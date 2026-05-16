"Tenho sido uma porra de uma diversão!" - Pep Guardiola, técnico do Manchester City, brinca dizendo que deveria ter uma arquibancada em Wembley com o seu nome

Guardiola rejeitou categoricamente qualquer sugestão de que a próxima final pudesse ser marcada por um clima de tristeza devido a uma possível saída, destacando que ainda tem contrato e uma longa história no local.

Ele acrescentou: “De jeito nenhum [será minha última vez em Wembley]. De jeito nenhum. Tenho mais um ano [de contrato]. Estou muito decepcionado por eles não reservarem um espaço para o Pep [em Wembley], considerando todas as vezes que estive lá – pelo menos um lounge ou um camarote. Talvez eu vá mais 24 vezes.

“Tem sido um lugar especial, com o Barcelona em 1992 e depois contra o Manchester United com o Barcelona pela segunda vez, e muitas vezes desde que estou aqui, com semifinais e finais. É muito bom voltar a Wembley. O máximo.”