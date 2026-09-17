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JJ GabrielGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Temos que ter cuidado' - Michael Carrick quebra o silêncio após a sensação JJ Gabriel, de 15 anos, pedir para deixar o Manchester United em meio ao interesse de Real Madrid e Barcelona

J. Gabriel
Manchester United
M. Carrick
Manchester United x Brighton
Carabao Cup
Premier League
Barcelona
Real Madrid
La Liga

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, pediu cautela após a surpreendente notícia de que a sensação de 15 anos JJ Gabriel pediu para deixar o clube. O atacante adolescente, que recentemente ganhou as manchetes com um impressionante hat-trick em sua estreia na Liga Jovem da Uefa, esteve visivelmente ausente do elenco na derrota do United por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga.

  • Fora da lista de relacionados para a partida

    JJ Gabriel estava prestes a fazer sua primeira aparição pelo time principal na partida do Manchester United contra o Brighton pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A oportunidade surgiu depois de o atacante, muito bem avaliado, marcar um hat-trick espetacular em sua estreia na UEFA Youth League apenas alguns dias antes.

    No entanto, o jogador de 15 anos ficou totalmente fora do elenco de quarta-feira. Sua ausência repentina veio após um pedido formal de saída apresentado por seus representantes na véspera do duelo pela copa, colocando em evidência seu futuro em Old Trafford.


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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Priorizando o bem-estar dos jogadores

    Carrick confirmou seu envolvimento ativo nas discussões internas sobre a postura inesperada de Gabriel. Falando após a derrota na copa, o técnico do Manchester United enfatizou a necessidade de cautela ao lidar com um talento tão jovem em meio a uma saga de transferência de grande repercussão.

    "Eu só acho que temos de ter muito cuidado com toda a situação", explicou Carrick. "Ele é um garoto, tem 15 anos, e a maior [coisa] para mim, com certeza, e do ponto de vista do clube, é cuidar dos nossos jogadores mais jovens."

    Carrick destacou que proteger a promessa da base segue sendo a prioridade imediata. Ele acrescentou: "O bem-estar deles, o bem-estar geral deles, a exposição deles. E acho que todos nós temos de estar muito conscientes disso, realmente, nesta situação. Como clube, com certeza, todos nós estamos envolvidos nessas conversas. Eu só acho que temos de ter muito cuidado com isso."


  • Gigantes europeus em alerta máximo

    O impasse contratual do adolescente já atraiu a atenção da elite do futebol europeu. Os gigantes da La Liga Barcelona e Real Madrid monitoram ativamente a situação, enxergando uma oportunidade em potencial para garantir a assinatura da joia no próximo verão.

    A situação de Gabriel o torna um alvo atraente para clubes do continente. Como ele tem passaporte irlandês, o atacante está legalmente autorizado a contornar as regras do Brexit e se transferir diretamente para um time europeu.

    O tempo agora corre para o United resolver a disputa. Gabriel completa 16 anos em 6 de outubro, quando passa a estar oficialmente apto a assinar formulários de bolsa de estudos. Seus pretendentes de alto nível, sem dúvida, estarão de olho em como as negociações em Old Trafford se desenrolam nas próximas semanas.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Buscando uma resposta rápida contra o Fulham

    Enquanto o clube administra nos bastidores o futuro incerto de Gabriel, Carrick precisa imediatamente recuperar seu elenco após a desastrosa eliminação na copa. O Manchester United desperdiçou uma vantagem confortável de dois gols e acabou eliminado pelo Brighton, aumentando a pressão sobre o treinador para entregar resultados consistentes.

    O Manchester United venceu apenas duas de suas seis primeiras partidas em todas as competições nesta temporada. Com o escrutínio aumentando, uma resposta rápida no confronto crucial de domingo pela Premier League, contra o Fulham, agora é essencial para restaurar o embalo e reconstruir o hábito de vencer.