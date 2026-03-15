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“Temos que emoldurar esse gol” – O “maravilhoso” gol de Arda Güler valeu três vezes o preço do ingresso, afirma Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid
O momento mágico de Guler
Guler, que havia entrado no segundo tempo para dar descanso a Vinicius Júnior, aproveitou uma bola perdida perto do círculo central, ergueu a vista e percebeu que Matias Dituro estava fora da linha. Sem hesitar, o meio-campista turco disparou um chute preciso de 68,6 metros que voou pelo ar do Bernabéu antes de se alojar no fundo da rede. O Real Madrid já havia assumido a liderança com gols de Antonio Rudiger, Federico Valverde e Dean Huijsen. O gol contra de Manuel Moran Ibáñez apenas reduziu pela metade a desvantagem do Elche.
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Arbeloa elogia o gol de Guler
Após a partida, Arbeloa elogiou efusivamente seu pupilo. O técnico do Real Madrid, visivelmente impressionado com a execução técnica, deixou uma frase memorável em sua coletiva de imprensa. “É preciso pegar uma moldura e colocar isso nela. É algo incomum. Maravilhoso. Vi todo mundo levantar as mãos de espanto, eu também. Vale a pena ter pago um ingresso, ou dois ou três, para ver o que ele fez”, disse Arbeloa aos repórteres.
O renascimento de “La Fabrica”Além do brilhantismo individual de Guler, Arbeloa ficou visivelmente emocionado com a presença de cinco jogadores formados na base em campo. Tendo ele próprio passado pelas categorias de base antes de voltar para comandar o time do banco, o ex-zagueiro descreveu a noite como o ápice profissional de sua carreira como técnico.
Ele acrescentou: “Acho que posso morrer feliz depois de uma noite como esta. Para alguém que subiu pelas categorias de base e chegou ao time principal depois de passar tantos anos lá... olha, eu estava conversando com Yanez e Aguado, que foram os primeiros jogadores que treinei quando tinham 13 ou 14 anos, e poder dar a eles a oportunidade de jogar no Bernabéu é um sonho que se tornou realidade para mim. Acrescente a isso Carvajal, o jogador da base por excelência, assim como Fran, Thiago, César, Gon... é indescritível. Estou muito feliz e orgulhoso. Não se trata apenas de colocá-los em campo, mas de como eles jogaram. Eu os ensinei bem, porque eles demonstraram muito talento, qualidade e personalidade. É uma notícia fantástica. E todos eles são ótimos exemplos a serem seguidos.”
- AFP
De olho no Manchester City
A vitória representa um grande impulso moral antes da difícil partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City — confronto em que os Blancos lideram por 3 a 0 no placar agregado. Arbeloa continua cauteloso em relação à força dos campeões ingleses, mas acredita que a garra demonstrada contra o Elche e o possível retorno de Kylian Mbappé podem proporcionar a vantagem necessária para o confronto europeu. “Vai ser muito difícil; eles vão nos levar ao limite e teremos que sofrer. Temos uma boa vantagem, mas não podemos nos acomodar. Sabemos, por experiências anteriores, que quando eles estão em grande forma, atropelam qualquer adversário. Temos que dar tudo de nós, manter o foco e entrar em campo para vencer o jogo, porque, do contrário, vamos sofrer muito”, alertou.
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