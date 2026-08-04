AFP
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"Tenho gostado das nossas sessões" - astro do Manchester City fala sobre a vida sob o comando do novo técnico Enzo Maresca
Maresca dá nova oportunidade a Gonzalez
Gonzalez demonstrou seu enorme potencial para se tornar um pilar central no meio-campo do Manchester City após uma atuação impressionante contra a Inter, apesar de o City ter acabado derrotado nos pênaltis depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O meio-campista espanhol de 24 anos, que chegou do FC Porto em fevereiro de 2025, anteriormente teve dificuldades para conseguir minutos com regularidade sob o comando de Pep Guardiola. A nomeação de Maresca agora oferece a Gonzalez uma nova oportunidade para provar sua capacidade na equipe titular do Manchester City.
- Getty Images Sport
"Tenho gostado das nossas sessões"
Em entrevista ao site oficial do clube, Gonzalez enfatizou que todo o elenco está se adaptando à metodologia de treinamento de Maresca. Ao falar sobre o processo de adaptação da equipe, Gonzalez explicou: "Não vamos saber tudo o que poderíamos aprender durante o ano antes da primeira semana da temporada. Mas, mesmo quando um ano tiver passado, sempre continuaremos aprendendo.
"Isso é o futebol e isso é a vida. Não é fácil porque alguns jogadores vão chegar na mesma semana da Community Shield, mas para nós, que estamos aqui desde o primeiro dia, vai ser mais fácil estar prontos para essa partida."
Sobre sua relação com o novo técnico, Gonzalez acrescentou: "Tenho gostado das nossas sessões com Enzo. Obviamente há diferenças em relação ao ano passado com Pep, mas há muitas semelhanças na forma como estamos jogando. É a mesma ideia como um todo de pressão alta, recuperar a bola o mais rápido possível e trocar muitos passes.
"É importante que mantenhamos o mesmo nível em que temos jogado nos últimos anos e com essa ambição. Acho que essas são as ideias do Enzo, e eu estou adorando isso. A temporada é muito longa, então temos de continuar prontos para nos adaptar às coisas novas que Enzo nos pede."
Meio-campista se credencia para o domínio
A atuação impressionante de Gonzalez como volante ficou evidente no segundo tempo contra a Inter, com sua presença dando equilíbrio vital depois de um meio-campo do City com Tijjani Reijnders e Mateo Kovacic ter encontrado dificuldades no primeiro tempo. Sua utilização como camisa 6 permitiu que Rico Lewis fechasse por dentro no meio-campo e conduzisse a progressão da bola com fluidez. Em meio à concorrência no meio-campo e à incerteza em torno do futuro de Rodri, a compreensão tática de Gonzalez e sua adequação ao sistema de pressão alta de Maresca representam uma oportunidade significativa para se firmar como uma opção principal, e não como um jogador de segundo plano.
- Nexpher Images
Teste da Community Shield se aproxima
O City vai testar o nível de prontidão do novo sistema de Maresca em seu primeiro compromisso oficial, na Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, em 16 de agosto. Gonzalez tem boas chances de começar jogando devido ao seu envolvimento constante desde o primeiro dia da pré-temporada do clube. A consistência na execução do plano tático do treinador, aliada a uma distribuição de bola precisa, será crucial para que o meio-campista assegure uma vaga regular na Premier League.
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