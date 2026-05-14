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"Tenho todos os motivos para acreditar" - Arne Slot está confiante de que seu cargo no Liverpool está garantido, apesar de "uma temporada não muito boa"
Slot fala sobre o futuro em Anfield
Slot manifestou sua convicção de que comandará o clube na próxima temporada, apesar de uma queda significativa no desempenho no campeonato nacional. Após uma temporada de estreia sensacional, na qual conquistou o título da Premier League, o holandês viu sua equipe perder 11 partidas do campeonato nesta temporada, o que gerou frustração audível nas arquibancadas.
Falando antes da reta final da temporada, Slot foi claro sobre sua posição em relação à diretoria do clube. Quando questionado sobre seu cargo, ele afirmou: “Não acho que eu esteja decidindo isso sozinho, mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada. Em primeiro lugar, tenho contrato com este clube e, em segundo lugar, pelas conversas que estamos tendo. Essa é a minha opinião.”
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Reconhecendo que a defesa do título será difícil
A transição de campeões para candidatos à zona de classificação com dificuldades tem sido difícil de engolir para os torcedores. Atualmente, o Liverpool precisa de uma vitória nas duas últimas partidas para garantir matematicamente a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, muito longe do domínio que exibiu durante o primeiro ano de Slot em Merseyside.
O técnico foi honesto em sua avaliação do desempenho da equipe em comparação com os patamares alcançados anteriormente. “Mas se você não tem a melhor temporada, especialmente se comparar com a última temporada – se comparar com outras temporadas, talvez o debate seja diferente, mas se comparar com a última temporada –, esta definitivamente não tem sido uma grande temporada, então é normal que surjam críticas”, admitiu Slot.
Lidando com as críticas crescentes
Embora as notícias indiquem que os proprietários e diretores do clube não tenham considerado uma mudança na comissão técnica, o clima em torno do clube mudou. Slot acredita que o escrutínio a que sua comissão técnica e o elenco estão sendo submetidos atualmente faz simplesmente parte do trabalho quando se dirige um clube da envergadura do Liverpool.
Ele se recusou a apontar indivíduos como responsáveis pela sequência de maus resultados, preferindo destacar a responsabilidade coletiva pela campanha. “Todos nós tivemos nossa parcela de culpa, e com ‘todos’ quero dizer que os jogadores tiveram sua parcela, o técnico teve a dele e outras pessoas no clube tiveram a delas”, explicou Slot.
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Concentre-se no objetivo final
Apesar de todo o alvoroço em torno de seu futuro a longo prazo, a prioridade imediata continua sendo garantir uma classificação entre os quatro primeiros para assegurar que os Reds voltem a disputar as competições europeias de elite no ano que vem. Slot parece concentrado no diálogo interno no Centro de Treinamento AXA, em vez das especulações externas sobre possíveis substitutos.
Resumindo a natureza implacável do futebol moderno no mais alto nível, Slot observou que a falta de títulos inevitavelmente gera questionamentos. “É assim que as coisas funcionam hoje em dia se você não ganhar o campeonato”, concluiu.