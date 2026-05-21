"Temos que temer todos!" – Warren Zaire-Emery diz ao PSG que "pequenos erros" decidirão a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal

Zaire-Emery alertou seus companheiros do Paris Saint-Germain de que não podem se dar ao luxo de ter um único lapso de concentração quando entrarem em campo na Puskas Arena, no dia 30 de maio. O jogador da seleção francesa, que tem se destacado sob o comando de Luis Enrique nesta temporada, muitas vezes atuando como lateral-direito, está plenamente ciente da ameaça representada pelo Arsenal de Mikel Arteta.

“Acho que, neste nível, temos que temer todos”, disse Zaire-Emery aos repórteres no PSG Campus. “Eles têm um time muito forte, já vimos isso, são campeões da Premier League. Teremos que estar concentrados e minimizar todos os pequenos erros. É isso que vai fazer a diferença.”