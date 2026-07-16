“Sério mesmo? Somos um clube de futebol inglês. Péssimo desempenho do meu clube. Simplesmente péssimo”, escreveu um torcedor, por exemplo. Outro torcedor questionou o sentido por trás da estratégia nas redes sociais: “Por que diabos vocês postam isso como um clube inglês, se ele marcou contra a Inglaterra?”

Outro torcedor do Chelsea criticou: “Isso prova mais uma vez o quanto vocês perderam o contato com a realidade hoje em dia... Seu capitão com certeza vai ficar feliz em ver essa postagem.”

A relação já tensa entre parte da torcida e o meio-campista argentino jogou mais lenha na fogueira. Fernandez vinha sendo alvo de um olhar atento em Stamford Bridge, tanto dentro quanto fora de campo. Um usuário expressou claramente essa discrepância nos comentários: “Tentem ter um pouco de noção do clima que está rolando — isso é simplesmente repugnante. Principalmente se esse jogador cuspisse na nossa cara a cada oportunidade.”