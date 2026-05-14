"Tenho todos os motivos para acreditar" - Arne Slot está confiante de que seu cargo no Liverpool está garantido, apesar de "uma temporada não muito boa"

Slot manifestou sua convicção de que comandará o clube na próxima temporada, apesar de uma queda significativa no desempenho no campeonato nacional. Após uma temporada de estreia sensacional, na qual conquistou o título da Premier League, o holandês viu sua equipe perder 11 partidas do campeonato nesta temporada, o que gerou frustração audível nas arquibancadas.

Falando antes da reta final da temporada, Slot foi claro sobre sua posição em relação à diretoria do clube. Quando questionado sobre seu cargo, ele afirmou: “Não acho que eu esteja decidindo isso sozinho, mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada. Em primeiro lugar, tenho contrato com este clube e, em segundo lugar, pelas conversas que estamos tendo. Essa é a minha opinião.”