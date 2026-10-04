Após sua aparição mais recente, Flores afastou qualquer preocupação remanescente em relação a desgaste físico. Em declarações reproduzidas pelo TyC Sports, o ponta afirmou: "Tenho 19 anos, não é nada demais. Tenho energia para jogar outra partida, se possível, além de adorar fazer isso. Prefiro isso a ficar muito tempo sem jogar."

Ao abordar a experiência intensa de atuar em dias consecutivos, o jovem acrescentou: "Obviamente, é uma loucura, joguei ontem e joguei hoje. Tenho 19 anos, não é grande coisa. Isso não foi discutido antes; por quanto tempo ele quiser me colocar para jogar, jogando ou não, só de estar aqui já me deixa feliz."