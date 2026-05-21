Getty
Traduzido por
"Temos que temer todos!" – Warren Zaire-Emery diz ao PSG que "pequenos erros" decidirão a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal
Zaire-Emery lança um aviso ao Arsenal
Zaire-Emery alertou seus companheiros do Paris Saint-Germain de que não podem se dar ao luxo de ter um único lapso de concentração quando entrarem em campo na Puskas Arena, no dia 30 de maio. O jogador da seleção francesa, que tem se destacado sob o comando de Luis Enrique nesta temporada, muitas vezes atuando como lateral-direito, está plenamente ciente da ameaça representada pelo Arsenal de Mikel Arteta.
“Acho que, neste nível, temos que temer todos”, disse Zaire-Emery aos repórteres no PSG Campus. “Eles têm um time muito forte, já vimos isso, são campeões da Premier League. Teremos que estar concentrados e minimizar todos os pequenos erros. É isso que vai fazer a diferença.”
- AFP
Duas finais consecutivas para os parisienses
O gigante da Ligue 1 está chegando à sua segunda final consecutiva da Liga dos Campeões, um feito que Zaire-Emery acredita que não deve ser ignorado pelos torcedores nem pela mídia. O jogador formado na base do PSG expressou seu imenso orgulho pela consistência do clube no cenário europeu, após a vitória sobre a Inter na final do ano passado.
“É motivo de orgulho”, acrescentou o meio-campista. “Porque todos nós sabemos o que fizemos este ano e no ano passado. É algo que não devemos subestimar, é algo incrível. E estamos prontos. Acho que vocês viram que estamos nos preparando para a partida em um bom clima. Temos um bom grupo e estamos tentando dar o nosso melhor para nos prepararmos da melhor maneira possível.”
Luis Enrique elogia os Gunners como "os melhores do mundo"
O técnico do PSG, Luis Enrique, reforçou a abordagem cautelosa de Zaire-Emery ao elogiar efusivamente a disciplina tática do Arsenal. Apesar de ter derrotado o time do norte de Londres nas semifinais da última temporada, o espanhol acredita que Arteta montou uma equipe que é excepcionalmente difícil de ser vencida no contra-ataque. Em declarações antes da final, Enrique disse: “Acho que eles merecem ganhar o campeonato — tiveram uma temporada brilhante.
Já jogamos contra este time do Arsenal, então sabemos do que eles são capazes. Sem a posse de bola, eles são o melhor time do mundo, e com ela conseguem marcar muitos gols. É uma combinação maravilhosa para eles.”
- AFP
Preocupação com a lesão de Ousmane Dembélé
Embora o clima nos treinos continue positivo, o PSG está preocupado com a condição física de Ousmane Dembélé. O atacante, que tem sido fundamental nesta temporada com 19 gols e 11 assistências em 39 partidas em todas as competições, gerou receios de uma ausência prolongada após ser substituído durante a última partida da campanha nacional contra o Paris FC.
O clube confirmou que o vencedor da Bola de Ouro está com uma lesão muscular na panturrilha. Em declarações à imprensa, Enrique afirmou: “Acho que é apenas cansaço. O que estamos dizendo hoje é apenas especulação, mas não acho que seja nada grave.” Apesar do otimismo do técnico, a equipe médica tem pouco tempo para colocar o ponta em plena forma antes do confronto de 30 de maio.