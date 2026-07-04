“Temos que mostrar o caminho certo” – Folarin Balogun fala abertamente sobre o cartão vermelho “injusto” e a decisão de apertar a mão do árbitro

SEATTLE — Apesar da frustração e da emoção, Folarin Balogun sentiu que havia uma última coisa que precisava fazer.

Logo após o apito final, ainda vestindo a camisa de treino da Seleção Masculina dos EUA, ele caminhou até o árbitro Raphael Claus, olhou-o nos olhos e apertou sua mão. Não houve discussão, nem rancor, nem cena dramática, apesar da decisão polêmica de Claus de expulsar Balogun no segundo tempo. Apenas um homem apertando a mão de outro após uma partida de futebol.

Menos de uma hora antes, porém, um desses homens havia alterado drasticamente a Copa do Mundo do outro. No momento em que Claus sacou o cartão vermelho e o mostrou a Balogun, a história do atacante mudou. Até aquele momento, ele havia sido o melhor jogador da Seleção Masculina dos EUA neste verão, tendo já marcado mais um gol naquele dia. Agora, por causa daquele cartão vermelho, a seleção americana irá para a partida mais importante da história do futebol americano sem Balogun para liderar o ataque.

Esse fato, é claro, dói. Dois dias depois, as emoções ainda estão à flor da pele, especialmente para Balogun. Ainda assim, a dor não é desculpa para mudar quem ele é, diz ele. Nem é motivo para ele deixar de ser o que quer representar.

“Você pode sentir que algo injusto aconteceu com você, mas isso não é desculpa para ser desrespeitoso ou não fazer a coisa certa”, disse ele sobre o aperto de mão. “Depois de cada jogo, tento apertar a mão de todos. Esse jogo não foi diferente. O mais importante para mim é também dar o exemplo certo para as pessoas que estão assistindo.

“Isso é algo de que estou ciente: que a Copa do Mundo pode ser a primeira vez que muitos telespectadores americanos estarão assistindo. É importante simplesmente mostrar às pessoas que, aconteça o que acontecer com você, seja bom ou ruim, basta continuar sendo você mesmo.”

Agora, porém, a página vira oficialmente para a Bélgica. E isso acontece, de forma controversa, sem Balogun. A FIFA confirmou na sexta-feira que Balogun cumprirá, de fato, uma suspensão de uma partida como resultado de sua expulsão, após analisar o caso para avaliar uma punição adicional. Esse sempre foi o cenário mais provável, especialmente devido à controvérsia em torno da expulsão, que continua sendo motivo de discussão por causa da natureza da decisão.