No futebol inglês, os ânimos já tendem a se exaltar rapidamente quando se trata da seleção nacional. Mas quando o próprio clube, de certa forma, aplaude o adversário, para muitos torcedores isso já ultrapassa o limite. Foi exatamente nesse vespeiro que o departamento de mídia do Chelsea FC se meteu.
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Tempestade nas redes sociais após o drama da Copa do Mundo! O Chelsea irrita seus próprios torcedores com uma postagem sobre o astro argentino - e a apaga às pressas
Após a dramática eliminação dos Three Lions nas semifinais da Copa do Mundo em Atlanta, o clube londrino postou em suas redes sociais uma foto que mostrava seu meio-campista Enzo Fernández comemorando. A postagem continha apenas o nome do jogador e um emoji de explosão.
A reação da própria torcida não se fez esperar e foi contundente. A acusação de falta de tato surgiu imediatamente, já que Fernández, com seu gol, contribuiu de forma decisiva para a eliminação da Inglaterra.
- AFP
O Chelsea irrita seus próprios torcedores com uma postagem sobre Enzo Fernández
Na partida acirrada no Mercedes-Benz Stadium, a Inglaterra abriu o placar com um gol de Anthony Gordon e já estava perto de garantir sua vaga na final. Fernández, que ao longo da partida havia chutado perigosamente de longe várias vezes, acabou salvando os atuais campeões mundiais a cinco minutos do fim do tempo regulamentar com um chute forte da entrada da área, que foi impossível de defender para o goleiro Jordan Pickford.
Nos acréscimos, Lautaro Martinez selou o amargo placar final de 2 a 1 para os ingleses com um cabeceio após um cruzamento de Lionel Messi. O fato de o próprio clube ter comemorado o gol do rival esportivo deixou os torcedores do Chelsea extremamente irritados. As seções de comentários se encheram em pouco tempo com declarações furiosas.
Como os torcedores do Chelsea reagiram à postagem de Fernández?
“Sério mesmo? Somos um clube de futebol inglês. Péssimo desempenho do meu clube. Simplesmente péssimo”, escreveu um torcedor, por exemplo. Outro torcedor questionou o sentido por trás da estratégia nas redes sociais: “Por que diabos vocês postam isso como um clube inglês, se ele marcou contra a Inglaterra?”
Outro torcedor do Chelsea criticou: “Isso prova mais uma vez o quanto vocês perderam o contato com a realidade hoje em dia... Seu capitão com certeza vai ficar feliz em ver essa postagem.”
A relação já tensa entre parte da torcida e o meio-campista argentino jogou mais lenha na fogueira. Fernandez vinha sendo alvo de um olhar atento em Stamford Bridge, tanto dentro quanto fora de campo. Um usuário expressou claramente essa discrepância nos comentários: “Tentem ter um pouco de noção do clima que está rolando — isso é simplesmente repugnante. Principalmente se esse jogador cuspisse na nossa cara a cada oportunidade.”
- Getty Images
Xabi Alonso planeja com o vice-capitão Enzo Fernández
Por trás dessa aversão estão especulações recorrentes sobre uma saída antecipada do argentino de Londres. No passado, Fernández já havia demonstrado publicamente interesse em morar na Espanha; além disso, havia rumores concretos sobre o interesse do Real Madrid. Essas investidas não passaram despercebidas pela diretoria do clube: em abril, o Chelsea aplicou ao jogador da seleção nacional uma suspensão interna de dois jogos devido às entrevistas que ele concedeu sobre uma possível transferência.
Apesar das recentes controvérsias e das reações veementes dos torcedores, que acabaram levando o Chelsea a remover a referida postagem nas redes sociais, o clube continua contando firmemente com o meio-campista. O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfatizou recentemente em público que deseja, sem dúvida, ter o vice-capitão dos Blues em seu elenco também na próxima temporada.
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