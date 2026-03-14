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Yosua Arya

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“Tenho que estragar a festa de novo” – Arne Slot, técnico do Liverpool, dá notícias sobre a lesão de Alexander Isak

O técnico do Liverpool, Arne Slot, pediu aos torcedores que moderem suas expectativas em relação ao retorno de Alexander Isak. O jogador, que bateu o recorde de transferência do clube britânico, passou por uma temporada de estreia de pesadelo em Anfield, após uma série de contratempos físicos e uma lesão de longa duração na perna, e Slot acaba de dar as últimas notícias sobre sua recuperação.

  • Uma batalha histórica em Anfield

    A transferência dos sonhos de Isak para o Liverpool transformou-se em um calvário físico. Desde sua transferência de 125 milhões de libras do Newcastle United, o jogador da seleção sueca tem enfrentado dificuldades para recuperar a forma prolífica que o tornou um dos atacantes mais temidos da Premier League. Após chegar sem ter completado a pré-temporada, seu progresso foi ainda mais prejudicado por uma lesão na virilha durante a vitória do Liverpool por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, em outubro de 2025.

    O golpe decisivo veio em dezembro, durante uma vitória sobre o Tottenham. Apesar de ter marcado na vitória por 2 a 1, Isak sofreu uma fratura na perna que o deixou afastado dos gramados por mais de três meses. Com o atacante ainda sem estrear em 2026, os Reds são forçados a enfrentar um calendário exaustivo sem o jogador mais caro da história do clube.

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  • liverpool-alexander-isak(C)Getty Images

    Slot pede cautela em relação ao astro sueco

    Ao falar sobre o estado atual de Isak, Slot admitiu estar resignado e que só podia esperar que o atacante se recuperasse totalmente em breve. Ele deu todo o seu apoio ao jogador sueco e adotou uma postura cautelosa para evitar novos riscos.

    “Tenho que estragar a festa de novo. Digamos que [ele volte] no início de abril; ele está fora há três meses e meio e não treina com a equipe há três meses e meio. Da última vez que isso aconteceu, ele demorou um tempo para voltar ao ritmo”, disse Slot, conforme citado pelo Liverpool Echo.

    “Estou realmente muito ansioso para tê-lo de volta, mas não criem expectativas tão altas a ponto de achar que, no minuto em que ele entrar em campo, já estará no nível pelo qual gastamos todo aquele dinheiro.”

  • Isak vai jogar pela Suécia na decisiva repescagem da Copa do Mundo?

    Ao abordar a possibilidade de Isak se juntar à seleção sueca para a próxima janela de jogos internacionais, Slot também se mostrou pessimista. O técnico holandês sugeriu que é improvável que a cooperação entre clube e seleção resulte em Isak entrando em campo antes do reinício da temporada nacional.

    “Se você me perguntar agora, eu diria que não espero [que Isak seja convocado pela Suécia para a repescagem da Copa do Mundo contra a Ucrânia]”, disse Slot. “Mas ainda faltam uma semana e meia; sempre há cooperação entre o clube e a seleção, mas não espero que ele jogue por nós antes disso.”

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma corrida contra o tempo à medida que a temporada chega ao fim

    Isak continuará sua recuperação da lesão com o objetivo de retornar até o final de abril. Nesta temporada, ele disputou apenas 16 partidas em todas as competições, marcando três gols e dando uma assistência.

    Enquanto isso, os Reds seguirão em campo tanto no campeonato nacional quanto na Europa sem Isak. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição na Premier League, três pontos atrás dos quatro primeiros colocados, e enfrenta o Tottenham na próxima partida. Depois disso, os comandados de Slot voltarão suas atenções para a Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Galatasaray na segunda partida das oitavas de final, buscando reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na primeira partida.

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