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Mohamed Saeed

Traduzido por

“Temos um ótimo espírito” – Benjamin Sesko almeja títulos no Manchester United após “ter aprendido muito” em sua temporada de estreia

B. Sesko
Manchester United
Premier League
M. Carrick

Benjamin Sesko está de olho nos títulos do Manchester United após uma temporada de estreia produtiva em Old Trafford. O jogador da seleção da Eslovênia acredita que o clube está no caminho certo sob a orientação do técnico interino Michael Carrick.

  • Título à vista para o Sesko

    Sesko expressou seu desejo de trazer troféus de volta a Old Trafford após se adaptar à vida na Premier League. O atacante do United, que chegou ao clube vindo do RB Leipzig no verão passado, está confiante de que o elenco possui o talento e a mentalidade necessários para disputar títulos importantes nas próximas temporadas.

    O jogador da seleção da Eslovênia disse à Sky Sports: “Acho que nos saímos muito bem. Ainda faltam alguns jogos, mas acho que estamos indo muito bem. Temos um ótimo espírito de equipe. Gostaria muito de conquistar alguns troféus aqui. É claro que precisamos nos esforçar muito para isso, mas acredito que temos capacidade para conseguir.”

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  • Carrick SeskoIMAGO / Pro Sports Images

    A vida sob o comando de Carrick

    O clima no clube mudou significativamente desde que Carrick assumiu o comando como técnico interino em janeiro. O United está atualmente perto de garantir a classificação para a Liga dos Campeões, um feito que parecia improvável no início da temporada, graças a uma sequência de oito vitórias em 12 partidas do campeonato sob a liderança do ex-meio-campista.

    “Estou aprendendo muito com os jogadores experientes daqui — grandes jogadores, ótima comissão técnica”, explicou Sesko ao refletir sobre seu desenvolvimento durante seu primeiro ano na Inglaterra. “Além disso, gosto da cidade, é uma situação em que todos ganham.”

    O jogador de 22 anos tem apresentado um desempenho individual respeitável até agora, marcando 10 gols em todas as competições.

  • Retornam os reforços defensivos

    Enquanto o United se prepara para receber o Brentford na segunda-feira, Carrick enfrenta vários dilemas de escalação na defesa. Harry Maguire está novamente à disposição após cumprir suspensão de duas partidas, dando um impulso muito necessário às opções defensivas, num momento em que o clube busca manter o ritmo na disputa pelas quatro primeiras posições.

    No entanto, os Red Devils continuam sem Lisandro Martínez, que permanece indisponível devido à suspensão. Além disso, Leny Yoro, contratado no verão, passará por um teste físico de última hora para determinar se poderá jogar contra o Bees, deixando Carrick à espera dos laudos médicos finais antes de definir seu time titular.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manter o ritmo

    O United está ansioso para provar que seu recente ressurgimento é mais do que apenas uma melhora temporária sob o comando de um técnico interino. Com o espírito de equipe elogiado por Sesko e uma clara melhora nos resultados, o foco continua sendo terminar a temporada atual com força total, a fim de criar uma base para uma disputa sustentada pelo título no ano que vem.

    Depois de enfrentar o Brentford, o United encerrará a temporada com partidas contra Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest e Brighton.

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