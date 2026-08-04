"Tenho gostado das nossas sessões" - astro do Manchester City fala sobre a vida sob o comando do novo técnico Enzo Maresca

Em entrevista ao site oficial do clube, Gonzalez enfatizou que todo o elenco está se adaptando à metodologia de treinamento de Maresca. Ao falar sobre o processo de adaptação da equipe, Gonzalez explicou: "Não vamos saber tudo o que poderíamos aprender durante o ano antes da primeira semana da temporada. Mas, mesmo quando um ano tiver passado, sempre continuaremos aprendendo.

"Isso é o futebol e isso é a vida. Não é fácil porque alguns jogadores vão chegar na mesma semana da Community Shield, mas para nós, que estamos aqui desde o primeiro dia, vai ser mais fácil estar prontos para essa partida."

Sobre sua relação com o novo técnico, Gonzalez acrescentou: "Tenho gostado das nossas sessões com Enzo. Obviamente há diferenças em relação ao ano passado com Pep, mas há muitas semelhanças na forma como estamos jogando. É a mesma ideia como um todo de pressão alta, recuperar a bola o mais rápido possível e trocar muitos passes.

"É importante que mantenhamos o mesmo nível em que temos jogado nos últimos anos e com essa ambição. Acho que essas são as ideias do Enzo, e eu estou adorando isso. A temporada é muito longa, então temos de continuar prontos para nos adaptar às coisas novas que Enzo nos pede."