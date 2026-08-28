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'Temos que confiar no sistema' - Erling Haaland e Elliot Anderson se pronunciam após o Manchester City atropelar o Crystal Palace
Manchester City garante vitória dominante em Selhurst Park
O Manchester City começou sua campanha de forma brilhante, ao golear o Crystal Palace por 4 a 1 no sábado. Haaland, exibindo um chamativo novo corte de cabelo curto, manteve seu notável retrospecto de gols contra o clube do sul de Londres. O atacante marcou de cabeça o gol de abertura após cruzamento de Antoine Semenyo antes de fazer o segundo já no fim da partida.
Rayan Cherki também teve uma atuação individual espetacular, marcando dois gols no segundo tempo. Apesar de ter sofrido um gol contra bizarro quando uma cobrança de falta de Yeremy Pino bateu no goleiro Gianluigi Donnarumma e entrou, o Manchester City encaminhou com tranquilidade mais uma vitória. Segundo a Sky Sports, a atuação dominante deu a Enzo Maresca sua segunda vitória consecutiva desde que assumiu o comando do clube.
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Os jogadores adotam a nova estrutura tática
O elenco está visivelmente se adaptando à vida sob o comando de Maresca, com figuras-chave endossando imediatamente o treinador. Haaland foi rápido em elogiar seus companheiros e o novo sistema. "Elliot [Anderson] foi incrível", afirmou Haaland. "Temos de confiar no sistema, e confiamos em Enzo [Maresca] e no que ele quer fazer."
Anderson também falou sobre seu próprio desenvolvimento dentro da equipe. "Acho que preciso ser um pouco mais disciplinado taticamente", explicou Anderson. "Estou aprendendo a ficar um pouco mais na minha posição." Ele acrescentou: "Hoje me senti mais em casa. Minha primeira partida no Etihad foi especial, embora eu tenha ficado muito nervoso, e duas vitórias em dois jogos é ótimo. Todos estão realmente felizes e todos deram tudo de si. O plano de jogo saiu exatamente como queríamos."
Rayan Cherki cobra melhora apesar de marcar
Apesar de ter marcado duas vezes, Cherki mostrou sua ambição incansável ao expressar frustração quando Maresca se preparava para substituí-lo. O atacante sentiu que devia ter servido mais Haaland durante o jogo.
"Quando vi que Enzo [Maresca] ia me trocar, eu não gostei disso. Preciso mostrar que quero jogar, quero marcar e dar assistências para Erling [Haaland]", revelou Cherki. "Hoje eu não dei muitas bolas para ele. Da próxima vez, quero dar muitas bolas para Erling."
Cherki fez uma avaliação crítica da própria atuação e acrescentou: "Agora começamos uma outra história [com Enzo Maresca], e precisamos provar... Eu joguei tão st [no primeiro tempo]."
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O que vem pela frente para Enzo Maresca e seu elenco
O Manchester City tentará levar esse enorme embalo para seus próximos compromissos da Premier League. Com o novo reforço de £ 86 milhões, Ayyoub Bouaddi, fazendo sua estreia oficial, o clube tem um elenco formidável para atravessar a longa temporada. Se os jogadores continuarem a dominar essas novas instruções táticas, Maresca terá um elenco plenamente capaz de reconquistar o título da Premier League e disputar os principais troféus europeus.
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