'Temos que confiar no sistema' - Erling Haaland e Elliot Anderson se pronunciam após o Manchester City atropelar o Crystal Palace

O Manchester City começou sua campanha de forma brilhante, ao golear o Crystal Palace por 4 a 1 no sábado. Haaland, exibindo um chamativo novo corte de cabelo curto, manteve seu notável retrospecto de gols contra o clube do sul de Londres. O atacante marcou de cabeça o gol de abertura após cruzamento de Antoine Semenyo antes de fazer o segundo já no fim da partida.

Rayan Cherki também teve uma atuação individual espetacular, marcando dois gols no segundo tempo. Apesar de ter sofrido um gol contra bizarro quando uma cobrança de falta de Yeremy Pino bateu no goleiro Gianluigi Donnarumma e entrou, o Manchester City encaminhou com tranquilidade mais uma vitória. Segundo a Sky Sports, a atuação dominante deu a Enzo Maresca sua segunda vitória consecutiva desde que assumiu o comando do clube.