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‘Temos muito potencial!’ - Nico Gonzalez celebra estreia dos sonhos pelo Newcastle após vitória sobre o Tottenham
Impacto imediato no norte de Londres
Gonzalez não demorou para se apresentar à torcida de St James' Park, desempenhando um papel fundamental enquanto Matthias Jaissle conquistava sua primeira vitória na Premier League como técnico do Newcastle United. O ex-meio-campista do Manchester City, que chegou em uma transferência inicial de £ 48 milhões, podendo chegar a £ 52 milhões com adicionais, pareceu totalmente à vontade no meio-campo do Newcastle, oferecendo a inteligência tática e a visão que ajudaram a desmontar a teimosa defesa do Tottenham no segundo tempo da partida.
Refletindo sobre sua rápida adaptação à vida em Tyneside, o meio-campista admitiu que a correria de sua transferência tornou a atuação ainda mais especial. "Foi incrível. Estou aqui há quatro dias, então não foi fácil para mim começar, mas estou muito feliz pelo trabalho que fiz e pelo trabalho que a equipe fez", disse Gonzalez à BBC Match of the Day.
- Getty Images Sport
Ajustes táticos dão resultado
Depois de um primeiro tempo truncado, o Newcastle voltou do intervalo com vigor renovado e acabou dominando a equipe de Roberto De Zerbi. O gol que abriu o placar saiu com Gonzalez, que encontrou Amar Dedic para servir Anthony Elanga, com o sueco se livrando bem de Sandro Tonali para mandar para o gol. Gonzalez explicou que, embora as instruções vindas do banco tenham permanecido as mesmas, o time elevou o nível de execução e de intensidade para garantir que saísse do norte de Londres com os três pontos.
"A ideia [no segundo tempo] era a mesma, mas fizemos alguns ajustes e fomos um pouco mais agressivos contra eles. Acho que este grupo tem muito potencial, somos muito jovens e temos muito espaço para melhorar, e até hoje senti que seguimos melhorando e nos sentindo mais confortáveis, e esse é o caminho que precisamos seguir."
Executando o plano de Jaissle
Um dos destaques da tarde foi a participação de Gonzalez no gol de abertura, quando sua visão desmontou a linha defensiva do Tottenham. O meio-campista, que fez 59 partidas pelo City após uma transferência de £52 milhões do Porto no início de 2025, antes de ver o número de vezes em que começou como titular cair depois de janeiro, revelou que esse tipo específico de jogada era algo que vinha discutindo intensamente com Jaissle desde sua chegada.
"É algo sobre o qual falei bastante com o treinador. Ele quer que eu veja esse tipo de bola, e eu tentei algumas no primeiro tempo e no segundo tempo, e nós marcamos. É algo em que tentamos trabalhar. No segundo tempo, dissemos que precisávamos continuar fazendo isso porque é realmente muito difícil defender esse tipo de jogador. Espero que isso nos dê muito mais gols nesta temporada", explicou Gonzalez.
- AFP
Ganhando embalo para a estreia no St James' Park
A vitória dá sequência ao empate em 2 a 2 do Newcastle em casa com o Liverpool na rodada de abertura. O Newcastle recebe o Bournemouth em seguida, em 5 de setembro, quando Gonzalez tentará dar sequência ao seu ótimo início ao fazer sua aguardada estreia em casa no St James' Park.
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