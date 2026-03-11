“Tenho que começar a sentir isso”: Robert Lewandowski fala sobre uma possível saída do FC Barcelona

Enquanto Lewandowski ainda mantém seu futuro em aberto, sua esposa Anna já falou com mais clareza sobre a situação no final de janeiro: “Vamos ver como será a temporada em Barcelona este ano, porque, digamos, provavelmente será a última temporada do meu marido aqui. Então, aproveitamos ao máximo. Aproveitamos cada momento, cada jogo com os torcedores, porque sabemos que um dia não teremos mais tudo isso.”

Lewandowski, que se transferiu do FC Bayern para o Barcelona em 2022, não é mais a primeira escolha indiscutível no ataque dos catalães desde esta temporada. No entanto, ele continua sendo uma peça importante da equipe sob o comando do técnico Hansi Flick. Na temporada 2025/26, ele marcou 14 gols e deu três assistências em 33 partidas. O Barça lidera a liga com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Caso ele realmente deixe Barcelona, os principais destinos cogitados são a MLS e clubes da Arábia Saudita. No entanto, também é possível que ele permaneça na Europa: vários clubes, como AC Milan, Atlético de Madrid e Fenerbahçe, já teriam demonstrado interesse em Lewandowski.