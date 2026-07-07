De acordo com o site brasileiro ge, Endrick deixou o estádio profundamente frustrado com a campanha geral da Seleção Brasileira e com a chance perdida no segundo tempo, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. O Brasil acabou sendo eliminado do torneio após sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final.

O atacante reconheceu que poderia ter mudado o resultado da partida e pretende usar o incidente como uma lição de vida. Ao comentar sobre a falha que custou caro, Endrick disse: “Muito. Depois disso, continuei conversando com Deus, agradeci a Ele pela oportunidade, mas foi um momento em que eu poderia ter feito melhor. Não consegui, mas agradeço a Deus por essa oportunidade. Vou trabalhar para garantir que isso não aconteça de novo.”