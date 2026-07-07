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Moataz Elgammal

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“Tenho que garantir que isso não aconteça de novo” - Como Endrick reagiu à falha que custou caro ao Brasil, enquanto o jovem prodígio do Real Madrid promete voltar mais forte na Copa do Mundo de 2030

Endrick
Brasil
Copa do Mundo
Brasil x Noruega
Noruega

Endrick falou abertamente sobre sua falha devastadora durante a surpreendente eliminação do Brasil da Copa do Mundo para a Noruega. O atacante do Real Madrid perdeu uma oportunidade de ouro antes de a equipe sofrer uma dolorosa derrota por 2 a 1. Ele prometeu agora aprender com esse momento de desolação e se comprometeu a trabalhar incansavelmente para garantir que a seleção nacional se recupere no torneio de 2030.

  • Eliminação dolorosa para o Brasil

    De acordo com o site brasileiro ge, Endrick deixou o estádio profundamente frustrado com a campanha geral da Seleção Brasileira e com a chance perdida no segundo tempo, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. O Brasil acabou sendo eliminado do torneio após sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final.

    O atacante reconheceu que poderia ter mudado o resultado da partida e pretende usar o incidente como uma lição de vida. Ao comentar sobre a falha que custou caro, Endrick disse: “Muito. Depois disso, continuei conversando com Deus, agradeci a Ele pela oportunidade, mas foi um momento em que eu poderia ter feito melhor. Não consegui, mas agradeço a Deus por essa oportunidade. Vou trabalhar para garantir que isso não aconteça de novo.”

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  • EndrickGetty Images

    Olhando para o futuro, rumo a 2030

    Ao avaliar sua primeira experiência na Copa do Mundo, Endrick admitiu que a competição acabou ficando aquém de suas expectativas, mas valorizou profundamente a longa jornada necessária para vestir a famosa camisa da seleção nacional. Apesar da grande decepção com a eliminação precoce, Endrick continua extremamente determinado a garantir seu lugar no elenco para a próxima edição.

    Endrick acrescentou: “Uma Copa do Mundo que, é claro, não saiu como eu esperava, mas agradeço a Deus pela oportunidade. Foi um período muito difícil para conseguir chegar até aqui. Foi uma experiência. Vou trabalhar duro nos próximos quatro anos para estar aqui novamente.”

  • Foco no coletivo

    Quando questionado se espera ser o principal talismã e ponto de referência da Seleção Brasileira no próximo ciclo da Copa do Mundo, Endrick rapidamente evitou assumir essa enorme pressão individual. Em vez disso, ele destacou a importância vital do esforço coletivo e do trabalho em equipe, enquanto buscam reconstruir a confiança abalada. Enfatizando que o sucesso depende de todo o elenco, Endrick explicou: “Vou me esforçar ao máximo. Espero não ser o único responsável, espero que sejam todos os que estão aqui, para que possamos trabalhar em grupo. É o melhor para o Brasil, com todos fazendo um bom trabalho, para que não passemos por isso de novo.”

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    O que vem por aí para o Brasil?

    Depois de registrar sua pior campanha em uma Copa do Mundo nos últimos 36 anos, Carlo Ancelotti e sua equipe agora voltarão para casa para se reorganizar. O Brasil terá uma pausa antes de voltar à ação durante a janela de jogos internacionais de setembro. A seleção tem programados dois amistosos contra a Austrália: o primeiro será no dia 25 de setembro, em Townsville, seguido por um segundo jogo quatro dias depois, em Brisbane.

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