A Bélgica foi derrotada por 4 a 1 pela França na Liga das Nações na segunda-feira, em um desfecho frustrante para seu compromisso internacional mais recente. A equipe de Van Bommel acabou sendo superada por uma atuação implacável da França, mas o treinador manteve uma postura firmemente positiva logo após o resultado.

Apesar de ter sofrido quatro gols contra a França, o técnico holandês fez uma avaliação surpreendentemente otimista da atuação geral de sua equipe. Em vez de se prender ao colapso defensivo, o técnico recém-nomeado preferiu destacar os sinais táticos encorajadores mostrados por seu elenco.