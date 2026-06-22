"Tenho a sensação de que muitos não entendem nada de futebol": estrela da Holanda critica seus detratores

"Sempre ouço dizer que não dou passes em profundidade, mas isso não é verdade. As pessoas simplesmente não estão prestando atenção de verdade ao jogo", respondeu de Jong. "Depende da partida, mas também do momento específico. Alguém está se posicionando para receber o passe ou não? Como essa pessoa se posiciona? É possível dar esse passe em profundidade, mas aí a bola sempre acaba nas mãos do goleiro.” Algumas pessoas teriam “dificuldade em entender isso. Talvez eu devesse sentar com elas para conversar”.

De Jong também criticou a cultura de debate em torno da seleção nacional. “Acho que, na Holanda, poderíamos valorizar um pouco mais os jogadores em geral. É claro que se pode fazer críticas. Mas, muitas vezes, exagera-se tanto que se rotula imediatamente um jogador como ruim.” Algumas pessoas criticam apenas “para chamar atenção”.