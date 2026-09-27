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'Temos que nos reerguer' - Harry Kane pede que a Inglaterra mantenha a positividade após derrota apertada para a Espanha na Liga das Nações
Inglaterra mostra lampejos de brilhantismo apesar da derrota
O retorno da Inglaterra aos gramados após a Copa do Mundo se provou um verdadeiro teste de emoções em Wembley, já que o time de Tuchel acabou derrotado pela Espanha. O jogo começou da pior forma possível para a Inglaterra, quando Lamine Yamal balançou as redes com apenas dois minutos de partida. No entanto, a resposta dos donos da casa foi exatamente o que Tuchel teria buscado em sua primeira partida desde o torneio do verão. Anthony Gordon empatou para a Inglaterra após um rápido contra-ataque, e o próprio Kane colocou a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 de cabeça apenas quatro minutos depois.
Kane acredita que a consistência dessas atuações de alto nível é a peça final do quebra-cabeça para a Inglaterra. Embora tenha mostrado que pode competir em determinados momentos, o capitão sabe que manter essa pressão durante toda a partida é essencial neste nível. Ao ser questionado se o período em torno do intervalo representava a referência para a equipe, Kane respondeu: “Acho que sim. Então temos que tirar os pontos positivos disso. É decepcionante agora, claro, mas temos que sacudir a poeira e tentar de novo em alguns dias.”
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Kane lamenta chance perdida na marca do pênalti
O ponto de virada da partida chegou quando a Inglaterra ganhou um pênalti que poderia tê-la feito abrir uma vantagem de dois gols. Kane, normalmente tão confiável da marca da cal, viu sua cobrança bater no travessão e não entrar, em um momento que devolveu o ímpeto aos visitantes. A Espanha aproveitou o alívio, com Alex Baena e Mikel Oyarzabal marcando para virar o jogo e garantir os três pontos para as atuais campeãs mundiais e europeias. Foi uma dura lição de eficiência para uma jovem seleção da Inglaterra que dominou grandes trechos do primeiro tempo.
Apesar da frustração pelo resultado e de sua própria decepção pessoal após o pênalti, o atacante do Bayern de Munique fez questão de destacar que a diferença entre as duas seleções foi mínima na noite. "Estamos jogando contra as atuais campeãs mundiais e europeias e batemos de frente com elas. Em outro dia, com certeza, seríamos nós a vencer o jogo", disse Kane.
Estabelece parâmetro após derrota dramática
Apesar do resultado, Kane foi categórico ao afirmar que o nível de atuação mostrado pela Inglaterra indicava uma equipe capaz de desafiar as melhores do futebol internacional. Foi uma noite de muito drama na capital, onde a eficiência nas finalizações se encontrou com erros infelizes, deixando o time da casa sem nada, apesar de uma atuação aguerrida que o viu ir para o intervalo em vantagem.
Ao refletir sobre o andamento do jogo, Kane disse: “Acho que já falei antes sobre como alcançamos bons níveis na Copa do Mundo, mas não conseguimos juntar 90 minutos completos. Provavelmente foi parecido de novo hoje. Tivemos muitos bons momentos, mas acho que aquele período foi o melhor que jogamos em muito, muito tempo. Esse é o padrão que sabemos que podemos alcançar.”
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De olho na redenção contra a Tchéquia
Há pouco tempo para a Inglaterra lamentar a derrota enquanto se prepara para seu próximo compromisso pela Liga das Nações. A seleção viajará para enfrentar a Tchéquia na terça-feira, 29 de setembro, em busca de somar seus primeiros pontos nesta Data Fifa. Com quatro jogos marcados para este período, a oportunidade de uma recuperação rápida já está prevista no calendário. O foco agora passa a ser corrigir os erros que custaram caro em Wembley, sem abrir mão da postura ofensiva que incomodou os visitantes. O duelo com a Tchéquia oferece o palco perfeito para transformar boas atuações em um resultado concreto.
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