e da seleção espanhola, Santi Cazorla, explicou por que prefere Pedri ao jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal. O bicampeão europeu admite ter uma “grande admiração” pelo elegante meio-campista do Barça. Ele também é um grande fã de Yamal, que continua a impressionar o público mundial, mas sempre dará preferência aos jogadores que sabem trabalhar com a bola em vez dos artilheiros.

  • Cazorla segue os passos de Ronaldo ao continuar jogando aos 41 anos

    Cazorla está — assim como o maior jogador de todos os tempos, o português Cristiano Ronaldo — adiando a aposentadoria o máximo possível e continua atuando no mais alto nível mesmo depois de completar 41 anos. Ele voltou às suas origens no Real Oviedo em 2023.

    Após uma partida contra o Barcelona no início desta temporada, Cazorla postou uma foto e uma mensagem nas redes sociais na qual dirigiu um pedido do tipo “você pode me dar sua camisa, gênio?” a Pedri.

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  • Pedri Barcelona 2025-26 goalGetty

    Por que Cazorla é tão fã do craque do Barcelona, Pedri

    O meia de 23 anos segue os passos de ícones da seleção espanhola como Cazorla, Cesc Fàbregas, Xavi e Andrés Iniesta. Pedri já conquistou sua própria medalha de campeão da Eurocopa, em 2024, e espera conquistar um título mundial neste verão, na Copa do Mundo de 2026.

    Questionado sobre por que é tão fã do jogador natural de Tenerife, Cazorla disse ao Sport: “Ele já é um dos melhores do mundo, nessa idade. É um jogador diferente, daqueles que todos nós apreciamos sempre que entra em campo. Acho que o Barcelona sente muita falta dele quando Pedri não está lá.

    “Eles têm alguns jogadores fantásticos nessa posição, mas acho que o Pedri dá um toque diferente à equipe e, acima de tudo, ele parece um cara muito, muito pé no chão, muito normal, e eu gosto muito disso. Acho que quanto mais normal alguém é, melhor jogador é. Tenho uma grande admiração pelo Pedri, e foi por isso que pedi a camisa dele.”

  • Pedri x Yamal: Cazorla apoia o colega meio-campista

    Embora Pedri seja um dos grandes favoritos da torcida no Spotify Camp Nou e entre os fãs de todo o mundo, suas proezas podem, às vezes, ser ofuscadas pelas do seu colega Yamal, de 18 anos — que agora é um sério candidato ao Ballon d’Or.

    Colocando-se claramente no “Time do Pedri”, Cazorla falou sobre preferir um jogador que atua na sua posição em vez de outro que emociona os espectadores pelas laterais: “Por causa da posição em que ele joga. É a posição em que sempre joguei.

    “Adoro assistir ao Lamine, ele é um jogador diferente e excepcional nessa posição, mas como já joguei um pouco na posição do Pedri, tenho um pouco mais de admiração por ele por esse motivo, e não por qualquer outro.”

  • Pedri Lamine Yamal Spain 2025Getty

    A jornada rumo à Copa do Mundo: Pedri e Yamal prontos para brilhar pela Espanha

    Pedri e Yamal estão atualmente com a seleção espanhola, que se prepara para um amistoso internacional contra o Egito na terça-feira. Espera-se que ambos tenham um papel de destaque nos planos de Luis de la Fuente quando forem definidos os preparativos para a Copa do Mundo de 2026.

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