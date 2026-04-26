“Temos um ótimo espírito” – Benjamin Sesko almeja títulos no Manchester United após “ter aprendido muito” em sua temporada de estreia

Sesko expressou seu desejo de trazer troféus de volta a Old Trafford após se adaptar à vida na Premier League. O atacante do United, que chegou ao clube vindo do RB Leipzig no verão passado, está confiante de que o elenco possui o talento e a mentalidade necessários para disputar títulos importantes nas próximas temporadas.

O jogador da seleção da Eslovênia disse à Sky Sports: “Acho que nos saímos muito bem. Ainda faltam alguns jogos, mas acho que estamos indo muito bem. Temos um ótimo espírito de equipe. Gostaria muito de conquistar alguns troféus aqui. É claro que precisamos nos esforçar muito para isso, mas acredito que temos capacidade para conseguir.”