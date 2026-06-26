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“Temos que ser agressivos!” - Deniz Undav diz que a Alemanha precisa lutar, mas Julian Nagelsmann discorda da explicação para a derrota para o Equador
Undav exige mais agressividade da Alemanha
Apesar de já ter garantido a classificação, a forma como a Alemanha sofreu a derrota levantou preocupações quanto à capacidade da equipe de enfrentar adversários mais físicos. Undav, que entrou em campo aos 60 minutos, observou que os sul-americanos simplesmente demonstraram mais vontade em campo.
Ao analisar o desempenho, o jogador de 29 anos destacou a diferença de intensidade entre as duas equipes. “O Equador foi mais agressivo e mais preciso do que nós. É algo com que precisamos aprender e tirar as conclusões certas. Não fomos tão diretos em nosso jogo e não criamos tantas chances”, disse o atacante. Ele ainda enfatizou a necessidade de uma mudança tática na mentalidade: “Precisamos nos defender mais. Se o jogo ficar duro, temos que ser duros também.”
- AFP
Nagelsmann rebate críticas sobre seu comprometimento
Enquanto Undav achava que a equipe não tinha a garra necessária, Nagelsmann não hesitou em defender seus jogadores contra as acusações de que eles teriam tirado o pé. Durante uma entrevista pós-jogo, o técnico reagiu com veemência quando o apresentador da Magenta TV, Johannes Kerner, perguntou se sua equipe estava com falta de empenho. “Por favor, pare com esse absurdo, sinceramente. Por que os rapazes não iriam querer dar tudo de si?”, disse ele. “Não, eles não queriam mais do que isso. Simplesmente assumiram um pouco mais de risco em muitas situações.”
O técnico reconheceu que a situação na tabela do grupo, na qual a Alemanha já havia garantido a classificação, influenciou suas decisões em relação às substituições, mas se recusou a culpar a falta de empenho. “É claro que fizemos substituições diferentes das que teríamos feito se precisássemos urgentemente de um gol. Mas não posso dizer a nenhum jogador agora que ele não deu tudo de si. Isso é clichê demais para mim”, acrescentou.
Preocupações defensivas e o desempenho de Manuel Neuer
A derrota também trouxe o goleiro veterano Manuel Neuer de volta aos holofotes. A lenda do Bayern de Munique foi criticada por seu papel no gol da vitória do Equador, já que pareceu hesitante antes de Gonzalo Plata converter um escanteio no final da partida para selar o resultado.
Apesar da discussão crescente sobre a posição de goleiro, Nagelsmann manteve-se firme em seu apoio ao titular. Ele lamentou a falta de “ações decisivas” de Neuer no torneio até o momento, descrevendo os chutes enfrentados pelo veterano como “difíceis” de defender. O técnico está determinado a encerrar qualquer debate sobre uma mudança na posição de goleiro à medida que o torneio entra na fase eliminatória.
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Boston aguarda a fase das 32 equipes
A Alemanha ainda assim conseguiu terminar como vencedora do Grupo E e agora viajará para Foxborough, perto de Boston, para a partida das oitavas de final na segunda-feira. Embora a identidade do adversário ainda não tenha sido confirmada, o time sabe que não pode se dar ao luxo de repetir o descuido técnico exibido em Nova Jersey. O gol de Plata no final da partida serviu como um alerta para uma equipe que vinha parecendo imbatível nas partidas iniciais.
Para Undav, o foco continua sendo igualar o desempenho físico de quem quer que seja o próximo adversário. Depois de não ter participado de nenhum gol pela primeira vez neste torneio, o atacante está ansioso para provar que a derrota para o Equador foi apenas um deslize momentâneo. Com a fase eliminatória agora tomando forma, os jogadores de Nagelsmann precisam encontrar uma maneira de conciliar a confiança do técnico em seu empenho com a exigência de Undav por uma abordagem “mais agressiva” em campo.