“Temos muita admiração pelo Barcelona” – O agente de Erling Haaland responde à especulação sobre a transferência feita pelo candidato à presidência do Blaugrana, Victor Font
Pimenta nega qualquer contato
Pimenta falou com o El Chiringuito TV para esclarecer a situação atual de Haaland. Ela negou categoricamente qualquer negociação formal com o gigante catalão, enfatizando que o atacante continua totalmente comprometido com seu projeto atual no City. Pimenta afirmou: “Temos muito respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve nenhum contato - nem com Erling Haaland nem com a diretoria do Barcelona - sobre possíveis alvos de transferência.”
Satisfação no Etihad
Apesar dos rumores vindos de Barcelona, Pimenta insiste que Haaland não está procurando uma saída. A recente renovação do contrato do atacante é a prova definitiva de sua satisfação sob o comando de Pep Guardiola. Pimenta concluiu encerrando as especulações sobre a transferência: “Além disso, como o jogador renovou seu contrato há alguns meses, ele está muito feliz no Manchester City. Tudo está indo muito bem para ele e realmente não temos nada a discutir sobre uma transferência quando tudo está tão bem no City.”
A ambição estratégica da Font
Os comentários de Pimenta surgiram depois de Font revelar que sua equipe tem trabalhado para garantir uma opção de compra preferencial, sugerindo que o compromisso de longo prazo de Haaland com o City pode não ser tão permanente quanto parece. “Haaland é um dos melhores centroavantes do mundo”, disse Font ao Què T’hi Jugues. “Não é possível contratá-lo no curto prazo porque ele renovou no ano passado. Mas estou pessoalmente convencido de que esses contratos de 10 anos raramente acabam sendo cumpridos.”
Estou confiante de que vamos finalizar isso.
As especulações intensificaram-se após relatos de que os representantes de Font se reuniram com dirigentes do Manchester City em Madri esta semana. Font confirmou essas manobras estratégicas, com o objetivo de posicionar o Barcelona como o principal pretendente, caso o norueguês decida deixar a Premier League. “Estamos conversando e estou confiante de que vamos finalizar. Eles não têm interesse em vender Haaland; é uma jogada estratégica. Esperamos anunciar assim que fecharmos o acordo”, explicou Font.
O foco de Haaland continuará voltado para seu clube atual por enquanto, com o City enfrentando o West Ham na Premier League no sábado.
