"Tenho a impressão de que muitas pessoas não entendem nada de futebol. Elas assistem aos jogos, mas, por assim dizer, não compreendem o esporte", disse o jogador de 29 anos. "Isso não é ruim, pois assim todos podem falar sobre o assunto, mas é a verdade."
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"Tenho a sensação de que muitos não entendem nada de futebol": estrela da Holanda critica seus detratores
No centro das discussões acaloradas está a acusação de que o meio-campista do FC Barcelona atua de forma pouco ousada no centro de comando da seleção holandesa. Muitos passes seguros, pouca criatividade no ataque: esse é o veredicto dos observadores locais.
A resposta de De Jong foi dirigida, entre outros, a Wim Kieft. O campeão europeu de 1988 e 43 vezes convocado para a seleção nacional havia acusado publicamente De Jong de se preocupar principalmente em buscar a bola constantemente. Os analistas da emissora de TV NOS foram ainda mais contundentes, chegando a classificar o jogo do ex-jogador do Ajax como “insuportável”.
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De Jong se defende das críticas: “Isso não é verdade”
"Sempre ouço dizer que não dou passes em profundidade, mas isso não é verdade. As pessoas simplesmente não estão prestando atenção de verdade ao jogo", respondeu de Jong. "Depende da partida, mas também do momento específico. Alguém está se posicionando para receber o passe ou não? Como essa pessoa se posiciona? É possível dar esse passe em profundidade, mas aí a bola sempre acaba nas mãos do goleiro.” Algumas pessoas teriam “dificuldade em entender isso. Talvez eu devesse sentar com elas para conversar”.
De Jong também criticou a cultura de debate em torno da seleção nacional. “Acho que, na Holanda, poderíamos valorizar um pouco mais os jogadores em geral. É claro que se pode fazer críticas. Mas, muitas vezes, exagera-se tanto que se rotula imediatamente um jogador como ruim.” Algumas pessoas criticam apenas “para chamar atenção”.
Klopp repreende van der Vaart após críticas
O fato de os especialistas do país estarem interessados principalmente nas manchetes mais sensacionalistas também ficou comprovado pela recente aparição de Rafael van der Vaart. O ex-craque do meio-campo do Hamburger SV, após a partida contra o Japão, decidiu criticar o capitão holandês Virgil van Dijk com uma comparação questionável: “É um pouco como um Boeing 747 fazendo uma manobra de retorno”, disse van der Vaart.
Até mesmo Jürgen Klopp se pronunciou sobre o assunto na MagentaTV. Ele repreendeu van der Vaart. “Não tenho certeza se vale a pena mencionar Rafael van der Vaart. Mas se algum dia ele disser algo positivo sobre algum jogador, estarei disposto a levá-lo a sério novamente”, disse Klopp. “Dá a impressão de que, quando ele vê alguma coisa, precisa expressar isso de forma floreada, e aí acaba criticando de verdade. Mas, na verdade, isso não tem importância alguma.”