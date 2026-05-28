Após ter sido oficialmente excluído da seleção sueca para a Copa do Mundo devido a uma lesão grave que o afastou dos gramados por um ano, o foco de Kulusevski agora está totalmente voltado para a temporada de clubes de 2026-27. O atacante está determinado a estar pronto para atuar sob o comando de Roberto De Zerbi no Tottenham e, apesar do longo período de afastamento, o médico da seleção nacional, Jonas Werner, continua otimista quanto às perspectivas de carreira a longo prazo do ex-jogador da Juventus.

“Ele não vai perder a esperança”, disse Werner, segundo o Sportbladet. “Ele está recebendo bastante apoio do clube e de outras pessoas que o estão ajudando na reabilitação. Tenho boas esperanças de que ele volte a jogar futebol.”