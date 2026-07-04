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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

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“Temos que mostrar o caminho certo” – Folarin Balogun fala abertamente sobre o cartão vermelho “injusto” e a decisão de apertar a mão do árbitro

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O atacante não vai poder jogar o próximo confronto contra a Bélgica, mas isso não significa que ele vai deixar que suas emoções atrapalhem o que sua equipe está construindo

SEATTLE — Apesar da frustração e da emoção, Folarin Balogun sentiu que havia uma última coisa que precisava fazer.

Logo após o apito final, ainda vestindo a camisa de treino da Seleção Masculina dos EUA, ele caminhou até o árbitro Raphael Claus, olhou-o nos olhos e apertou sua mão. Não houve discussão, nem rancor, nem cena dramática, apesar da decisão polêmica de Claus de expulsar Balogun no segundo tempo. Apenas um homem apertando a mão de outro após uma partida de futebol.

Menos de uma hora antes, porém, um desses homens havia alterado drasticamente a Copa do Mundo do outro. No momento em que Claus sacou o cartão vermelho e o mostrou a Balogun, a história do atacante mudou. Até aquele momento, ele havia sido o melhor jogador da Seleção Masculina dos EUA neste verão, tendo já marcado mais um gol naquele dia. Agora, por causa daquele cartão vermelho, a seleção americana irá para a partida mais importante da história do futebol americano sem Balogun para liderar o ataque.

Esse fato, é claro, dói. Dois dias depois, as emoções ainda estão à flor da pele, especialmente para Balogun. Ainda assim, a dor não é desculpa para mudar quem ele é, diz ele. Nem é motivo para ele deixar de ser o que quer representar.

“Você pode sentir que algo injusto aconteceu com você, mas isso não é desculpa para ser desrespeitoso ou não fazer a coisa certa”, disse ele sobre o aperto de mão. “Depois de cada jogo, tento apertar a mão de todos. Esse jogo não foi diferente. O mais importante para mim é também dar o exemplo certo para as pessoas que estão assistindo.

“Isso é algo de que estou ciente: que a Copa do Mundo pode ser a primeira vez que muitos telespectadores americanos estarão assistindo. É importante simplesmente mostrar às pessoas que, aconteça o que acontecer com você, seja bom ou ruim, basta continuar sendo você mesmo.”

Agora, porém, a página vira oficialmente para a Bélgica. E isso acontece, de forma controversa, sem Balogun. A FIFA confirmou na sexta-feira que Balogun cumprirá, de fato, uma suspensão de uma partida como resultado de sua expulsão, após analisar o caso para avaliar uma punição adicional. Esse sempre foi o cenário mais provável, especialmente devido à controvérsia em torno da expulsão, que continua sendo motivo de discussão por causa da natureza da decisão.

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    A peça em si

    Após a vitória por 2 a 0, muitos jogadores da seleção masculina dos EUA expressaram suas opiniões. Eles consideraram a decisão injusta. O fato de ela não poder ser revertida foi “uma farsa”, afirmou Christian Pulisic. Tyler Adams resumiu de forma simples: “Típico da FIFA.”

    Balogun, por sua vez, foi mais comedido quando questionado sobre a jogada que levou à sua expulsão. Na jogada, sua chuteira acertou o tornozelo de Tarik Muharemovic, fazendo com que ele torcesse. Em tempo real, não parecia nada. Em câmera lenta, parecia doloroso. No momento em que Claus revisou a jogada, especialmente em câmera lenta, ficou claro o que estava por vir: cartão vermelho.

    “Para mim, é importante ser justo, mesmo quando estou dando minha opinião sobre as coisas”, disse Balogun. “Se você já jogou futebol, entenderia que há situações que simplesmente não dá para evitar, e isso precisa ser levado em conta ao analisar a jogada. Achei que não foi o caso dessa vez e, como todos viram, não havia outro lugar para colocar a perna. Era inevitável.

    “Vi muitas opiniões e interpretações diferentes, mas, para mim, pessoalmente, acho que um cartão amarelo teria sido justo, mas é algo que já aconteceu, então temos que seguir em frente, e eu tenho que aceitar isso.”

    Balogun aceitou a situação rapidamente. O mesmo aconteceu com o restante da seleção dos EUA. Eles lutaram durante todo o segundo tempo com um jogador a menos, marcaram o segundo gol e venceram. Agora, terão que se planejar sem ele, o que não será fácil, considerando o nível em que ele vem jogando.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um verão de “montanha-russa”

    Muito antes do cartão vermelho, Balogun já era o destaque da partida. Ele teve um gol anulado por impedimento antes de marcar outro que não pôde ser invalidado, dando à seleção dos EUA a vantagem de 1 a 0. Foi seu terceiro gol neste verão e a quarta contribuição importante, depois de ter dado a assistência para o gol contra contra a Austrália.

    Sua comemoração causou furor nas redes sociais. Balogun correu em direção ao centro do campo e imitou a famosa comemoração “Silencer” de LeBron James, o que levou o próprio lendário jogador de basquete a postar um tuíte. Naquele momento, Balogun era o assunto do momento não apenas no mundo dos esportes, mas em toda a América.

    E assim continuou no segundo tempo, mas pelas razões erradas. De repente, os Estados Unidos estavam debatendo por que o novo herói do país havia sido expulso. Conhecido apenas pelos fãs de futebol há poucas semanas, Balogun de repente se tornou o assunto do momento na quarta-feira.

    “Tem sido uma montanha-russa”, disse ele. “Passei por muitas emoções diferentes. Fiquei chateado e fiquei feliz. Tem sido surreal, para ser sincero, mas, para mim, acho que o importante era manter a calma. Nunca quero reagir por raiva ou por impulso emocional.”

    Ainda assim, haverá um lado emocional na ausência de Balogun na próxima partida contra a Bélgica. Nos dias que antecedem o jogo, porém, ele sente que ainda tem um papel a desempenhar.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Continuando a ajudar

    Ainda não se sabe quem ocupará o lugar de Balogun.

    Essa discussão começou assim que soou o apito final na quarta-feira. Os jogadores foram questionados sobre o assunto após a partida, e a mensagem foi simples: esta é uma equipe de 26 jogadores, não de um só, e um dos 25 jogadores que não se chama Balogun estaria pronto para assumir o lugar.

    Até sexta-feira, essa mensagem não havia mudado.

    “É preciso estar pronto para a oportunidade de assumir a responsabilidade”, disse Adams. “Quando se perde um jogador como o Balo, obviamente as coisas mudam um pouco, mas temos sido flexíveis. Os rapazes têm mostrado que estão prontos para jogar. Se for o [Ricardo] Pepi, se for o Haji [Wright], se formos por um caminho diferente, quem sabe? Não sou o técnico, mas sim, deve ser uma oportunidade empolgante para todos se destacarem.”

    Tanto Balogun quanto Adams falaram com a imprensa antes do treino na sexta-feira. O atacante estava ansioso para voltar ao campo. Isso o ajudaria a clarear a mente, diz ele.

    “Estou tranquilo agora”, disse ele. “Me sinto bem para treinar, e estar nos campos de treino me ajuda a tirar as coisas da cabeça, então, sim, para mim, sabe, é mais um dia.”

    O treino também lhe dá a oportunidade de ajudar no que puder. Ele pode não jogar na segunda-feira, mas há coisas que pode fazer para ajudar aqueles que vão jogar.

    “O que quer que ele precise”, disse ele quando perguntado como prepararia seu possível substituto. “Não sou o tipo de pessoa que vai ficar enchendo o saco. Não, sou uma pessoa bastante reservada em geral, mas o que quer que ele precise — não só ele, mas qualquer um do time que precise de algum conselho ou qualquer coisa.”

    “De qualquer forma que eu puder ajudar, ficarei mais do que feliz em fazê-lo. Sempre disse que a equipe, a equipe vem em primeiro lugar, esteja eu em campo ou não.”

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    Uma oportunidade para que outras pessoas sirvam de inspiração

    Balogun vai encontrar seu novo lugar esta semana e, quando chegar a hora do jogo, estará ansioso para assistir. Ele não vai jogar, mas continua sendo uma parte importante disso tudo. Ele é um dos principais motivos pelos quais a seleção masculina dos EUA chegou até aqui e, como disse Tim Ream após a partida, agora cabe a todos os demais darem um passo à frente em substituição ao atacante suspenso.

    “É só torcer pelos rapazes, torcer pela seleção”, disse Balogun. “Adoro ver como o país está envolvido na nossa jornada e no que estamos fazendo, então acho que meu papel é apenas continuar apoiando a todos.”

    A esperança de Balogun é que esse apoio dê certo, que este não seja o último jogo dele neste verão. A esperança é que a jornada desta equipe não termine sem seu atacante estrela, mas sim que a equipe supere essa ausência para construir algo ainda mais forte.

    Esse é o exemplo que Balogun quer dar, pelo menos. Em momentos difíceis, jogadores e times podem manter a cabeça fria e fazer a coisa certa. Segunda-feira, sem o próprio Balogun, é mais uma chance para a Seleção Masculina dos EUA fazer exatamente isso.

    “Ainda há muitas pessoas que estamos inspirando: crianças pequenas, meninos e meninas que estão assistindo”, disse Balogun. “Temos que mostrar a eles a maneira correta de lidar com as coisas, mesmo quando achamos que é injusto.”

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