Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Rebecca Lowe, Fox SportsGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

"Temos que ganhar isso" - a apresentadora da FOX, Rebecca Lowe, fala sobre a confiança da Inglaterra na Copa do Mundo, o momento da seleção masculina dos EUA e por que o Japão é uma zebra

Inglaterra
Estados Unidos da América
Japão
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Análises

Mic'd Up: A apresentadora da FOX estará no centro da cobertura da Copa do Mundo e acredita que é hora da Inglaterra voltar a sonhar

NOVA YORK — Rebecca Lowe continua sonhando. A cada quatro anos, espera-se que o futebol volte para casa. E então, por alguma razão — geralmente por culpa da Inglaterra —, os Três Leões não conseguem conquistar uma Copa do Mundo que praticamente já era esperada. Já se passaram 60 anos de sofrimento, e Lowe continua sempre, sempre sonhando.

Então, o que torna esta edição especial? Bem, algumas coisas. Harry Kane está em forma de Ballon d'Or. Thomas Tuchel é um técnico de elite e um estrategista de ponta. A Inglaterra é experiente, está no auge e cheia de talento. Mas, para Lowe, é mais simples. Basicamente, é uma questão de matemática.

“Por causa da lei das médias. Já está na hora. Temos que ganhar essa. A cada quatro anos. Quer dizer, não sei você, mas eu fico tipo: ‘vamos ganhar. Olha só o nosso time!’ E olho para este time, e acho que devemos conseguir ganhar”, ela diz ao GOAL durante o dia de imprensa pré-Copa do Mundo da FOX.

E ela pode até ter razão. A Inglaterra está sólida em todos os aspectos. Chegou a duas finais consecutivas do Campeonato Europeu. A eliminação cruel no Catar em 2022 não abalou o ímpeto. A simples observação também corrobora os motivos para o otimismo.

“Eu discuto isso o tempo todo. Mas eu simplesmente acredito nelas, e vejo, semana após semana, o quanto elas são boas”, acrescenta ela.

Mas, por outro lado, há também o nervosismo. Há outras seleções excelentes aqui. França, Espanha, Argentina e até mesmo um Brasil renovado podem representar uma ameaça. Historicamente, a Inglaterra não venceu essas seleções.

“Estou nervosa, muito nervosa com esses grandes jogos que virão contra a França ou outra seleção”, ela admite.

E depois há a seleção masculina dos EUA. Lowe vem transmitindo futebol nos Estados Unidos há quase 15 anos. E, como apresentadora da FOX neste verão, grande parte de seu foco estará nos jogadores de Mauricio Pochettino. Os resultados têm sido irregulares, mas Lowe está otimista.

“Eu amo os EUA. Eu os amo. Eu realmente quero que eles se saiam bem, e estou convencida de que eles se sairão bem se vencerem o primeiro jogo”, diz ela.

A boa notícia? Os EUA estão mais ou menos em forma e prontos para a ação. E mesmo que dê errado, há mais de 100 jogos para cobrir. Isso não é nada ruim. Lowe falou sobre a Inglaterra, os EUA, seus azarões na Copa do Mundo e muito mais na última edição do Mic’d Up, uma seção recorrente em que o GOAL explora a perspectiva de analistas, comentaristas e outros especialistas sobre a situação do futebol nos EUA e no exterior. 

NOTA: Esta entrevista foi levemente editada para maior concisão e clareza.


  • Harry Kane England 2026Getty Images

    SOBRE A INGLATERRA

    GOAL: Você disse que a Inglaterra vai ganhar a Copa do Mundo. O troféu vai voltar para casa? E, se sim, por quê?

    LOWE: Por causa da lei das médias. Já está na hora. Temos que vencer essa história. A cada quatro anos. Quer dizer, não sei você, mas eu fico pensando: “vamos ganhar. Olha só o nosso time!”

    E olho para essa seleção, acho que deveríamos conseguir ganhar, mas nunca ganhamos, né? Mas não posso dizer este ano: “ah, eles não vão ganhar”, porque aí eles acabam ganhando. Fico pensando nisso o tempo todo. Mas eu simplesmente acredito neles e vejo, semana após semana, como eles são bons.

    Eles deveriam conseguir ganhar. Estou preocupado com a nossa defesa. Temos o Mark Guehi, sou torcedor do Palace, então adoro ele, e nossos laterais estão bem, se tivermos talvez o Nico O’Reilly e o Reece James, desde que o Reece James continue em forma. Mas com quem vamos colocar o Guehi? O Ezri Konsa? Sei que ele acabou de ganhar a Liga Europa. Mas não sei, estou nervoso com a situação da zaga daqui para frente. Não fico nervoso desde que ele escolha os jogadores certos... Então, acho que a Inglaterra consegue. Só estou nervoso, muito nervoso com aqueles jogos importantes que virão contra a França ou outro adversário.

    • Publicidade
  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    SOBRE A SELEÇÃO MASCULINA DOS EUA

    GOAL: E quanto à seleção masculina dos EUA? Quais são as chances deles?

    LOWE: Eu adoro os EUA. Eu adoro eles. Eu realmente quero que eles se saiam bem, e estou convencido de que eles vão se sair bem se vencerem o primeiro jogo. Não estou dizendo que eles serão eliminados na fase de grupos se não vencerem o primeiro jogo. Mas este país está acostumado a torcer por uma única causa. Quando acontecem as Olimpíadas, todos torcem pela Seleção dos EUA. Mas isso acontece uma vez a cada quatro anos, e não se trata de um time. Aconteceu nas Olimpíadas de Inverno, quando a Seleção dos EUA venceu no hóquei no gelo: o país inteiro enlouqueceu — 35 milhões de pessoas assistindo.

    O potencial deste país para impulsionar essa seleção dos EUA além do que a qualidade da equipe deveria permitir existe. Conheço este país; acho que tem que começar desde o primeiro dia. Eles precisam conseguir um bom resultado. Não importa como joguem, ninguém se importa. Basta vencer a maldita partida contra o Paraguai. E então, com as vitórias seguintes deste país, o poder e a divulgação, o marketing, eles poderiam chegar longe. Sim, e eu realmente espero que consigam — para nós da FOX e para o país.

  • Take Kubo Japan 2026Getty Images

    SOBRE O JAPÃO

    GOAL: E, rapidinho, qual é o seu azarão para levar o título?

    LOWE: O Japão!

    GOAL: Por quê?

    LOWE: Eles têm muitos jogadores de excelente qualidade, mas em parte é por causa da atitude deles. Um dos jogadores deu uma entrevista há alguns meses e disse: “Não, nós vamos ganhar. Não vamos ficar com ‘ah, quartas de final, muito bem’. Não, nós vamos ganhar”. Adorei isso. Todo mundo está subestimando o Japão.

  • Rebecca Lowe, It's called soccerIt's called soccer

    SOBRE TRABALHAR NA TV AMERICANA

    GOAL: E como vai ser cobrir tudo isso para a TV americana?

    LOWE: Em que ano estamos agora? 2026? Comecei minha carreira em 2002, então passei praticamente metade do tempo na Inglaterra e metade nos Estados Unidos. Claro, então não tenho certeza se, caso voltasse para a Inglaterra, seria capaz de fazer isso, porque é um pouco diferente. Você tem que encontrar o equilíbrio, porque precisa lembrar que há 350 milhões de pessoas neste país, e muitas delas amam futebol e conhecem a regra do impedimento. Você recebe novas pessoas a cada ano, totalmente novas, que podem ter 25 anos, podem ter 45. Você recebe pessoas que estão apenas descobrindo a Premier League ou descobrindo o futebol, então você precisa garantir que, quando estiver transmitindo, esteja incluindo essas pessoas.

    Mas neste país, há pessoas que conhecem futebol melhor do que as pessoas na Inglaterra, porque tiveram que aprender. Antes da NBC chegar, não era tão fácil acompanhar, digamos, um time da Premier League, então você tinha que se informar, tinha que procurar esses jogos, tinha que se dedicar. Então você tem esse público, tem o público novo e, depois, tem todo mundo. Então, sim, você tem que estar por dentro de tudo e encontrar uma maneira de transmitir que não menospreze as pessoas que entendem do esporte, mas também não faça o contrário com quem não entende. Acho que, depois de 13 anos, sei como fazer isso.

  • Maurice Edu, Mic'd UpGOAL

    EDIÇÕES ANTERIORES DO MIC'D UP

    28 de maio: Edu, da Apple TV, fala sobre o elenco de Mauricio Pochettino, as expectativas em relação a Gio Reyna e como seria o sucesso na Copa do Mundo

    23 de março: Taylor Twellman: analista da Apple TV sobre por que Cavan Sullivan precisa jogar mais e o Inter Miami

    18 de fevereiro: Lori Lindsey: analista da CBS sobre por que a NWSL é a melhor liga do mundo e a chegada do Summit e do Legacy

    9 de janeiro: Shaka Hislop: analista da ESPN sobre por que o Arsenal pode ter contratado o atacante errado em Gyökeres

    16 de dezembro: Jenny Chiu: Analista da DAZN sobre por que a NWSL não pode se dar ao luxo de perder Trinity Rodman e o impacto do World Sevens

    12 de dezembro: Bradley Wright Phillips: Analista da Apple TV sobre por que a mudança da MLS do outono para a primavera é um divisor de águas, o impacto de Lionel Messi na MLS Cup e a ameaça do LA Galaxy em 2026

    5 de dezembro: Dax McCarty, Parte 2: Analista da Apple TV sobre como a decisão de Javier Mascherano de deixar Luis Suárez no banco ajudou a elevar o Inter Miami, elogia Thomas Müller como “imperdível” e o Vancouver antes da MLS Cup

    3 de dezembro: Dax McCarty: “Sinto orgulho ao assistir a esse time novamente” – Dax McCarty, da Apple TV, sobre Mauricio Pochettino

    15 de novembro: Kacey White: Analista da ESPN e lenda da NWSL fala sobre a agitada temporada de futebol universitário, por que a UNC pode ter dificuldades para repetir o feito e quem pode vencer

    14 de novembro: Taylor Twellman: Analista da Apple TV analisa a mudança no calendário da MLS, a ascensão de Son Heung-Min no LAFC, as zebras nos playoffs e o dilema de Luis Suárez no Inter Miami

    4 de novembro – Geoff Shreeves: Analista do CBS Sports Golazo sobre a profundidade do elenco do Arsenal, as dificuldades do Liverpool e o choque de realidade do Wrexham na Championship

    29 de outubro - Kaylyn Kyle: Analista da Apple TV fala sobre Thomas Müller e o “incrível” Vancouver Whitecaps, o renascido Inter Miami e as ambições do Canadá para a Copa do Mundo de 2026

    24 de outubro - Steve McManaman: Analista da ESPN sobre o Real Madrid de Xabi Alonso, o El Clásico e por que o “excelente” Jude Bellingham deve estar na seleção inglesa

    20 de outubro - Alexi Lalas: Analista da FOX elogia Mauricio Pochettino por dar mais garra à seleção dos EUA, mas diz que “ainda não dá para saber” se vai dar certo na Copa do Mundo

    17 de outubro - Herculez Gomez: Analista da ESPN apoia a partida entre Barcelona e Villarreal em dezembro, em Miami, mas adverte que “se você permitir a La Liga, estará permitindo todo mundo”

    16 de outubro - Herculez Gomez: Analista da ESPN não está convencido com Mauricio Pochettino na seleção americana, mas considera os resultados recentes “sua fase mais impressionante”

    2 de outubro - Clive Tyldesley: Analista da CBS fala sobre os americanos na Liga dos Campeões, o “grande ano” da Seleção dos EUA na Copa do Mundo e a proteção dos jovens jogadores

    30 de setembro - David Villa: lenda da Espanha e analista da DAZN fala sobre as esperanças do Barcelona na Liga dos Campeões, o “incrível” Lamine Yamal e a “grande oportunidade” dos EUA sediarem a Copa do Mundo

    17 de setembro – Stu Holden: Analista da FOX sobre o renascimento de Gio Reyna, o futuro de Christian Pulisic no AC Milan e como Mauricio Pochettino pode formar “uma seleção dos EUA que nos deixe animados”

    11 de setembro – Maurice Edu: Analista da Apple TV avalia o primeiro ano de Mauricio Pochettino como técnico da seleção americana e se pergunta: onde está Weston McKennie?

    9 de setembro – Sacha Kljestan: Analista da Apple TV pede que Mauricio Pochettino, da seleção americana, mantenha o núcleo do time, e comenta sobre a MLS e Luis Suárez, do Inter de Miami

    28 de agosto – Keith Costigan: Analista da Apple TV fala sobre a necessidade do Arsenal de conquistar um troféu, por que “descartar o Liverpool é uma grande bobagem” e como a Copa do Mundo de Clubes pode impulsionar o crescimento da MLS

    21 de agosto - Marcelo Balboa: Analista da Apple TV critica ex-companheiros da seleção americana pelo tom agressivo contra Christian Pulisic e elogia o impacto de Son Heung-Min na MLS

    15 de agosto - Nedum Onuoha: Analista da ESPN sobre por que Antonee Robinson é “tão bom quanto qualquer” zagueiro da Premier League, preocupações com Alexander Isak e a esperada recuperação do Man City

    6 de agosto - Kasey Keller: Analista da ESPN critica o histórico decepcionante de Mauricio Pochettino com a seleção americana e elogia o retorno “brilhante” de Matt Turner à MLS

    31 de julho - Andrés e Nico Cantor: Analistas pai e filho sobre o principal desafio de Mauricio Pochettino com a Seleção Americana e Leo Messi, do Inter de Miami, “perfeicionando o futebol”

    29 de julho - Dax McCarty: Dax McCarty, da Apple TV, fala sobre por que a MLS acertou ao suspender Lionel Messi, o novo formato da Leagues Cup e por que o Club América é o favorito

    25 de julho - Derek Rae: comentarista da ESPN sobre a adaptação problemática de Gio Reyna no Dortmund e por que “ninguém sabe” o quão bom o meio-campista de 22 anos da Seleção dos EUA pode ser

    7 de julho - Callum Williams: comentarista de futebol mundial da Apple TV sobre o impacto dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes

    27 de junho - Kyle Martino: Analista da TNT sobre a falta de gols da Seleção Americana, a situação do programa e o retorno do Showdown a Nova York

    23 de junho - Dax McCarty: Analista da Apple TV sobre a oportunidade e a pressão que Mauricio Pochettino e a Seleção dos EUA enfrentam antes da Copa do Mundo

    19 de junho - Herculez Gomez: Analista da ESPN sobre por que está otimista em relação à Copa do Mundo de Clubes, suas memórias de jogar na CWC e como a Copa do Mundo de 2026 pode ser o “maior evento esportivo de todos os tempos”

    17 de junho - Herculez Gomez: Analista da ESPN sobre a polêmica envolvendo Christian Pulisic, a situação da Seleção Americana, as divisões na torcida e sua admiração por Diego Luna, com quem se identifica muito


    11 de junho - Diego Valeri: Analista da Apple TV+ fala sobre o impacto de Lionel Messi na MLS, torcer pelo rival Sounders na Copa do Mundo de Clubes e os laços entre os EUA e a Argentina

    21 de maio - Taylor Twellman: Analista da Apple TV+ sobre confrontos “emocionantes” na Copa do Mundo de Clubes, por que um time europeu de ponta vai vencer e como o Inter Miami pode se beneficiar

    13 de maio – Kay Murray: Analista da ESPN FC sobre os americanos torcendo pela Copa do Mundo de Clubes, times europeus disputando o troféu e se um time da MLS pode chegar longe

    9 de maio - Luis Garcia: Analista da ESPN sobre o Barcelona e o “fantástico” Lamine Yamal, por que o Real Madrid carece de uma filosofia e a saída de Trent Alexander-Arnold do Liverpool

    1º de maio – Derek Rae: Analista da ESPN sobre a busca de Harry Kane pelo troféu, as dificuldades de Gio Reyna no Borussia Dortmund e o significado por trás de “o cheiro do estábulo”

    28 de abril - Christina Unkel: Analista de regras da CBS Sports sobre desafios do VAR, “visibilidade” na arbitragem e ex-jogadores se tornando árbitros

    25 de abril - Alejandro Moreno: comentarista da ESPN FC sobre a decepção de Kylian Mbappé no Real Madrid, a última temporada de Carlo Ancelotti e o “melhor do mundo” Lamine Yamal

    24 de abril - Bradley Wright-Phillips: Analista da Apple TV sobre a “genialidade” de Lionel Messi, o “irritante” Inter Miami e por que o próximo time de Kevin De Bruyne deveria ser o NYCFC

    22 de abril - Ali Krieger: Analista da ESPN sobre a transferência de Naomi Girma para o Chelsea, a “incrível” Emma Hayes e por que a NWSL “não pode simplesmente diluir a liga com a expansão”

    16 de abril - Jamie Carragher: Analista da CBS sobre a Copa do Mundo de Clubes e a agenda lotada, o “decepcionante” Trent Alexander-Arnold e a “maravilhosa” contratação de Mo Salah

    14 de abril - Kevin Egan: Apresentador da Apple TV+ sobre a Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e o crescimento do futebol nos Estados Unidos

    11 de abril - Kay Murray: Apresentadora da ESPN FC fala sobre Harry Kane e as ambições do Bayern de Munique na Bundesliga, o “talento inegável” de Gio Reyna e a disputa pela Bola de Ouro sem “um candidato de destaque”

    8 de abril - Kevin Egan: Analista da Apple TV sobre a possível ligação de Kevin De Bruyne com Lionel Messi e a MLS, a “confiança” de Cavan Sullivan e Wilfried Nancy, que está em “outro nível”

    26 de março - Kasey Keller: “Caras que prefeririam estar na praia” - Kasey Keller, da ESPN, critica o “mal-estar geral” dos jogadores da Seleção Masculina dos EUA e diz que Mauricio Pochettino precisa mostrar que “está 100% comprometido”

    21 de março - Kaylyn Kyle: Analista de estúdio da Apple TV sobre Lionel Messi e o Inter Miami, a natureza “caótica” da MLS e por que o êxodo de jogadoras da NWSL poderia “prejudicar a liga”

    13 de março - Micah Richards: Analista da CBS Sports fala sobre o futuro do Man City, por que o Real Madrid vai ganhar a Liga dos Campeões e aquela aposta com Jude Bellingham

    11 de março - Antonella Gonzalez: Antonella Gonzalez, da Apple TV, fala sobre a entrevista com Lionel Messi, do Inter Miami, a ascensão da influência latino-americana na MLS e o que significa ser uma mulher hispânica no mundo da radiodifusão

    4 de março – Nico Cantor: Analista da CBS sobre o “de classe mundial” Mauricio Pochettino, o formato “misto” da Liga dos Campeões e por que a USL pode competir com a MLS

    26 de fevereiro - Andrew Wiebe: O analista da Apple TV Andrew Wiebe fala sobre a “grande janela de transferências” do San Jose Earthquakes, a possível chegada de Kevin De Bruyne à MLS e o crescimento da liga

    20 de fevereiro - Taylor Twellman: Analista da Apple TV sobre o Inter Miami de Lionel Messi “fracassando” nos playoffs da MLS, Cavan Sullivan e por que o Cincinnati é uma ameaça

    18 de fevereiro - Taylor Twellman: Analista da Apple TV fala sobre as aspirações da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo, Mauricio Pochettino e as vitórias marcantes da equipe — ou a falta delas

    11 de fevereiro - Maurice Edu: Analista da Apple TV sobre o potencial da seleção nacional, a “arrogância no limite” de Cavan Sullivan e a “vitrine global” da MLS

    30 de janeiro - Keith Costigan: comentarista da Apple TV sobre Mo Salah e o Liverpool, a experiência de Olivier Giroud no LAFC e muito mais

    28 de janeiro - Nigel Reo-Coker: Analista da CBS Sports Golazo Network sobre o novo formato da Liga dos Campeões, a situação do futebol americano e o Aston Villa

    20 de janeiro - Kate Scott: Apresentadora da CBS Sports sobre a mentalidade do futebol americano, a contratação “marcante” de Mauricio Pochettino pela USMNT, a “enorme” Copa do Mundo de 2026 e por que o Liverpool vai ganhar a Liga dos Campeões

    13 de janeiro - DaMarcus Beasley: lenda da Seleção Masculina dos EUA sobre a mentalidade de Lionel Messi, o “bom ritmo” da MLS e por que Mauricio Pochettino é o “homem certo para o cargo”

    9 de janeiro - Callum Williams: Analista de futebol sobre Lionel Messi e a Copa do Mundo de Clubes de 2025, a “ingenuidade em relação” ao futebol sul-americano e o quão “absurdo” é dizer que Jack Grealish “perdeu o jeito”

    2 de janeiro - Jenny Chiu: Repórter da CBS sobre as “grandes mudanças” de Emma Hayes, o “pedigree” de Mauricio Pochettino e a possível glória na Liga dos Campeões para a Inter

    17 de dezembro – Stu Holden: Analista da FOX Sports sobre a evolução do futebol americano, por que Christian Pulisic será o “melhor jogador de futebol dos EUA de todos os tempos”

    12 de dezembro - Brian Dunseth: Analista da Turner e da Apple TV sobre Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna e o futuro da Seleção Masculina dos EUA sob o comando de Mauricio Pochettino

    5 de dezembro - Jalil Anibaba: Analista da Apple TV fala sobre previsões para a MLS Cup, a contratação de Javier Mascherano pelo Inter Miami e a questão “desanimadora” da diversidade de treinadores na MLS

    21 de novembro - Andres Cantor: lenda da Telemundo fala sobre a mentalidade argentina de Mauricio Pochettino, a Seleção Masculina dos EUA e ter um lugar na primeira fila para acompanhar a ascensão do futebol americano

    16 de novembro - Matt Doyle: Analista da Apple TV avalia a “loucura” defensiva do Inter Miami, se Neymar poderia se juntar a Lionel Messi e o favorito da MLS Cup

    7 de novembro - Gary Neville: Analista veterano fala sobre as esperanças da Seleção dos EUA na Copa do Mundo, o “jogador incrível” Christian Pulisic, o “incansável” David Beckham e Cristiano Ronaldo na MLS

    31 de outubro - Herculez Gomez: Analista da ESPN FC sobre o impacto de Mauricio Pochettino, a disputa “totalmente aberta” pela vaga de atacante da Seleção dos EUA e um elenco “que carece de responsabilidade”

    29 de outubro - Rebecca Lowe: Apresentadora da NBC fala sobre o crescimento do futebol, a “incrível” Emma Hayes e Mauricio Pochettino, que está “ganhando destaque”

    24 de outubro - Andrew Wiebe: Analista da Apple TV fala sobre os playoffs da MLS, a “forma explosiva” de Lionel Messi e como o Inter Miami pode se tornar o “melhor time de todos os tempos” da liga

    17 de outubro - Jamie Carragher: Analista veterano fala sobre a seleção masculina dos EUA, critica o Man City por causa de um processo judicial e questiona Mauricio Pochettino apesar da "ótima" contratação