“Temos que mudar” – Antony, jogador do Manchester United, se manifesta após a derrota do Real Betis para o Panathinaikos, que jogou com dez jogadores, na Liga Europa
Frustração em Atenas
Falando na zona mista do Estádio Olímpico da Grécia, Antony expressou sua frustração após a derrota na primeira mão das oitavas de final da Liga Europa, mas continuou otimista para o jogo de volta: “Com um sentimento de tristeza e frustração, mas temos a segunda mão em casa, jogando com nosso povo, com nossos torcedores. Então, continuamos em frente e confio 100% na minha equipe.”
Oportunidades perdidas contra dez jogadores
A derrota foi particularmente irritante, pois o Betis jogou os últimos trinta minutos com vantagem numérica após a expulsão do ala do Panathinaikos, Anass Zaroury. Apesar do jogador a mais, a equipe espanhola não conseguiu superar os adversários, e Vicente Taborda fez com que pagassem caro ao marcar um pênalti aos 88 minutos para os anfitriões. Antony ficou furioso: “Acho que temos que ter um pouco mais de paciência... temos que mudar, como eu disse, e também fazer autocrítica, porque temos que mudar as coisas”.
Reunindo os fiéis torcedores do Verdiblanco
Antony, que se juntou ao Betis em uma transferência definitiva do Manchester United no verão passado, não hesitou em elogiar os torcedores e os incentivou a apoiar fortemente a equipe novamente em La Cartuja. “Os torcedores do Betis estão sempre conosco, onde quer que joguemos, eles estão sempre lá”, disse ele. “Temos que virar a página rapidamente... vamos lutar para nos classificarmos em casa.”
Ao abordar a má fase da equipe desde o clássico de Sevilha, ele admitiu que tem sido “difícil”, mas permaneceu desafiador: “Temos muitas coisas a melhorar, vamos melhorar, vamos reverter a situação rapidamente. Agora temos dois jogos em casa com nossos torcedores. Vamos lutar.”
Lutas físicas e um caminho para a redenção
O brasileiro também admitiu que está lutando contra problemas físicos para recuperar sua melhor forma. “Não estou 100%, mas estou fazendo tratamento e espero que, a cada dia, eu melhore”, explicou. O Betis volta a campo na La Liga neste fim de semana, em casa, contra o Celta Vigo, antes de começar os preparativos para a partida de volta contra o Panathinaikos.
