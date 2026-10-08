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'Temos que ter sorte de ainda estar aqui!' - José Mourinho ironiza julgamento do Manchester City ao falar sobre Real Madrid e escândalos de arbitragem
Mourinho mira atrasos jurídicos do City
O Manchester City se vê mergulhado em uma crise sem precedentes depois que uma comissão independente considerou o clube culpado em 114 das 115 acusações financeiras. As alegações da Premier League, que vão das temporadas 2009-10 a 2017-18, se concentram em receitas de patrocínio infladas artificialmente e na falha em fornecer registros financeiros precisos. Embora o City sustente firmemente sua inocência e tenha apresentado oficialmente um recurso, o clube ainda enfrenta a ameaça de punições severas.
"Prefiro rir um pouco, porque acho que teremos um desfecho. Mas nós dois, que estamos na casa dos 60 anos, temos que ter a sorte de ainda estar aqui quando a sentença final chegar, porque agora uma sentença vai chegar e depois haverá um recurso...", disse Mourinho ao Corriere dello Sport. Seus comentários destacam uma frustração crescente no futebol em relação ao tempo necessário para conduzir grandes casos disciplinares envolvendo clubes de elite.
- Getty Images Sport
Refletindo sobre o escândalo Negreira
Durante a entrevista, Mourinho também voltou ao caso Negreira, que decorre de pagamentos de mais de € 7,3 milhões feitos pelo Barcelona entre 2001 e 2018 ao ex-vice-presidente da arbitragem Jose Maria Enriquez Negreira, relacionando isso à sua primeira passagem pelo Real Madrid entre 2010 e 2013. Enquanto o Barça sustenta que os pagamentos eram por relatórios técnicos legítimos, o Real Madrid se juntou à ação judicial como parte lesada, aprofundando ainda mais a crise institucional no futebol espanhol.
"Eu cheguei e vivi aqui, no Real Madrid, os tempos importantes de Negreira. Ninguém sabia, mas nós vivemos isso", declarou Mourinho. Ele também ampliou sua fala sobre seu histórico com estruturas controversas de arbitragem, apontando padrões semelhantes em outros lugares. "Depois fui embora e agora isso é conhecido. Mas, na Turquia, o grande escândalo... depois esse tipo de situação aconteceu comigo com frequência", acrescentou, fazendo referência ao fato de que o chefe da arbitragem turca acabou sendo preso.
Um retorno ao Bernabéu
O treinador português também falou sobre as circunstâncias incomuns em torno de seu retorno à capital espanhola neste verão, assumindo o comando do Real Madrid após uma temporada sem títulos do clube no ano passado. Mourinho guarda boas lembranças de sua primeira passagem pelo Bernabéu, período em que conquistou um título de La Liga, uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha.
"Normalmente, primeiro há o contato e depois o rumor começa. Aqui foi exatamente o contrário: os rumores começaram quando havia zero contatos", explicou. Mourinho revelou que estava estabelecido no Benfica quando as especulações se intensificaram, o que acabou levando ao seu emocionante retorno a um clube pelo qual já havia passado por três anos. Ele destacou que manteve uma forte relação com o presidente Florentino Perez mesmo durante sua década longe do clube.
- AFP
O papel em evolução do técnico
Em uma reflexão final sobre o futebol moderno, Mourinho lamentou a mudança no cenário do trabalho dos técnicos. Ele observou que a era do "técnico de carreira" de longo prazo está desaparecendo, substituída por um ciclo mais rápido e mais volátil de nomeações. Ele contrastou o ambiente atual com os seus primeiros dias, quando participava de reuniões da Uefa ao lado de figuras lendárias como Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger.
"Hoje a carreira de um técnico é muito mais curta; eles chegam rápido e saem rápido. Esse protótipo de técnico de carreira já não existe tanto", comentou. Apesar das mudanças no setor e da enorme expansão das comissões técnicas, Mourinho insiste que sua abordagem fundamental continua a mesma. Ele concluiu afirmando que, embora o futebol passe por transformação constante, sua identidade profissional é permanente, dizendo: "O DNA não muda. Muitas coisas podem mudar, mas o DNA não."
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