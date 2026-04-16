"Tenho contusões e dores": torcedores do FC Bayern de Munique deixam fotógrafos inconscientes após o gol da vitória de Michael Olise no final da partida contra o Real Madrid

Felizmente, não demorou muito para que a equipe médica da Cruz Vermelha da Baviera chegasse e colocasse Pfaffenbach de pé novamente. “Meus agradecimentos aos paramédicos, que prestaram um atendimento excelente. Estou feliz que nada de mais tenha acontecido. Algo assim não pode ocorrer durante uma partida dentro do estádio.” Além do fotógrafo da Reuters, outra fotógrafa também se feriu – ela sofreu um corte na cabeça.

Na verdade, é estritamente proibido que os espectadores que estão fora das arquibancadas tenham acesso ao interior do estádio, especialmente quando o jogo ainda está em andamento e não foi dado o apito final. A organização central de torcedores Club Nr. 12 se pronunciou, a pedido da agência de notícias AFP, da seguinte forma: “Lamentamos os ferimentos dos representantes da mídia (...). Pelo que sabemos, já houve uma conversa sobre o assunto entre o FC Bayern de Munique e pelo menos alguns dos torcedores envolvidos.” Os torcedores teriam pedido desculpas pelos “ferimentos acidentais”.

“Consideramos que este é o caminho certo e, por isso, saudamos essa atitude e a rápida comunicação”, continuou o comunicado, acrescentando: “Desejamos uma rápida recuperação a todos os afetados.”