Ainda na quinta-feira, soube-se que o candidato à presidência Victor Font e sua equipe do FC Barcelona teriam entrado em contato com o Manchester City para negociar a transferência de Erling Haaland. Agora, a assessora do atacante se pronunciou sobre o assunto. O presidente do Barça, Joan Laporta, também se manifestou.
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"Temos muito respeito": especulações sobre a transferência de Erling Haaland para o FC Barcelona ganham novo fôlego
Em declarações ao El Chringuito, Rafaela Pimenta afirmou: “Temos grande respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve qualquer contato — nem com Erling Haaland nem com a diretoria do Barcelona — a respeito de possíveis transferências.”
A dirigente de 53 anos explicou: “O jogador renovou seu contrato há alguns meses. Ele está muito feliz no Manchester City, as coisas estão indo muito bem para ele, e realmente não temos nada a discutir sobre uma transferência enquanto tudo estiver indo tão bem no Manchester City.”
Haaland para o Barça? Laporta aborda Font
Apesar dessa negação, durante o debate presidencial final entre ele e o atual presidente Laporta, este manteve sua versão e afirmou: "Estamos negociando uma opção de compra por Erling Haaland, caso ele queira deixar o Manchester City."
Laporta reagiu imediatamente e disse: “A assessora do jogador já desmentiu o que o senhor Font alegou. Essa mentira que o senhor Font inventou já foi refutada. Isso saiu pela culatra, o senhor não tem noção do quão ridículo está sendo. O senhor já desmentiu o que mesmo disse.”
- (C)Getty Images
Rumores no Barça sobre o sucessor de Lewandowski
Haaland tem contrato com o City até 2034 e, portanto, provavelmente não sairá barato para os clubes interessados. Para piorar a situação, o Barcelona passa por graves dificuldades financeiras e, portanto, não está em condições de arcar com grandes valores de transferência.
Dado que o contrato de Robert Lewandowski expira no final da temporada, o Barça está desesperadamente à procura de um novo atacante. De acordo com reportagens recentes da mídia, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, é o principal candidato a suceder o polonês, mas os catalães provavelmente teriam que desembolsar uma quantia na casa dos centenas de milhões também pelo argentino.
Além disso, ainda não está definido que Lewandowski realmente deixe o clube após a temporada. O próprio polonês declarou recentemente que ainda não tomou uma decisão final sobre seu futuro: “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque nem mesmo tenho 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é o momento certo.”
Erling Haaland: Estatísticas de desempenho na temporada 2025/26
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