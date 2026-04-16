Segundo uma reportagem do jornal Bild, após o gol da vitória marcado por Michael Olise no final da partida, que fechou o placar em 4 a 3 (2 a 3), alguns torcedores do clube alemão recordista de títulos invadiram indevidamente o campo da Allianz Arena para comemorar com os jogadores do FCB, que estavam em festa.
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"Tenho contusões e dores": torcedores do FC Bayern de Munique deixam fotógrafos inconscientes após o gol da vitória de Michael Olise no final da partida contra o Real Madrid
No entanto, parece que isso quase resultou em uma catástrofe. Dois fotógrafos posicionados abaixo da arquibancada ficaram presos entre os jogadores e a multidão de torcedores e foram atropelados pelos fãs eufóricos. O fotógrafo Kai Oliver Pfaffenbach, da agência de notícias Reuters, chegou a perder a consciência por um breve momento em meio à confusão.
“Atropelado pelos torcedores na curva sul, deitado no chão, inconsciente”, comentou ele mais tarde em uma foto correspondente em sua conta pessoal no Instagram. Além disso, ele explicou ao jornal Bild: “Depois do quarto gol, tudo desabou. Então, fiquei inconsciente e não percebi mais nada. Só quando tudo acabou e o campo ficou vazio é que voltei a mim. Tenho contusões e dores. Ainda não pude verificar se meu equipamento fotográfico sofreu danos.”
- IMAGO / MIS
Aparentemente, os torcedores do Bayern estão pedindo desculpas
Felizmente, não demorou muito para que a equipe médica da Cruz Vermelha da Baviera chegasse e colocasse Pfaffenbach de pé novamente. “Meus agradecimentos aos paramédicos, que prestaram um atendimento excelente. Estou feliz que nada de mais tenha acontecido. Algo assim não pode ocorrer durante uma partida dentro do estádio.” Além do fotógrafo da Reuters, outra fotógrafa também se feriu – ela sofreu um corte na cabeça.
Na verdade, é estritamente proibido que os espectadores que estão fora das arquibancadas tenham acesso ao interior do estádio, especialmente quando o jogo ainda está em andamento e não foi dado o apito final. A organização central de torcedores Club Nr. 12 se pronunciou, a pedido da agência de notícias AFP, da seguinte forma: “Lamentamos os ferimentos dos representantes da mídia (...). Pelo que sabemos, já houve uma conversa sobre o assunto entre o FC Bayern de Munique e pelo menos alguns dos torcedores envolvidos.” Os torcedores teriam pedido desculpas pelos “ferimentos acidentais”.
“Consideramos que este é o caminho certo e, por isso, saudamos essa atitude e a rápida comunicação”, continuou o comunicado, acrescentando: “Desejamos uma rápida recuperação a todos os afetados.”