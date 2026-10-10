O treinador explicou que todo o vestiário se beneficia da presença do meio-campista, não apenas por causa de sua capacidade técnica, mas também por sua natureza altruísta em campo. Alonso acredita que Caicedo é a peça que mantém o meio-campo do Chelsea unido. O técnico observou que o equatoriano proporciona um senso vital de equilíbrio ao time titular, embora tenha insistido que o jogador ainda está em uma fase de desenvolvimento de sua carreira sob o novo comando em Stamford Bridge.

Alonso detalhou a influência do jogador, afirmando: "Todos nós ficamos mais felizes quando vemos Moi em campo. Não apenas eu, mas os companheiros dele também. Eles ficam felizes em vê-lo não só porque ele é um grande jogador; todos adoram o Moi pela forma como ele é generoso no esforço, pelo quanto ajuda cada um dos companheiros, e pelo quanto ele é importante."

"Ele tem um papel muito importante no time por causa do equilíbrio que oferece, por causa das muitas qualidades que tem, e está em um momento em que precisa continuar evoluindo, continuar aprendendo."