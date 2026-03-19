“Temos qualidade” – Vitor Pereira comemora a classificação do Nottingham Forest na Liga Europa antes do confronto decisivo contra o Tottenham

Com uma importante batalha contra o rebaixamento da Premier League contra o Tottenham se aproximando no domingo, Pereira tomou a decisão ousada de fazer nove alterações na escalação inicial. Apesar da grande renovação no time, o técnico do Forest insistiu que sua equipe mostrou exatamente por que tem lugar na cena europeia. Em entrevista à TNT Sports após o apito final, o treinador destacou a importância de gerenciar a preparação física do elenco durante um calendário lotado.

“Estamos muito felizes e provamos que viemos aqui para competir. Temos bons jogadores, jogadores talentosos. Jogamos de forma fantástica no primeiro tempo”, disse Pereira. “Estou muito feliz porque fizemos tudo, tentamos tudo e tenho a chance de equilibrar a energia dos jogadores para preparar o próximo jogo. Fantástico. Comecei a fazer as substituições não porque estávamos jogando mal, mas para equilibrar a energia e estarmos prontos para domingo.”







