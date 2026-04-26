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“Temos um ótimo espírito” – Benjamin Sesko almeja títulos no Manchester United após “ter aprendido muito” em sua temporada de estreia
Título à vista para o Sesko
Sesko expressou seu desejo de trazer troféus de volta a Old Trafford após se adaptar à vida na Premier League. O atacante do United, que chegou ao clube vindo do RB Leipzig no verão passado, está confiante de que o elenco possui o talento e a mentalidade necessários para disputar títulos importantes nas próximas temporadas.
O jogador da seleção da Eslovênia disse à Sky Sports: “Acho que nos saímos muito bem. Ainda faltam alguns jogos, mas acho que estamos indo muito bem. Temos um ótimo espírito de equipe. Gostaria muito de conquistar alguns troféus aqui. É claro que precisamos nos esforçar muito para isso, mas acredito que temos capacidade para conseguir.”
- IMAGO / Pro Sports Images
A vida sob o comando de Carrick
O clima no clube mudou significativamente desde que Carrick assumiu o comando como técnico interino em janeiro. O United está atualmente perto de garantir a classificação para a Liga dos Campeões, um feito que parecia improvável no início da temporada, graças a uma sequência de oito vitórias em 12 partidas do campeonato sob a liderança do ex-meio-campista.
“Estou aprendendo muito com os jogadores experientes daqui — grandes jogadores, ótima comissão técnica”, explicou Sesko ao refletir sobre seu desenvolvimento durante seu primeiro ano na Inglaterra. “Além disso, gosto da cidade, é uma situação em que todos ganham.”
O jogador de 22 anos tem apresentado um desempenho individual respeitável até agora, marcando 10 gols em todas as competições.
Retornam os reforços defensivos
Enquanto o United se prepara para receber o Brentford na segunda-feira, Carrick enfrenta vários dilemas de escalação na defesa. Harry Maguire está novamente à disposição após cumprir suspensão de duas partidas, dando um impulso muito necessário às opções defensivas, num momento em que o clube busca manter o ritmo na disputa pelas quatro primeiras posições.
No entanto, os Red Devils continuam sem Lisandro Martínez, que permanece indisponível devido à suspensão. Além disso, Leny Yoro, contratado no verão, passará por um teste físico de última hora para determinar se poderá jogar contra o Bees, deixando Carrick à espera dos laudos médicos finais antes de definir seu time titular.
- Getty Images Sport
Manter o ritmo
O United está ansioso para provar que seu recente ressurgimento é mais do que apenas uma melhora temporária sob o comando de um técnico interino. Com o espírito de equipe elogiado por Sesko e uma clara melhora nos resultados, o foco continua sendo terminar a temporada atual com força total, a fim de criar uma base para uma disputa sustentada pelo título no ano que vem.
Depois de enfrentar o Brentford, o United encerrará a temporada com partidas contra Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest e Brighton.