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"Tenho boas esperanças de que ele volte a jogar futebol" - a recuperação de Dejan Kulusevski da lesão continua se arrastando após um ano, enquanto o médico da seleção sueca dá notícias sobre o astro do Tottenham
Esperanças de um retorno à Premier League
Após ter sido oficialmente excluído da seleção sueca para a Copa do Mundo devido a uma lesão grave que o afastou dos gramados por um ano, o foco de Kulusevski agora está totalmente voltado para a temporada de clubes de 2026-27. O atacante está determinado a estar pronto para atuar sob o comando de Roberto De Zerbi no Tottenham e, apesar do longo período de afastamento, o médico da seleção nacional, Jonas Werner, continua otimista quanto às perspectivas de carreira a longo prazo do ex-jogador da Juventus.
“Ele não vai perder a esperança”, disse Werner, segundo o Sportbladet. “Ele está recebendo bastante apoio do clube e de outras pessoas que o estão ajudando na reabilitação. Tenho boas esperanças de que ele volte a jogar futebol.”
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O sonho da Copa do Mundo chega ao fim
Kulusevski foi oficialmente descartado da Copa do Mundo deste verão na América do Norte após não conseguir se recuperar de uma lesão persistente na rótula. O atacante não joga uma partida oficial desde maio de 2025, uma ausência que foi inicialmente minimizada pelo ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, mas que desde então se transformou em um pesadelo de um ano envolvendo várias cirurgias.
O técnico da Suécia, Graham Potter, admitiu que foi uma “decisão muito, muito difícil” deixar o jogador do Spurs de fora da sua seleção final para a Copa do Mundo. Apesar dos esforços públicos de Kulusevski para provar que estaria em forma a tempo para o torneio, a realidade médica forçou a Blagult a seguir em frente sem um de seus jogadores mais criativos.
A realidade clínica de uma lesão na rótula
O Dr. Werner revelou por que o jogador de 26 anos ainda enfrenta dificuldades para retornar às competições de alto nível. Em entrevista ao Sportbladet, o médico da equipe explicou as complexidades da lesão que mantêm o ponta na sala de tratamento há mais de 12 meses.
“Tem sido uma longa história”, explicou Werner. “Dejan fez de tudo para se preparar para voltar a jogar na Copa do Mundo. Mas ele ainda não estava pronto. Isso porque ele não joga futebol há mais de um ano. E as avaliações médicas apontaram para uma única conclusão. É uma combinação de vários fatores.”
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A complexidade da articulação do joelho
A natureza da lesão é particularmente preocupante para um atleta profissional. Werner detalhou os desafios fisiológicos que Kulusevski enfrenta, observando que a área específica da lesão não se recupera como uma ruptura muscular comum ou uma fratura óssea, devido à falta de irrigação sanguínea na cartilagem.
“São difíceis de tratar”, continuou Werner. “A cartilagem não tem irrigação sanguínea nem nervos. Não cicatriza da maneira habitual. Além disso, a lesão dele está em um local onde ocorre muita tensão para um jogador de futebol. A rótula desliza para frente e para trás sobre o fêmur. Uma enorme força compressiva é gerada. É provável que a lesão ainda não tenha cicatrizado o suficiente para que ele consiga lidar com essa tensão.”
Resta saber se Kulusevski estará em condições de retornar a tempo para a próxima temporada, quando o Tottenham iniciará sua primeira campanha completa sob o comando de De Zerbi.