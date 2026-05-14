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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

"Tenho todos os motivos para acreditar" - Arne Slot está confiante de que seu cargo no Liverpool está garantido, apesar de "uma temporada não muito boa"

A. Slot
Liverpool
Premier League

Arne Slot insistiu que espera continuar no comando do Liverpool na próxima temporada, apesar de uma campanha decepcionante em que os Reds têm enfrentado dificuldades para defender o título da Premier League. O técnico holandês tem enfrentado uma pressão crescente por parte de parte da torcida de Anfield, enquanto sua equipe luta para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

  • Slot fala sobre o futuro em Anfield

    Slot manifestou sua convicção de que comandará o clube na próxima temporada, apesar de uma queda significativa no desempenho no campeonato nacional. Após uma temporada de estreia sensacional, na qual conquistou o título da Premier League, o holandês viu sua equipe perder 11 partidas do campeonato nesta temporada, o que gerou frustração audível nas arquibancadas.

    Falando antes da reta final da temporada, Slot foi claro sobre sua posição em relação à diretoria do clube. Quando questionado sobre seu cargo, ele afirmou: “Não acho que eu esteja decidindo isso sozinho, mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada. Em primeiro lugar, tenho contrato com este clube e, em segundo lugar, pelas conversas que estamos tendo. Essa é a minha opinião.”

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reconhecendo que a defesa do título será difícil

    A transição de campeões para candidatos à zona de classificação com dificuldades tem sido difícil de engolir para os torcedores. Atualmente, o Liverpool precisa de uma vitória nas duas últimas partidas para garantir matematicamente a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, muito longe do domínio que exibiu durante o primeiro ano de Slot em Merseyside.

    O técnico foi honesto em sua avaliação do desempenho da equipe em comparação com os patamares alcançados anteriormente. “Mas se você não tem a melhor temporada, especialmente se comparar com a última temporada – se comparar com outras temporadas, talvez o debate seja diferente, mas se comparar com a última temporada –, esta definitivamente não tem sido uma grande temporada, então é normal que surjam críticas”, admitiu Slot.

  • Lidando com as críticas crescentes

    Embora as notícias indiquem que os proprietários e diretores do clube não tenham considerado uma mudança na comissão técnica, o clima em torno do clube mudou. Slot acredita que o escrutínio a que sua comissão técnica e o elenco estão sendo submetidos atualmente faz simplesmente parte do trabalho quando se dirige um clube da envergadura do Liverpool.

    Ele se recusou a apontar indivíduos como responsáveis pela sequência de maus resultados, preferindo destacar a responsabilidade coletiva pela campanha. “Todos nós tivemos nossa parcela de culpa, e com ‘todos’ quero dizer que os jogadores tiveram sua parcela, o técnico teve a dele e outras pessoas no clube tiveram a delas”, explicou Slot.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Concentre-se no objetivo final

    Apesar de todo o alvoroço em torno de seu futuro a longo prazo, a prioridade imediata continua sendo garantir uma classificação entre os quatro primeiros para assegurar que os Reds voltem a disputar as competições europeias de elite no ano que vem. Slot parece concentrado no diálogo interno no Centro de Treinamento AXA, em vez das especulações externas sobre possíveis substitutos.

    Resumindo a natureza implacável do futebol moderno no mais alto nível, Slot observou que a falta de títulos inevitavelmente gera questionamentos. “É assim que as coisas funcionam hoje em dia se você não ganhar o campeonato”, concluiu.

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