O retorno da Inglaterra aos gramados após a Copa do Mundo se provou um verdadeiro teste de emoções em Wembley, já que o time de Tuchel acabou derrotado pela Espanha. O jogo começou da pior forma possível para a Inglaterra, quando Lamine Yamal balançou as redes com apenas dois minutos de partida. No entanto, a resposta dos donos da casa foi exatamente o que Tuchel teria buscado em sua primeira partida desde o torneio do verão. Anthony Gordon empatou para a Inglaterra após um rápido contra-ataque, e o próprio Kane colocou a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 de cabeça apenas quatro minutos depois.

Kane acredita que a consistência dessas atuações de alto nível é a peça final do quebra-cabeça para a Inglaterra. Embora tenha mostrado que pode competir em determinados momentos, o capitão sabe que manter essa pressão durante toda a partida é essencial neste nível. Ao ser questionado se o período em torno do intervalo representava a referência para a equipe, Kane respondeu: “Acho que sim. Então temos que tirar os pontos positivos disso. É decepcionante agora, claro, mas temos que sacudir a poeira e tentar de novo em alguns dias.”