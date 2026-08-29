Um dos destaques da tarde foi a participação de Gonzalez no gol de abertura, quando sua visão desmontou a linha defensiva do Tottenham. O meio-campista, que fez 59 partidas pelo City após uma transferência de £52 milhões do Porto no início de 2025, antes de ver o número de vezes em que começou como titular cair depois de janeiro, revelou que esse tipo específico de jogada era algo que vinha discutindo intensamente com Jaissle desde sua chegada.

"É algo sobre o qual falei bastante com o treinador. Ele quer que eu veja esse tipo de bola, e eu tentei algumas no primeiro tempo e no segundo tempo, e nós marcamos. É algo em que tentamos trabalhar. No segundo tempo, dissemos que precisávamos continuar fazendo isso porque é realmente muito difícil defender esse tipo de jogador. Espero que isso nos dê muito mais gols nesta temporada", explicou Gonzalez.