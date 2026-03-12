“Temos muita admiração pelo Barcelona” – O agente de Erling Haaland responde à especulação sobre a transferência feita pelo candidato à presidência do Blaugrana, Victor Font

As especulações intensificaram-se após relatos de que os representantes de Font se reuniram com dirigentes do Manchester City em Madri esta semana. Font confirmou essas manobras estratégicas, com o objetivo de posicionar o Barcelona como o principal pretendente, caso o norueguês decida deixar a Premier League. “Estamos conversando e estou confiante de que vamos finalizar. Eles não têm interesse em vender Haaland; é uma jogada estratégica. Esperamos anunciar assim que fecharmos o acordo”, explicou Font.

O foco de Haaland continuará voltado para seu clube atual por enquanto, com o City enfrentando o West Ham na Premier League no sábado.