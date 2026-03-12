Goal.com
خالد محمود

Traduzido por

“Temos que mudar” – Antony, jogador do Manchester United, se manifesta após a derrota do Real Betis para o Panathinaikos, que jogou com dez jogadores, na Liga Europa

O ala do Real Betis, Antony, exigiu um período de intensa autocrítica após a derrota da equipe por 1 a 0 para o Panathinaikos, que jogou com dez jogadores, na primeira partida das oitavas de final da Liga Europa. Depois de ver um pênalti no final do jogo afundar o time da La Liga, o jogador do Manchester United enviou uma forte mensagem de “temos que mudar” aos seus companheiros de equipe.

  • Frustração em Atenas

    Falando na zona mista do Estádio Olímpico da Grécia, Antony expressou sua frustração após a derrota na primeira mão das oitavas de final da Liga Europa, mas continuou otimista para o jogo de volta: “Com um sentimento de tristeza e frustração, mas temos a segunda mão em casa, jogando com nosso povo, com nossos torcedores. Então, continuamos em frente e confio 100% na minha equipe.”

    Oportunidades perdidas contra dez jogadores

    A derrota foi particularmente irritante, pois o Betis jogou os últimos trinta minutos com vantagem numérica após a expulsão do ala do Panathinaikos, Anass Zaroury. Apesar do jogador a mais, a equipe espanhola não conseguiu superar os adversários, e Vicente Taborda fez com que pagassem caro ao marcar um pênalti aos 88 minutos para os anfitriões. Antony ficou furioso: “Acho que temos que ter um pouco mais de paciência... temos que mudar, como eu disse, e também fazer autocrítica, porque temos que mudar as coisas”.

  • Reunindo os fiéis torcedores do Verdiblanco

    Antony, que se juntou ao Betis em uma transferência definitiva do Manchester United no verão passado, não hesitou em elogiar os torcedores e os incentivou a apoiar fortemente a equipe novamente em La Cartuja. “Os torcedores do Betis estão sempre conosco, onde quer que joguemos, eles estão sempre lá”, disse ele. “Temos que virar a página rapidamente... vamos lutar para nos classificarmos em casa.” 

    Ao abordar a má fase da equipe desde o clássico de Sevilha, ele admitiu que tem sido “difícil”, mas permaneceu desafiador: “Temos muitas coisas a melhorar, vamos melhorar, vamos reverter a situação rapidamente. Agora temos dois jogos em casa com nossos torcedores. Vamos lutar.”

    Lutas físicas e um caminho para a redenção

    O brasileiro também admitiu que está lutando contra problemas físicos para recuperar sua melhor forma. “Não estou 100%, mas estou fazendo tratamento e espero que, a cada dia, eu melhore”, explicou. O Betis volta a campo na La Liga neste fim de semana, em casa, contra o Celta Vigo, antes de começar os preparativos para a partida de volta contra o Panathinaikos.

