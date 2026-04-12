"Tenho um plano!" - Diego Simeone defende a decisão de fazer DEZ alterações na escalação do Atlético de Madrid antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o Barcelona

Apesar da falta de experiência dos jogadores mais experientes em campo, o técnico ficou animado com o desempenho dos estreantes e dos jovens, que aguentaram a pressão do Ramon Sánchez-Pizjuán. “Sempre digo a mesma coisa: para mim, não há idades”, explicou Simeone aos repórteres. “Há jogadores que interpretam o jogo e jogadores que não. Acho que disputamos muito bem. Tivemos uma posse de bola mais lenta do que eu gostaria, pois preferia que fôssemos mais diretos. Acho que poderíamos ter empatado. Estou feliz com a forma como eles jogaram. Não se sabe quando essas oportunidades voltarão e é preciso estar preparado.”