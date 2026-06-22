"Pare de falar por falar e renuncie à La Tri! Tenha um pouco de dignidade, você causou um grande dano ao nosso futebol com uma geração que deveria ser a melhor da história", criticou o ex-jogador da seleção equatoriana Jefferson Montero no X, dirigindo-se a Beccacece.
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"Tenha um pouco de dignidade e renuncie!" Treinador de adversário da DFB na Copa do Mundo é alvo de hostilidades por parte de ex-jogador da seleção nacional
Antes disso, os sul-americanos não conseguiram se recuperar da derrota por 0 a 1 na estreia contra a Costa do Marfim e vencer a modesta seleção de Curaçao. Enner Valencia e companhia fracassaram repetidamente diante do goleiro Eloy Room, que, com 15 defesas em 90 minutos, chegou a estabelecer um novo recorde na Copa do Mundo.
Agora, os equatorianos — que começaram com tantas expectativas e chegaram a ser chamados de “favoritos secretos”, com estrelas como Willian Pacho, do PSG, Piero Hincapie, do Arsenal, e Moises Caicedo, do Chelsea — correm o risco de serem eliminados precocemente da Copa do Mundo. O Equador sofreu apenas quatro gols durante toda a fase de qualificação para a Copa do Mundo e, no final, garantiu a vaga para a fase final nos EUA, Canadá e México como segundo colocado, atrás da Argentina.
Lá, embora tenha se mostrado absolutamente à altura do adversário na estreia contra a Costa do Marfim, sofreu um gol de sorte nos acréscimos. Após o empate em 0 a 0 contra Curaçao, agora é preciso vencer a Alemanha na última partida da fase de grupos para ainda conseguir avançar para a fase eliminatória.
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Alemanha x Equador: já houve dois confrontos diretos
“A Alemanha é uma potência mundial no futebol”, afirmou Beccacece antes do confronto desta quinta-feira. Mas: “A vida sempre me mostrou que, enquanto ainda houver uma chance, é preciso acreditar nela. Ainda não acabou. Temos mais de 90 minutos para, no final, conseguirmos ser recompensados.”
Beccacece foi apresentado em agosto de 2024 como novo técnico da seleção do Equador. Antes disso, ele foi, entre outros cargos, técnico do Elche, na Espanha, e chegou a participar de uma Copa do Mundo com a Argentina como assistente de Jorge Sampaoli. Após a demissão de Sampaoli, na sequência da eliminação nas oitavas de final na Rússia contra a França, Beccacece também teve que deixar o cargo. Em sua primeira partida com o “El Tri”, Beccacece perdeu por 0 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil; no entanto, seguiram-se 19 jogos sem derrota em sequência e a classificação com folga para a Copa do Mundo, com destaque para uma vitória sensacional contra a Argentina.
A última vez que Alemanha e Equador se enfrentaram foi em maio de 2013, em um amistoso. Na ocasião, uma seleção B alemã conquistou uma vitória por 4 a 2 em Boca Raton. Lars Bender e Lukas Podolski marcaram dois gols cada um até os 24 minutos.
Também já houve um confronto direto em uma Copa do Mundo: há quase exatamente 20 anos, a seleção alemã derrotou “El Tri” de forma soberana por 3 a 0 em Berlim, durante a Copa do Mundo de 2006, disputada em casa — também no encerramento da fase de grupos.