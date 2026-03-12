“Temos que mudar” – Antony, jogador do Manchester United, se manifesta após a derrota do Real Betis para o Panathinaikos, que jogou com dez jogadores, na Liga Europa

Antony, que se juntou ao Betis em uma transferência definitiva do Manchester United no verão passado, não hesitou em elogiar os torcedores e os incentivou a apoiar fortemente a equipe novamente em La Cartuja. “Os torcedores do Betis estão sempre conosco, onde quer que joguemos, eles estão sempre lá”, disse ele. “Temos que virar a página rapidamente... vamos lutar para nos classificarmos em casa.”

Ao abordar a má fase da equipe desde o clássico de Sevilha, ele admitiu que tem sido “difícil”, mas permaneceu desafiador: “Temos muitas coisas a melhorar, vamos melhorar, vamos reverter a situação rapidamente. Agora temos dois jogos em casa com nossos torcedores. Vamos lutar.”