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“Temos qualidade” – Vitor Pereira comemora a classificação do Nottingham Forest na Liga Europa antes do confronto decisivo contra o Tottenham
O Forest consegue uma reviravolta espetacular na Dinamarca
O Forest derrotou seus adversários dinamarqueses na Dinamarca nesta quinta-feira, em uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego. Enquanto os anfitriões vacilaram sob pressão, acertando a trave duas vezes por meio de Cho Gue-sung e Aral Simsir antes de Edward Chilufya errar completamente o alvo, o Forest mostrou-se implacável. Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare e Neco Williams converteram seus pênaltis, garantindo uma vitória por 3 a 0 na disputa e a classificação para a próxima fase.
- AFP
Pereira encontra o equilíbrio antes do confronto contra o Spurs
Com uma importante batalha contra o rebaixamento da Premier League contra o Tottenham se aproximando no domingo, Pereira tomou a decisão ousada de fazer nove alterações na escalação inicial. Apesar da grande renovação no time, o técnico do Forest insistiu que sua equipe mostrou exatamente por que tem lugar na cena europeia. Em entrevista à TNT Sports após o apito final, o treinador destacou a importância de gerenciar a preparação física do elenco durante um calendário lotado.
“Estamos muito felizes e provamos que viemos aqui para competir. Temos bons jogadores, jogadores talentosos. Jogamos de forma fantástica no primeiro tempo”, disse Pereira. “Estou muito feliz porque fizemos tudo, tentamos tudo e tenho a chance de equilibrar a energia dos jogadores para preparar o próximo jogo. Fantástico. Comecei a fazer as substituições não porque estávamos jogando mal, mas para equilibrar a energia e estarmos prontos para domingo.”
Crescimento da confiança e do ímpeto no elenco
A vitória marca a primeira conquista do Forest desde o sucesso na repescagem contra o Fenerbahçe, que também coincidiu com a nomeação de Pereira. O técnico acredita que o impulso psicológico de uma vitória europeia será vital para o retorno às competições nacionais. Ele elogiou a mentalidade coletiva da equipe, insistindo que o elenco possui as características necessárias para superar os difíceis desafios que se apresentam tanto na Liga Europa quanto na Premier League.
“Quando vencemos, é diferente. O espírito é diferente, a energia é diferente. Os rapazes mereceram porque são um grupo fantástico. Jogadores muito bons, com espírito de equipe, personalidade, e mostramos tudo isso hoje”, acrescentou Pereira. “Não tenho dúvidas de que temos qualidade e vamos competir para alcançar nossos objetivos, com certeza. Quero agradecer aos nossos torcedores porque hoje eles mereceram continuar na Liga Europa.”
- AFP
Yates elogia o elenco após aproveitar sua oportunidade
Ryan Yates, que teve poucas oportunidades como titular nesta temporada, foi um dos destaques, marcando um gol no tempo regulamentar e vendo um possível gol da vitória ser anulado por impedimento na prorrogação. Sua atuação simbolizou o espírito de luta que Pereira busca à medida que a temporada chega ao seu clímax. Yates não hesitou em dar crédito a todo o elenco pela união e destacou a importância de manter o ritmo de vitórias antes da viagem ao norte de Londres.
“Estou empolgado por termos passado. Os pênaltis são sempre tensos, sempre difíceis, mas os rapazes se mostraram à altura e estamos muito satisfeitos”, disse Yates. “Considerando as mudanças, isso mostra a profundidade do nosso elenco, o espírito. Nesta fase da temporada, o importante é mostrar essa união, lutar uns pelos outros. Muitos jogadores que atuaram hoje não tinham tido muitos minutos e muitos deles aproveitaram suas oportunidades. Essa sensação de vitória é especial. Queremos manter esse ímpeto. O ímpeto nesta fase da temporada é fundamental. Precisamos nos recuperar bem, focar no Tottenham e, com sorte, poderemos continuar crescendo e conquistar essas vitórias.”
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