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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Tenho energia para jogar outra partida': joia do Boca Juniors, Leonel Flores, fala sobre notável maratona de 24 horas por clube e seleção

L. Flores
Argentina
Argentina x Burquina Fasso
Burquina Fasso
Amistosos
Boca Juniors x Unión de Santa Fé
Boca Juniors
Unión de Santa Fé
Campeonato Argentino

Leonel Flores relembrou um período impressionante de 24 horas, em que marcou duas vezes pelo Boca Juniors antes de entrar em campo pela Argentina na noite seguinte. O ponta de 19 anos afastou as preocupações com o desgaste físico após sua participação no segundo tempo contra Burkina Faso, insistindo que entraria em campo com prazer para outra partida se fosse solicitado.

  • Adolescente conclui compromissos duplos exaustivos

    Flores gravou seu nome no folclore do futebol sul-americano depois de representar o Boca e a seleção argentina em menos de 24 horas. Após sua estreia pela seleção principal contra a Bolívia na noite de quarta-feira, o ponta de 19 anos marcou dois gols decisivos pelo Boca contra o Union de Santa Fe, na La Bombonera, na noite de sexta-feira. Sem qualquer tempo significativo de recuperação, ele se reapresentou imediatamente ao elenco de Lionel Scaloni para participar da goleada por 7 a 0 sobre Burkina Faso no Estadio Monumental, na noite de sábado.

  • Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

    Flores minimiza temores sobre fadiga

    Após sua aparição mais recente, Flores afastou qualquer preocupação remanescente em relação a desgaste físico. Em declarações reproduzidas pelo TyC Sports, o ponta afirmou: "Tenho 19 anos, não é nada demais. Tenho energia para jogar outra partida, se possível, além de adorar fazer isso. Prefiro isso a ficar muito tempo sem jogar."

    Ao abordar a experiência intensa de atuar em dias consecutivos, o jovem acrescentou: "Obviamente, é uma loucura, joguei ontem e joguei hoje. Tenho 19 anos, não é grande coisa. Isso não foi discutido antes; por quanto tempo ele quiser me colocar para jogar, jogando ou não, só de estar aqui já me deixa feliz."

  • Jovem ponta exibe potencial deslumbrante

    Flores chegou ao período com a seleção em grande momento, depois que seu doblete relâmpago na La Bombonera ampliou a invencibilidade do Boca para 16 partidas e levou o time de Rodolfo Arruabarrena ao segundo lugar na Zona A do Torneo Clausura.

    Mantendo esse nível de intensidade ao substituir Gianluca Prestianni no intervalo contra Burkina Faso, o adolescente atormentou os defensores pelo lado esquerdo e ajudou a construir os dois gols finais. Sua atuação destemida evidenciou uma maturidade muito além da idade, provando que ele pode assumir grandes responsabilidades por clube e seleção no maior palco.

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  • Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

    Calendário exigente testa promessa em ascensão

    A Argentina encerra sua janela internacional de outubro na terça-feira, 6 de outubro, com um amistoso memorável contra o Benin no Monumental, que serve como despedida de Messi da seleção. Flores tentará coroar uma semana dos sonhos dividindo o campo com seu icônico capitão antes de se reapresentar ao Boca para a campanha doméstica. Equilibrar os compromissos internacionais com a busca do Boca pelas fases eliminatórias do Torneio Clausura testará a resistência física do adolescente enquanto ele dá continuidade à sua rápida ascensão.