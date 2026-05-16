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"Tenho sido uma porra de uma diversão!" - Pep Guardiola, técnico do Manchester City, brinca dizendo que deveria ter uma arquibancada em Wembley com o seu nome
O técnico do Citizens busca um marco histórico
Guardiola comandará o City em sua 24ª participação no estádio nacional sob sua liderança durante o grande evento deste sábado. Apesar das crescentes especulações de que o técnico possa deixar o clube neste verão, ele continua totalmente focado em conquistar seu 20º título importante ao longo de um reinado dominante de dez anos. O City chega a esta partida histórica como o primeiro time a chegar a quatro finais consecutivas da FA Cup, com o objetivo de conquistar uma impressionante dobradinha na copa nacional, após a conquista anterior da EFL Cup.
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Guardiola reflete sobre seu legado
Quando questionado se seu imenso sucesso é frequentemente menosprezado, Guardiola defendeu sua coleção de troféus com seu jeito característico. Ele afirmou: “Sim. Claro, 19 títulos em 10 anos não é nada mal. Eles não precisam esperar até eu sair, sabem que eu fui divertido. Eu fui muito divertido. Então, 19 títulos, lutando pelo 20º em 10 anos, não é nada mal, sinceramente.”
Carinho pelo estádio nacional
Guardiola rejeitou categoricamente qualquer sugestão de que a próxima final pudesse ser marcada por um clima de tristeza devido a uma possível saída, destacando que ainda tem contrato e uma longa história no local.
Ele acrescentou: “De jeito nenhum [será minha última vez em Wembley]. De jeito nenhum. Tenho mais um ano [de contrato]. Estou muito decepcionado por eles não reservarem um espaço para o Pep [em Wembley], considerando todas as vezes que estive lá – pelo menos um lounge ou um camarote. Talvez eu vá mais 24 vezes.
“Tem sido um lugar especial, com o Barcelona em 1992 e depois contra o Manchester United com o Barcelona pela segunda vez, e muitas vezes desde que estou aqui, com semifinais e finais. É muito bom voltar a Wembley. O máximo.”
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A disputa pelo título e a chance de conquistar o bicampeonato estão à vista
O desafio imediato para o City é avaliar a condição física do importante meio-campista Rodri antes do confronto contra o Chelsea neste histórico sétimo encontro em Wembley. Após a final da FA Cup, o City voltará toda a sua atenção para a Premier League, onde atualmente está dois pontos atrás do líder Arsenal, faltando duas partidas decisivas. Uma vitória no sábado garantiria mais um bicampeonato nacional e daria um grande impulso antes da tentativa de ultrapassar os Gunners na última semana da temporada.