Kane é o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham, tendo marcado 280 gols pelo clube. Ele marcou 16 gols durante uma série de empréstimos no início de sua carreira no norte de Londres. Em 2023, ele se transferiu para a Allianz Arena.

Seu impressionante desempenho individual se manteve na Baviera, com 126 gols marcados pelo Bayern em 131 partidas. Ele agora é campeão da Bundesliga, tendo quebrado seu jejum de títulos, e tem mais duas Chuteiras de Ouro em seu nome.

A nível internacional, Kane tornou-se o maior goleador que a seleção masculina da Inglaterra já teve. Ele tem 78 gols pelo Three Lions, em 112 partidas, e está sendo cotado para quebrar o recorde de participações de Peter Shilton, que é de 125 jogos.

Kane tem orgulho de tudo o que conquistou. Ele disse em uma mensagem de vídeo nas redes sociais: “Pessoalmente, estou muito orgulhoso de ter alcançado 500 gols na carreira. Todos esses marcos são algo de que me orgulho muito. Tento absorver isso, tento apreciar isso. Muito obrigado a todos os meus companheiros de equipe ao longo dos anos, a todos os treinadores, a toda a equipe que me ajudou a alcançar isso.”

Kane nunca foi o tipo de pessoa que se vangloria de sua própria glória ou descansa sobre os louros, já com os olhos voltados para o que pode ser conquistado a seguir. Ele acrescentou: “Como sempre, estamos ansiosos pelo próximo jogo, pelo próximo gol e, com sorte, poderemos começar a marcar mais alguns e ver até onde podemos chegar. Agradeço todas as mensagens e o apoio, já estou ansioso pela próxima semana.”