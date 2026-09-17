Carrick confirmou seu envolvimento ativo nas discussões internas sobre a postura inesperada de Gabriel. Falando após a derrota na copa, o técnico do Manchester United enfatizou a necessidade de cautela ao lidar com um talento tão jovem em meio a uma saga de transferência de grande repercussão.

"Eu só acho que temos de ter muito cuidado com toda a situação", explicou Carrick. "Ele é um garoto, tem 15 anos, e a maior [coisa] para mim, com certeza, e do ponto de vista do clube, é cuidar dos nossos jogadores mais jovens."

Carrick destacou que proteger a promessa da base segue sendo a prioridade imediata. Ele acrescentou: "O bem-estar deles, o bem-estar geral deles, a exposição deles. E acho que todos nós temos de estar muito conscientes disso, realmente, nesta situação. Como clube, com certeza, todos nós estamos envolvidos nessas conversas. Eu só acho que temos de ter muito cuidado com isso."



