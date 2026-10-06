AFP
Traduzido por
'Tenho orgulho dos meus jogadores!' - Mark van Bommel mantém o otimismo após a França atropelar a Bélgica
Goleada sofrida pela Bélgica
A Bélgica foi derrotada por 4 a 1 pela França na Liga das Nações na segunda-feira, em um desfecho frustrante para seu compromisso internacional mais recente. A equipe de Van Bommel acabou sendo superada por uma atuação implacável da França, mas o treinador manteve uma postura firmemente positiva logo após o resultado.
Apesar de ter sofrido quatro gols contra a França, o técnico holandês fez uma avaliação surpreendentemente otimista da atuação geral de sua equipe. Em vez de se prender ao colapso defensivo, o técnico recém-nomeado preferiu destacar os sinais táticos encorajadores mostrados por seu elenco.
- Getty
Van Bommel segue positivo
Van Bommel foi rápido em destacar como sua equipe competiu bem com seus ilustres adversários durante grande parte do confronto. Ele sentiu que seus jogadores executaram efetivamente suas instruções táticas e criaram problemas significativos para a França antes de o jogo escapar.
"Por muito tempo, estivemos em pé de igualdade com um semifinalista da última Copa do Mundo", explicou o holandês, como citado pelo MaxiFoot. "Os primeiros dez minutos foram complicados, mas depois melhorou. Mantivemos a bola, estávamos bem organizados. Mostramos coisas bonitas e marcamos um gol suntuoso."
As substituições da França se mostraram decisivas
A partida acabou desandando para a Bélgica nos minutos finais, já que a maior profundidade do elenco da França e sua força física se mostraram difíceis demais de conter. Van Bommel reconheceu abertamente a enorme velocidade e a qualidade técnica do adversário, observando que as substituições mudaram o rumo do jogo.
"Eles têm uma qualidade imensa, e os substitutos foram decisivos", admitiu após a derrota. "Eles se movem muito rápido. Estou feliz com o que mostramos e orgulhoso dos meus jogadores. Estou aqui há apenas duas semanas. Claro, os últimos 15 minutos foram uma pena. Olhando para trás, para os quatro jogos, os meus primeiros com a Bélgica, há mais pontos positivos do que negativos."
- AFP
Focando nos aspectos positivos
Apesar de ter sofrido duas derrotas para a França durante esta pausa internacional, a Bélgica mostrou sinais tangíveis de progresso sob seu novo comando. Van Bommel já comandou quatro partidas desde que assumiu a seleção nacional, conseguindo vitórias convincentes sobre Itália e Turquia, por 2 a 0 e 3 a 0, respectivamente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.