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"Tenho um plano!" - Diego Simeone defende a decisão de fazer DEZ alterações na escalação do Atlético de Madrid antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o Barcelona
Uma aposta tática com a Europa em mente
Apesar da derrota por 2 a 1 para o Sevilla, Simeone manteve-se firme na coletiva de imprensa pós-jogo. O técnico do Atlético priorizou a preparação física e o descanso dos jogadores para o confronto em casa desta semana contra o Barça, poupando praticamente todo o seu elenco titular em favor de jogadores formados na base e reservas. Quando questionado se a derrota foi resultado direto da priorização da competição continental, Simeone afirmou: “O jogo contra o Sevilla exigia mais eficácia. Temos um plano, pode dar certo ou pode dar errado, mas não vou me desviar dele. Tenho um plano.”
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Confiar na próxima geração
Apesar da falta de experiência dos jogadores mais experientes em campo, o técnico ficou animado com o desempenho dos estreantes e dos jovens, que aguentaram a pressão do Ramon Sánchez-Pizjuán. “Sempre digo a mesma coisa: para mim, não há idades”, explicou Simeone aos repórteres. “Há jogadores que interpretam o jogo e jogadores que não. Acho que disputamos muito bem. Tivemos uma posse de bola mais lenta do que eu gostaria, pois preferia que fôssemos mais diretos. Acho que poderíamos ter empatado. Estou feliz com a forma como eles jogaram. Não se sabe quando essas oportunidades voltarão e é preciso estar preparado.”
Reagindo às adversidades em Sevilha
A partida começou mal para a equipe com rodízio, que sofreu um gol logo no início, dando vantagem ao Sevilla. No entanto, a resiliência demonstrada após ficar em desvantagem sugere que o espírito do “Cholismo” está bem enraizado até mesmo nos membros mais jovens do elenco. “Começar perdendo por 1 a 0, em uma jogada que poderia ter sido melhor resolvida, poderia ter nos colocado em uma situação difícil na partida, mas isso não aconteceu”, observou Simeone. “Nós nos recuperamos com os rapazes e a forma como eles disputaram a partida me deixa feliz.”
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A atenção volta-se agora para o Metropolitano
Com o confronto contra o Sevilla já no retrovisor, a atenção volta-se totalmente para a partida de volta contra o Barcelona no Metropolitano, onde o Atlético defenderá uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado. A forte rotação significa que jogadores como Antoine Griezmann e Koke estarão em boas condições para o confronto europeu. Simeone também reservou elogios especiais para jovens jogadores como Ameyda, que parece destinado a desempenhar um papel mais importante no futuro do time após impressionar em circunstâncias difíceis. “Ele é muito forte, não precisa de mensagens. Ele sabe o que é este jogo”, disse Simeone.