"Temos duas estrelas internacionais": o adversário de Florentino Pérez faz uma promessa ousada sobre transferências no Real Madrid

"Não conheço o Xabi pessoalmente, mas ele me parece um grande profissional. Como jogador, ele foi uma lenda e, como técnico do Leverkusen, na minha opinião, fez algo histórico. Foi acertado contratá-lo e um erro demiti-lo, mas um projeto não se concretiza em três meses", disse Riquelme.

A instável direção do clube sob o comando de Pérez privou o ex-jogador do Leverkusen do tempo necessário, o que deixou marcas no ambiente. “Acho que os torcedores do Real Madrid estão decepcionados com a forma, com o momento e, acima de tudo, com o fato de não terem dado a ele o poder de liderar sua equipe”, disse Riquelme.

Ele também classificou a solução interna subsequente com Álvaro Arbeloa como uma falta de planejamento. À pergunta se a contratação de Arbeloa teria sido um experimento, o candidato à presidência respondeu claramente: “Provavelmente. Talvez ele não fosse a pessoa certa naquele momento.” O Real precisa, nesta fase crítica, de treinadores “que estabeleçam padrões e sejam respeitados”.