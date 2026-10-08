O Manchester City se vê mergulhado em uma crise sem precedentes depois que uma comissão independente considerou o clube culpado em 114 das 115 acusações financeiras. As alegações da Premier League, que vão das temporadas 2009-10 a 2017-18, se concentram em receitas de patrocínio infladas artificialmente e na falha em fornecer registros financeiros precisos. Embora o City sustente firmemente sua inocência e tenha apresentado oficialmente um recurso, o clube ainda enfrenta a ameaça de punições severas.

"Prefiro rir um pouco, porque acho que teremos um desfecho. Mas nós dois, que estamos na casa dos 60 anos, temos que ter a sorte de ainda estar aqui quando a sentença final chegar, porque agora uma sentença vai chegar e depois haverá um recurso...", disse Mourinho ao Corriere dello Sport. Seus comentários destacam uma frustração crescente no futebol em relação ao tempo necessário para conduzir grandes casos disciplinares envolvendo clubes de elite.