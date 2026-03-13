"Temos muito respeito": especulações sobre a transferência de Erling Haaland para o FC Barcelona ganham novo fôlego

Haaland tem contrato com o City até 2034 e, portanto, provavelmente não sairá barato para os clubes interessados. Para piorar a situação, o Barcelona passa por graves dificuldades financeiras e, portanto, não está em condições de arcar com grandes valores de transferência.

Dado que o contrato de Robert Lewandowski expira no final da temporada, o Barça está desesperadamente à procura de um novo atacante. De acordo com reportagens recentes da mídia, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, é o principal candidato a suceder o polonês, mas os catalães provavelmente teriam que desembolsar uma quantia na casa dos centenas de milhões também pelo argentino.

Além disso, ainda não está definido que Lewandowski realmente deixe o clube após a temporada. O próprio polonês declarou recentemente que ainda não tomou uma decisão final sobre seu futuro: “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque nem mesmo tenho 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é o momento certo.”