Getty
Traduzido por
“Tenho muito orgulho de todos esses marcos” – Harry Kane revela seu próximo objetivo depois de se tornar o primeiro inglês a marcar 500 gols na carreira, jogando pelo Bayern de Munique
O prolífico Kane alcança 500 gols na carreira
Kane alcançou um marco notável ao marcar dois gols pelo Bayern na vitória sobre o Werder Bremen pela Bundesliga. O jogador da seleção inglesa ajudou a equipe de Vincent Kompany a conquistar uma vitória por 3 a 0, que manteve a equipe seis pontos à frente do Borussia Dortmund na tabela do campeonato alemão.
O temível camisa 9 do Bayern abriu o placar em cobrança de pênalti, antes de marcar com um chute preciso de fora da área três minutos depois. Esses gols o levaram a atingir a marca de 500 gols ao longo de uma carreira notável.
Kane define próximo objetivo após atingir marco histórico
Kane é o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham, tendo marcado 280 gols pelo clube. Ele marcou 16 gols durante uma série de empréstimos no início de sua carreira no norte de Londres. Em 2023, ele se transferiu para a Allianz Arena.
Seu impressionante desempenho individual se manteve na Baviera, com 126 gols marcados pelo Bayern em 131 partidas. Ele agora é campeão da Bundesliga, tendo quebrado seu jejum de títulos, e tem mais duas Chuteiras de Ouro em seu nome.
A nível internacional, Kane tornou-se o maior goleador que a seleção masculina da Inglaterra já teve. Ele tem 78 gols pelo Three Lions, em 112 partidas, e está sendo cotado para quebrar o recorde de participações de Peter Shilton, que é de 125 jogos.
Kane tem orgulho de tudo o que conquistou. Ele disse em uma mensagem de vídeo nas redes sociais: “Pessoalmente, estou muito orgulhoso de ter alcançado 500 gols na carreira. Todos esses marcos são algo de que me orgulho muito. Tento absorver isso, tento apreciar isso. Muito obrigado a todos os meus companheiros de equipe ao longo dos anos, a todos os treinadores, a toda a equipe que me ajudou a alcançar isso.”
Kane nunca foi o tipo de pessoa que se vangloria de sua própria glória ou descansa sobre os louros, já com os olhos voltados para o que pode ser conquistado a seguir. Ele acrescentou: “Como sempre, estamos ansiosos pelo próximo jogo, pelo próximo gol e, com sorte, poderemos começar a marcar mais alguns e ver até onde podemos chegar. Agradeço todas as mensagens e o apoio, já estou ansioso pela próxima semana.”
Kane é o melhor camisa 9 da sua geração?
Kane é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, com seu ex-companheiro de equipe no Spurs, Fraizer Campbell, dizendo ao GOAL sobre a posição do capitão da Inglaterra nesse grupo: “Ele está entre os melhores. [Robert] Lewandowski é provavelmente um jogador semelhante a ele. Ele é tão bom quanto ele, se não melhor.
“Isso é mérito dele. Ele passou de reserva no Leicester, na Championship, a melhor camisa 9 do mundo. Seus números e gols não mentem, e você não consegue isso por acaso — é preciso trabalhar duro, dedicação e continuar fazendo o que você faz de melhor, balançando as redes semana após semana. Na minha opinião, ele é definitivamente um dos maiores de todos os tempos.”
Outro ex-colega do Tottenham, Michel Vorm, já havia dito ao GOAL sobre a posição de Kane entre os atacantes mais temíveis da geração atual: “Lewandowski e Harry são mais parecidos entre si do que [Sergio] Aguero e [Luis] Suarez.
“Para mim, ele é um dos três melhores atacantes de todos os tempos na Europa. Não há dúvida alguma. Talvez eu seja um pouco tendencioso porque joguei com ele e o conheço, mas ele é um finalizador excelente. Lewandowski é mais parecido com ele do que Suarez. Aguero obviamente se aposentou um pouco mais cedo. Ele também era um excelente atacante. Para mim, Harry está entre os três melhores.”
- Getty
O que vem a seguir para Kane? Negociações contratuais e rumores de transferência
Kane estará determinado a garantir o primeiro lugar antes de pendurar as chuteiras, sem sinais de que isso venha a acontecer tão cedo. O Bayern iniciou negociações para renovar o contrato com um jogador emblemático, que expirará em 2027 e tem sido associado a uma transferência para outro clube, uma vez que as cláusulas de rescisão podem ser ativadas em cada janela de transferências.
Publicidade