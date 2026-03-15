“Temos que emoldurar esse gol” – O “maravilhoso” gol de Arda Güler valeu três vezes o preço do ingresso, afirma Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid

Além do brilhantismo individual de Guler, Arbeloa ficou visivelmente emocionado com a presença de cinco jogadores formados na base em campo. Tendo ele próprio passado pelas categorias de base antes de voltar para comandar o time do banco, o ex-zagueiro descreveu a noite como o ápice profissional de sua carreira como técnico.

Ele acrescentou: “Acho que posso morrer feliz depois de uma noite como esta. Para alguém que subiu pelas categorias de base e chegou ao time principal depois de passar tantos anos lá... olha, eu estava conversando com Yanez e Aguado, que foram os primeiros jogadores que treinei quando tinham 13 ou 14 anos, e poder dar a eles a oportunidade de jogar no Bernabéu é um sonho que se tornou realidade para mim. Acrescente a isso Carvajal, o jogador da base por excelência, assim como Fran, Thiago, César, Gon... é indescritível. Estou muito feliz e orgulhoso. Não se trata apenas de colocá-los em campo, mas de como eles jogaram. Eu os ensinei bem, porque eles demonstraram muito talento, qualidade e personalidade. É uma notícia fantástica. E todos eles são ótimos exemplos a serem seguidos.”