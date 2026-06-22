"Tenho a impressão de que muitas pessoas não entendem nada de futebol. Elas assistem aos jogos, mas, por assim dizer, não compreendem o esporte", disse o jogador de 29 anos. "Isso não é ruim, pois assim todos podem falar sobre o assunto, mas é a verdade."
Traduzido por
"Tenho a sensação de que muitos não entendem nada de futebol": estrela da Holanda responde aos críticos
No centro das discussões acaloradas está a acusação de que o meio-campista do FC Barcelona atua de forma pouco ousada no centro de comando da seleção holandesa. Muitos passes seguros, pouca criatividade no ataque: esse é o veredicto dos observadores locais.
A resposta de De Jong foi dirigida, entre outros, a Wim Kieft. O campeão europeu de 1988 e 43 vezes convocado para a seleção nacional havia acusado publicamente De Jong de se preocupar principalmente em reivindicar a posse de bola constantemente. Os analistas da emissora de TV NOS foram ainda mais contundentes, chegando a classificar o jogo do ex-jogador do Ajax como “insuportável”.
- Getty Images Sport
De Jong se defende das críticas: “Isso não é verdade”
"Sempre ouço dizer que não dou passes em profundidade, mas isso não é verdade. As pessoas simplesmente não estão prestando atenção de verdade na partida", respondeu de Jong. "Depende da partida, mas também do momento específico. Alguém está se posicionando para receber o passe ou não? Como essa pessoa se posiciona? É possível dar esse passe em profundidade, mas aí a bola sempre acaba nas mãos do goleiro.” Algumas pessoas teriam “dificuldade em entender isso. Talvez eu devesse sentar com elas para conversar”.
De Jong também criticou a cultura de debate em torno da seleção nacional. “Acho que, na Holanda, poderíamos valorizar um pouco mais os jogadores em geral. É claro que se pode fazer críticas. Mas muitas vezes se exagera tanto que se rotula imediatamente um jogador como ruim.” Algumas pessoas criticam apenas “para chamar atenção”.
Klopp repreende van der Vaart após críticas
O fato de os especialistas locais se preocuparem principalmente com as manchetes mais sensacionalistas também ficou comprovado pela recente aparição de Rafael van der Vaart. O ex-craque do meio-campo do Hamburger SV, após a partida contra o Japão, decidiu criticar o capitão holandês Virgil van Dijk com uma comparação questionável: “É um pouco como um Boeing 747 fazendo uma manobra de retorno”, disse van der Vaart.
Até mesmo Jürgen Klopp se pronunciou sobre o assunto na MagentaTV. Ele repreendeu van der Vaart. “Não tenho certeza se vale a pena mencionar Rafael van der Vaart. Mas se algum dia ele disser algo positivo sobre algum jogador, estarei disposto a levá-lo a sério novamente”, disse Klopp. “Dá a impressão de que, quando ele vê alguma coisa, precisa expressar isso de forma floreada, e aí acaba criticando de verdade. Mas, na verdade, isso não tem importância alguma.”