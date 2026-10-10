AFP
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'Tenho um carinho especial' - Xabi Alonso enche Moises Caicedo de elogios e chama a estrela do Chelsea de 'generosa' após retorno para duelo com o Bournemouth
Alonso revela sua "queda" por meio-campistas
Alonso detalhou o impacto significativo que Caicedo tem no elenco do Chelsea, confirmando que o ex-jogador do Brighton está totalmente preparado para voltar à ação. Tendo sido limitado a apenas uma entrada como substituto nesta temporada por causa de lesão, a pausa internacional ofereceu uma janela crucial para que o jogador de 24 anos recuperasse plenamente seu ritmo em Cobham.
Falando à imprensa, o espanhol admitiu que tem uma afinidade natural por jogadores que atuam em sua antiga posição. "Tenho um carinho especial pelos meio-campistas e, com o Moi, com certeza", disse Alonso.
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A cola que mantém o Chelsea unido
O treinador explicou que todo o vestiário se beneficia da presença do meio-campista, não apenas por causa de sua capacidade técnica, mas também por sua natureza altruísta em campo. Alonso acredita que Caicedo é a peça que mantém o meio-campo do Chelsea unido. O técnico observou que o equatoriano proporciona um senso vital de equilíbrio ao time titular, embora tenha insistido que o jogador ainda está em uma fase de desenvolvimento de sua carreira sob o novo comando em Stamford Bridge.
Alonso detalhou a influência do jogador, afirmando: "Todos nós ficamos mais felizes quando vemos Moi em campo. Não apenas eu, mas os companheiros dele também. Eles ficam felizes em vê-lo não só porque ele é um grande jogador; todos adoram o Moi pela forma como ele é generoso no esforço, pelo quanto ajuda cada um dos companheiros, e pelo quanto ele é importante."
"Ele tem um papel muito importante no time por causa do equilíbrio que oferece, por causa das muitas qualidades que tem, e está em um momento em que precisa continuar evoluindo, continuar aprendendo."
Desbloqueando a visão tática
Alonso demonstrou grande empolgação em comandar o talento emergente da equipe, enfatizando uma abordagem prática em seu desenvolvimento. Após cada partida, o treinador se senta com o jogador para revisar imagens em vídeo, analisando cuidadosamente tanto os momentos de destaque quanto os aspectos que precisam ser aprimorados. Essas sessões pós-jogo são pensadas para elevar a visão tática e a consciência de posicionamento do atleta. Ao analisar as atuações de forma consistente ao lado dele, Alonso busca aumentar a confiança do jogador, ao mesmo tempo em que aprofunda seu entendimento geral do jogo.
"Estou muito empolgado para trabalhar com ele e tê-lo em campo e, depois de cada jogo, nos reunirmos e vermos as coisas boas, as coisas ruins, para fazer com que ele se sinta confiante e para fazer com que sinta que está melhorando sua compreensão do jogo", acrescentou o treinador.
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Alívio por lesão para Palmer e James
A notícia sobre Caicedo faz parte de um panorama mais amplo de melhora física para o Chelsea enquanto a equipe se prepara para receber o Bournemouth. Alonso confirmou que vários nomes importantes que foram obrigados a se retirar dos compromissos com suas seleções, incluindo Cole Palmer e Reece James, vêm treinando bem e estão à disposição para a seleção neste fim de semana.
Embora Palmer tenha enfrentado problemas físicos durante a partida anterior contra o Brentford, a pausa de três semanas permitiu que ele se recuperasse sem ser apressado. Alonso observou que o objetivo para o internacional inglês é garantir que ele esteja desfrutando do futebol enquanto atua com 100 por cento de sua capacidade física, sugerindo que o meia agora está em uma situação muito melhor.
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