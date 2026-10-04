AFP
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'Tenho energia para jogar outra partida': joia do Boca Juniors, Leonel Flores, fala sobre notável maratona de 24 horas por clube e seleção
Adolescente conclui compromissos duplos exaustivos
Flores gravou seu nome no folclore do futebol sul-americano depois de representar o Boca e a seleção argentina em menos de 24 horas. Após sua estreia pela seleção principal contra a Bolívia na noite de quarta-feira, o ponta de 19 anos marcou dois gols decisivos pelo Boca contra o Union de Santa Fe, na La Bombonera, na noite de sexta-feira. Sem qualquer tempo significativo de recuperação, ele se reapresentou imediatamente ao elenco de Lionel Scaloni para participar da goleada por 7 a 0 sobre Burkina Faso no Estadio Monumental, na noite de sábado.
- Getty Images Sport
Flores minimiza temores sobre fadiga
Após sua aparição mais recente, Flores afastou qualquer preocupação remanescente em relação a desgaste físico. Em declarações reproduzidas pelo TyC Sports, o ponta afirmou: "Tenho 19 anos, não é nada demais. Tenho energia para jogar outra partida, se possível, além de adorar fazer isso. Prefiro isso a ficar muito tempo sem jogar."
Ao abordar a experiência intensa de atuar em dias consecutivos, o jovem acrescentou: "Obviamente, é uma loucura, joguei ontem e joguei hoje. Tenho 19 anos, não é grande coisa. Isso não foi discutido antes; por quanto tempo ele quiser me colocar para jogar, jogando ou não, só de estar aqui já me deixa feliz."
Jovem ponta exibe potencial deslumbrante
Flores chegou ao período com a seleção em grande momento, depois que seu doblete relâmpago na La Bombonera ampliou a invencibilidade do Boca para 16 partidas e levou o time de Rodolfo Arruabarrena ao segundo lugar na Zona A do Torneo Clausura.
Mantendo esse nível de intensidade ao substituir Gianluca Prestianni no intervalo contra Burkina Faso, o adolescente atormentou os defensores pelo lado esquerdo e ajudou a construir os dois gols finais. Sua atuação destemida evidenciou uma maturidade muito além da idade, provando que ele pode assumir grandes responsabilidades por clube e seleção no maior palco.
- Getty Images Sport
Calendário exigente testa promessa em ascensão
A Argentina encerra sua janela internacional de outubro na terça-feira, 6 de outubro, com um amistoso memorável contra o Benin no Monumental, que serve como despedida de Messi da seleção. Flores tentará coroar uma semana dos sonhos dividindo o campo com seu icônico capitão antes de se reapresentar ao Boca para a campanha doméstica. Equilibrar os compromissos internacionais com a busca do Boca pelas fases eliminatórias do Torneio Clausura testará a resistência física do adolescente enquanto ele dá continuidade à sua rápida ascensão.
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