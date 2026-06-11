"Temos que ganhar isso" - a apresentadora da FOX, Rebecca Lowe, fala sobre a confiança da Inglaterra na Copa do Mundo, o momento da seleção masculina dos EUA e por que o Japão é uma zebra

28 de maio: Edu, da Apple TV, fala sobre o elenco de Mauricio Pochettino, as expectativas em relação a Gio Reyna e como seria o sucesso na Copa do Mundo

23 de março: Taylor Twellman: analista da Apple TV sobre por que Cavan Sullivan precisa jogar mais e o Inter Miami

18 de fevereiro: Lori Lindsey: analista da CBS sobre por que a NWSL é a melhor liga do mundo e a chegada do Summit e do Legacy

9 de janeiro: Shaka Hislop: analista da ESPN sobre por que o Arsenal pode ter contratado o atacante errado em Gyökeres

16 de dezembro: Jenny Chiu: Analista da DAZN sobre por que a NWSL não pode se dar ao luxo de perder Trinity Rodman e o impacto do World Sevens

12 de dezembro: Bradley Wright Phillips: Analista da Apple TV sobre por que a mudança da MLS do outono para a primavera é um divisor de águas, o impacto de Lionel Messi na MLS Cup e a ameaça do LA Galaxy em 2026

5 de dezembro: Dax McCarty, Parte 2: Analista da Apple TV sobre como a decisão de Javier Mascherano de deixar Luis Suárez no banco ajudou a elevar o Inter Miami, elogia Thomas Müller como “imperdível” e o Vancouver antes da MLS Cup

3 de dezembro: Dax McCarty: “Sinto orgulho ao assistir a esse time novamente” – Dax McCarty, da Apple TV, sobre Mauricio Pochettino

15 de novembro: Kacey White: Analista da ESPN e lenda da NWSL fala sobre a agitada temporada de futebol universitário, por que a UNC pode ter dificuldades para repetir o feito e quem pode vencer

14 de novembro: Taylor Twellman: Analista da Apple TV analisa a mudança no calendário da MLS, a ascensão de Son Heung-Min no LAFC, as zebras nos playoffs e o dilema de Luis Suárez no Inter Miami

4 de novembro – Geoff Shreeves: Analista do CBS Sports Golazo sobre a profundidade do elenco do Arsenal, as dificuldades do Liverpool e o choque de realidade do Wrexham na Championship

29 de outubro - Kaylyn Kyle: Analista da Apple TV fala sobre Thomas Müller e o “incrível” Vancouver Whitecaps, o renascido Inter Miami e as ambições do Canadá para a Copa do Mundo de 2026

24 de outubro - Steve McManaman: Analista da ESPN sobre o Real Madrid de Xabi Alonso, o El Clásico e por que o “excelente” Jude Bellingham deve estar na seleção inglesa

20 de outubro - Alexi Lalas: Analista da FOX elogia Mauricio Pochettino por dar mais garra à seleção dos EUA, mas diz que “ainda não dá para saber” se vai dar certo na Copa do Mundo

17 de outubro - Herculez Gomez: Analista da ESPN apoia a partida entre Barcelona e Villarreal em dezembro, em Miami, mas adverte que “se você permitir a La Liga, estará permitindo todo mundo”

16 de outubro - Herculez Gomez: Analista da ESPN não está convencido com Mauricio Pochettino na seleção americana, mas considera os resultados recentes “sua fase mais impressionante”

2 de outubro - Clive Tyldesley: Analista da CBS fala sobre os americanos na Liga dos Campeões, o “grande ano” da Seleção dos EUA na Copa do Mundo e a proteção dos jovens jogadores

30 de setembro - David Villa: lenda da Espanha e analista da DAZN fala sobre as esperanças do Barcelona na Liga dos Campeões, o “incrível” Lamine Yamal e a “grande oportunidade” dos EUA sediarem a Copa do Mundo

17 de setembro – Stu Holden: Analista da FOX sobre o renascimento de Gio Reyna, o futuro de Christian Pulisic no AC Milan e como Mauricio Pochettino pode formar “uma seleção dos EUA que nos deixe animados”

11 de setembro – Maurice Edu: Analista da Apple TV avalia o primeiro ano de Mauricio Pochettino como técnico da seleção americana e se pergunta: onde está Weston McKennie?

9 de setembro – Sacha Kljestan: Analista da Apple TV pede que Mauricio Pochettino, da seleção americana, mantenha o núcleo do time, e comenta sobre a MLS e Luis Suárez, do Inter de Miami

28 de agosto – Keith Costigan: Analista da Apple TV fala sobre a necessidade do Arsenal de conquistar um troféu, por que “descartar o Liverpool é uma grande bobagem” e como a Copa do Mundo de Clubes pode impulsionar o crescimento da MLS

21 de agosto - Marcelo Balboa: Analista da Apple TV critica ex-companheiros da seleção americana pelo tom agressivo contra Christian Pulisic e elogia o impacto de Son Heung-Min na MLS

15 de agosto - Nedum Onuoha: Analista da ESPN sobre por que Antonee Robinson é “tão bom quanto qualquer” zagueiro da Premier League, preocupações com Alexander Isak e a esperada recuperação do Man City

6 de agosto - Kasey Keller: Analista da ESPN critica o histórico decepcionante de Mauricio Pochettino com a seleção americana e elogia o retorno “brilhante” de Matt Turner à MLS

31 de julho - Andrés e Nico Cantor: Analistas pai e filho sobre o principal desafio de Mauricio Pochettino com a Seleção Americana e Leo Messi, do Inter de Miami, “perfeicionando o futebol”

29 de julho - Dax McCarty: Dax McCarty, da Apple TV, fala sobre por que a MLS acertou ao suspender Lionel Messi, o novo formato da Leagues Cup e por que o Club América é o favorito

25 de julho - Derek Rae: comentarista da ESPN sobre a adaptação problemática de Gio Reyna no Dortmund e por que “ninguém sabe” o quão bom o meio-campista de 22 anos da Seleção dos EUA pode ser

7 de julho - Callum Williams: comentarista de futebol mundial da Apple TV sobre o impacto dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes

27 de junho - Kyle Martino: Analista da TNT sobre a falta de gols da Seleção Americana, a situação do programa e o retorno do Showdown a Nova York

23 de junho - Dax McCarty: Analista da Apple TV sobre a oportunidade e a pressão que Mauricio Pochettino e a Seleção dos EUA enfrentam antes da Copa do Mundo

19 de junho - Herculez Gomez: Analista da ESPN sobre por que está otimista em relação à Copa do Mundo de Clubes, suas memórias de jogar na CWC e como a Copa do Mundo de 2026 pode ser o “maior evento esportivo de todos os tempos”

17 de junho - Herculez Gomez: Analista da ESPN sobre a polêmica envolvendo Christian Pulisic, a situação da Seleção Americana, as divisões na torcida e sua admiração por Diego Luna, com quem se identifica muito





11 de junho - Diego Valeri: Analista da Apple TV+ fala sobre o impacto de Lionel Messi na MLS, torcer pelo rival Sounders na Copa do Mundo de Clubes e os laços entre os EUA e a Argentina

21 de maio - Taylor Twellman: Analista da Apple TV+ sobre confrontos “emocionantes” na Copa do Mundo de Clubes, por que um time europeu de ponta vai vencer e como o Inter Miami pode se beneficiar

13 de maio – Kay Murray: Analista da ESPN FC sobre os americanos torcendo pela Copa do Mundo de Clubes, times europeus disputando o troféu e se um time da MLS pode chegar longe

9 de maio - Luis Garcia: Analista da ESPN sobre o Barcelona e o “fantástico” Lamine Yamal, por que o Real Madrid carece de uma filosofia e a saída de Trent Alexander-Arnold do Liverpool

1º de maio – Derek Rae: Analista da ESPN sobre a busca de Harry Kane pelo troféu, as dificuldades de Gio Reyna no Borussia Dortmund e o significado por trás de “o cheiro do estábulo”

28 de abril - Christina Unkel: Analista de regras da CBS Sports sobre desafios do VAR, “visibilidade” na arbitragem e ex-jogadores se tornando árbitros

25 de abril - Alejandro Moreno: comentarista da ESPN FC sobre a decepção de Kylian Mbappé no Real Madrid, a última temporada de Carlo Ancelotti e o “melhor do mundo” Lamine Yamal

24 de abril - Bradley Wright-Phillips: Analista da Apple TV sobre a “genialidade” de Lionel Messi, o “irritante” Inter Miami e por que o próximo time de Kevin De Bruyne deveria ser o NYCFC

22 de abril - Ali Krieger: Analista da ESPN sobre a transferência de Naomi Girma para o Chelsea, a “incrível” Emma Hayes e por que a NWSL “não pode simplesmente diluir a liga com a expansão”

16 de abril - Jamie Carragher: Analista da CBS sobre a Copa do Mundo de Clubes e a agenda lotada, o “decepcionante” Trent Alexander-Arnold e a “maravilhosa” contratação de Mo Salah

14 de abril - Kevin Egan: Apresentador da Apple TV+ sobre a Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e o crescimento do futebol nos Estados Unidos

11 de abril - Kay Murray: Apresentadora da ESPN FC fala sobre Harry Kane e as ambições do Bayern de Munique na Bundesliga, o “talento inegável” de Gio Reyna e a disputa pela Bola de Ouro sem “um candidato de destaque”

8 de abril - Kevin Egan: Analista da Apple TV sobre a possível ligação de Kevin De Bruyne com Lionel Messi e a MLS, a “confiança” de Cavan Sullivan e Wilfried Nancy, que está em “outro nível”

26 de março - Kasey Keller: “Caras que prefeririam estar na praia” - Kasey Keller, da ESPN, critica o “mal-estar geral” dos jogadores da Seleção Masculina dos EUA e diz que Mauricio Pochettino precisa mostrar que “está 100% comprometido”

21 de março - Kaylyn Kyle: Analista de estúdio da Apple TV sobre Lionel Messi e o Inter Miami, a natureza “caótica” da MLS e por que o êxodo de jogadoras da NWSL poderia “prejudicar a liga”

13 de março - Micah Richards: Analista da CBS Sports fala sobre o futuro do Man City, por que o Real Madrid vai ganhar a Liga dos Campeões e aquela aposta com Jude Bellingham

11 de março - Antonella Gonzalez: Antonella Gonzalez, da Apple TV, fala sobre a entrevista com Lionel Messi, do Inter Miami, a ascensão da influência latino-americana na MLS e o que significa ser uma mulher hispânica no mundo da radiodifusão

4 de março – Nico Cantor: Analista da CBS sobre o “de classe mundial” Mauricio Pochettino, o formato “misto” da Liga dos Campeões e por que a USL pode competir com a MLS

26 de fevereiro - Andrew Wiebe: O analista da Apple TV Andrew Wiebe fala sobre a “grande janela de transferências” do San Jose Earthquakes, a possível chegada de Kevin De Bruyne à MLS e o crescimento da liga

20 de fevereiro - Taylor Twellman: Analista da Apple TV sobre o Inter Miami de Lionel Messi “fracassando” nos playoffs da MLS, Cavan Sullivan e por que o Cincinnati é uma ameaça

18 de fevereiro - Taylor Twellman: Analista da Apple TV fala sobre as aspirações da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo, Mauricio Pochettino e as vitórias marcantes da equipe — ou a falta delas

11 de fevereiro - Maurice Edu: Analista da Apple TV sobre o potencial da seleção nacional, a “arrogância no limite” de Cavan Sullivan e a “vitrine global” da MLS

30 de janeiro - Keith Costigan: comentarista da Apple TV sobre Mo Salah e o Liverpool, a experiência de Olivier Giroud no LAFC e muito mais

28 de janeiro - Nigel Reo-Coker: Analista da CBS Sports Golazo Network sobre o novo formato da Liga dos Campeões, a situação do futebol americano e o Aston Villa

20 de janeiro - Kate Scott: Apresentadora da CBS Sports sobre a mentalidade do futebol americano, a contratação “marcante” de Mauricio Pochettino pela USMNT, a “enorme” Copa do Mundo de 2026 e por que o Liverpool vai ganhar a Liga dos Campeões

13 de janeiro - DaMarcus Beasley: lenda da Seleção Masculina dos EUA sobre a mentalidade de Lionel Messi, o “bom ritmo” da MLS e por que Mauricio Pochettino é o “homem certo para o cargo”

9 de janeiro - Callum Williams: Analista de futebol sobre Lionel Messi e a Copa do Mundo de Clubes de 2025, a “ingenuidade em relação” ao futebol sul-americano e o quão “absurdo” é dizer que Jack Grealish “perdeu o jeito”

2 de janeiro - Jenny Chiu: Repórter da CBS sobre as “grandes mudanças” de Emma Hayes, o “pedigree” de Mauricio Pochettino e a possível glória na Liga dos Campeões para a Inter

17 de dezembro – Stu Holden: Analista da FOX Sports sobre a evolução do futebol americano, por que Christian Pulisic será o “melhor jogador de futebol dos EUA de todos os tempos”

12 de dezembro - Brian Dunseth: Analista da Turner e da Apple TV sobre Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna e o futuro da Seleção Masculina dos EUA sob o comando de Mauricio Pochettino

5 de dezembro - Jalil Anibaba: Analista da Apple TV fala sobre previsões para a MLS Cup, a contratação de Javier Mascherano pelo Inter Miami e a questão “desanimadora” da diversidade de treinadores na MLS

21 de novembro - Andres Cantor: lenda da Telemundo fala sobre a mentalidade argentina de Mauricio Pochettino, a Seleção Masculina dos EUA e ter um lugar na primeira fila para acompanhar a ascensão do futebol americano

16 de novembro - Matt Doyle: Analista da Apple TV avalia a “loucura” defensiva do Inter Miami, se Neymar poderia se juntar a Lionel Messi e o favorito da MLS Cup

7 de novembro - Gary Neville: Analista veterano fala sobre as esperanças da Seleção dos EUA na Copa do Mundo, o “jogador incrível” Christian Pulisic, o “incansável” David Beckham e Cristiano Ronaldo na MLS

31 de outubro - Herculez Gomez: Analista da ESPN FC sobre o impacto de Mauricio Pochettino, a disputa “totalmente aberta” pela vaga de atacante da Seleção dos EUA e um elenco “que carece de responsabilidade”

29 de outubro - Rebecca Lowe: Apresentadora da NBC fala sobre o crescimento do futebol, a “incrível” Emma Hayes e Mauricio Pochettino, que está “ganhando destaque”

24 de outubro - Andrew Wiebe: Analista da Apple TV fala sobre os playoffs da MLS, a “forma explosiva” de Lionel Messi e como o Inter Miami pode se tornar o “melhor time de todos os tempos” da liga

17 de outubro - Jamie Carragher: Analista veterano fala sobre a seleção masculina dos EUA, critica o Man City por causa de um processo judicial e questiona Mauricio Pochettino apesar da "ótima" contratação



