“Temos que ser agressivos!” - Deniz Undav diz que a Alemanha precisa lutar, mas Julian Nagelsmann discorda da explicação para a derrota para o Equador

Enquanto Undav achava que a equipe não tinha a garra necessária, Nagelsmann não hesitou em defender seus jogadores contra as acusações de que eles teriam tirado o pé. Durante uma entrevista pós-jogo, o técnico reagiu com veemência quando o apresentador da Magenta TV, Johannes Kerner, perguntou se sua equipe estava com falta de empenho. “Por favor, pare com esse absurdo, sinceramente. Por que os rapazes não iriam querer dar tudo de si?”, disse ele. “Não, eles não queriam mais do que isso. Simplesmente assumiram um pouco mais de risco em muitas situações.”

O técnico reconheceu que a situação na tabela do grupo, na qual a Alemanha já havia garantido a classificação, influenciou suas decisões em relação às substituições, mas se recusou a culpar a falta de empenho. “É claro que fizemos substituições diferentes das que teríamos feito se precisássemos urgentemente de um gol. Mas não posso dizer a nenhum jogador agora que ele não deu tudo de si. Isso é clichê demais para mim”, acrescentou.