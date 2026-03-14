AFP
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“Tenho que estragar a festa de novo” – Arne Slot, técnico do Liverpool, dá notícias sobre a lesão de Alexander Isak
Uma batalha histórica em Anfield
A transferência dos sonhos de Isak para o Liverpool transformou-se em um calvário físico. Desde sua transferência de 125 milhões de libras do Newcastle United, o jogador da seleção sueca tem enfrentado dificuldades para recuperar a forma prolífica que o tornou um dos atacantes mais temidos da Premier League. Após chegar sem ter completado a pré-temporada, seu progresso foi ainda mais prejudicado por uma lesão na virilha durante a vitória do Liverpool por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, em outubro de 2025.
O golpe decisivo veio em dezembro, durante uma vitória sobre o Tottenham. Apesar de ter marcado na vitória por 2 a 1, Isak sofreu uma fratura na perna que o deixou afastado dos gramados por mais de três meses. Com o atacante ainda sem estrear em 2026, os Reds são forçados a enfrentar um calendário exaustivo sem o jogador mais caro da história do clube.
- (C)Getty Images
Slot pede cautela em relação ao astro sueco
Ao falar sobre o estado atual de Isak, Slot admitiu estar resignado e que só podia esperar que o atacante se recuperasse totalmente em breve. Ele deu todo o seu apoio ao jogador sueco e adotou uma postura cautelosa para evitar novos riscos.
“Tenho que estragar a festa de novo. Digamos que [ele volte] no início de abril; ele está fora há três meses e meio e não treina com a equipe há três meses e meio. Da última vez que isso aconteceu, ele demorou um tempo para voltar ao ritmo”, disse Slot, conforme citado pelo Liverpool Echo.
“Estou realmente muito ansioso para tê-lo de volta, mas não criem expectativas tão altas a ponto de achar que, no minuto em que ele entrar em campo, já estará no nível pelo qual gastamos todo aquele dinheiro.”
Isak vai jogar pela Suécia na decisiva repescagem da Copa do Mundo?
Ao abordar a possibilidade de Isak se juntar à seleção sueca para a próxima janela de jogos internacionais, Slot também se mostrou pessimista. O técnico holandês sugeriu que é improvável que a cooperação entre clube e seleção resulte em Isak entrando em campo antes do reinício da temporada nacional.
“Se você me perguntar agora, eu diria que não espero [que Isak seja convocado pela Suécia para a repescagem da Copa do Mundo contra a Ucrânia]”, disse Slot. “Mas ainda faltam uma semana e meia; sempre há cooperação entre o clube e a seleção, mas não espero que ele jogue por nós antes disso.”
- Getty Images Sport
Uma corrida contra o tempo à medida que a temporada chega ao fim
Isak continuará sua recuperação da lesão com o objetivo de retornar até o final de abril. Nesta temporada, ele disputou apenas 16 partidas em todas as competições, marcando três gols e dando uma assistência.
Enquanto isso, os Reds seguirão em campo tanto no campeonato nacional quanto na Europa sem Isak. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição na Premier League, três pontos atrás dos quatro primeiros colocados, e enfrenta o Tottenham na próxima partida. Depois disso, os comandados de Slot voltarão suas atenções para a Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Galatasaray na segunda partida das oitavas de final, buscando reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na primeira partida.
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