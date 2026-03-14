“Tenho que estragar a festa de novo” – Arne Slot, técnico do Liverpool, dá notícias sobre a lesão de Alexander Isak

A transferência dos sonhos de Isak para o Liverpool transformou-se em um calvário físico. Desde sua transferência de 125 milhões de libras do Newcastle United, o jogador da seleção sueca tem enfrentado dificuldades para recuperar a forma prolífica que o tornou um dos atacantes mais temidos da Premier League. Após chegar sem ter completado a pré-temporada, seu progresso foi ainda mais prejudicado por uma lesão na virilha durante a vitória do Liverpool por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, em outubro de 2025.

O golpe decisivo veio em dezembro, durante uma vitória sobre o Tottenham. Apesar de ter marcado na vitória por 2 a 1, Isak sofreu uma fratura na perna que o deixou afastado dos gramados por mais de três meses. Com o atacante ainda sem estrear em 2026, os Reds são forçados a enfrentar um calendário exaustivo sem o jogador mais caro da história do clube.