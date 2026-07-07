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“Tenho que garantir que isso não aconteça de novo” - Como Endrick reagiu à falha que custou caro ao Brasil, enquanto o jovem prodígio do Real Madrid promete voltar mais forte na Copa do Mundo de 2030
Eliminação dolorosa para o Brasil
De acordo com o site brasileiro ge, Endrick deixou o estádio profundamente frustrado com a campanha geral da Seleção Brasileira e com a chance perdida no segundo tempo, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. O Brasil acabou sendo eliminado do torneio após sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final.
O atacante reconheceu que poderia ter mudado o resultado da partida e pretende usar o incidente como uma lição de vida. Ao comentar sobre a falha que custou caro, Endrick disse: “Muito. Depois disso, continuei conversando com Deus, agradeci a Ele pela oportunidade, mas foi um momento em que eu poderia ter feito melhor. Não consegui, mas agradeço a Deus por essa oportunidade. Vou trabalhar para garantir que isso não aconteça de novo.”
- Getty Images
Olhando para o futuro, rumo a 2030
Ao avaliar sua primeira experiência na Copa do Mundo, Endrick admitiu que a competição acabou ficando aquém de suas expectativas, mas valorizou profundamente a longa jornada necessária para vestir a famosa camisa da seleção nacional. Apesar da grande decepção com a eliminação precoce, Endrick continua extremamente determinado a garantir seu lugar no elenco para a próxima edição.
Endrick acrescentou: “Uma Copa do Mundo que, é claro, não saiu como eu esperava, mas agradeço a Deus pela oportunidade. Foi um período muito difícil para conseguir chegar até aqui. Foi uma experiência. Vou trabalhar duro nos próximos quatro anos para estar aqui novamente.”
Foco no coletivo
Quando questionado se espera ser o principal talismã e ponto de referência da Seleção Brasileira no próximo ciclo da Copa do Mundo, Endrick rapidamente evitou assumir essa enorme pressão individual. Em vez disso, ele destacou a importância vital do esforço coletivo e do trabalho em equipe, enquanto buscam reconstruir a confiança abalada. Enfatizando que o sucesso depende de todo o elenco, Endrick explicou: “Vou me esforçar ao máximo. Espero não ser o único responsável, espero que sejam todos os que estão aqui, para que possamos trabalhar em grupo. É o melhor para o Brasil, com todos fazendo um bom trabalho, para que não passemos por isso de novo.”
- AFP
O que vem por aí para o Brasil?
Depois de registrar sua pior campanha em uma Copa do Mundo nos últimos 36 anos, Carlo Ancelotti e sua equipe agora voltarão para casa para se reorganizar. O Brasil terá uma pausa antes de voltar à ação durante a janela de jogos internacionais de setembro. A seleção tem programados dois amistosos contra a Austrália: o primeiro será no dia 25 de setembro, em Townsville, seguido por um segundo jogo quatro dias depois, em Brisbane.
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