Em entrevista ao jornal espanhol ABC, Riquelme afirmou: "Contratamos duas estrelas internacionais."
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"Temos duas estrelas internacionais": o adversário de Florentino Pérez faz uma promessa ousada sobre transferências no Real Madrid
Quando questionado se se tratava apenas de um acordo informal e verbal ou se já era um contrato firme e assinado, o candidato à presidência foi mais específico. Ele afirmou ter um acordo contratual em mãos, segundo o qual dois jogadores absolutamente excepcionais irão definitivamente para o Santiago Bernabéu caso ele vença a eleição: “Tenho um acordo segundo o qual duas grandes estrelas internacionais jogarão no Real Madrid se eu for presidente. Duas estrelas que são necessárias para o projeto esportivo a curto, médio e longo prazo.”
Riquelme não revelou a identidade dos dois craques, mas isso deve acabar em breve. Quando questionado se os madridistas podem esperar a revelação dos nomes nas próximas duas semanas, Riquelme respondeu: “Provavelmente, sim.”
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Real Madrid: Riquelme critica o iminente retorno de Mourinho
Riquelme não poupou palavras duras ao fazer um balanço geral da situação atual do clube e atacou frontalmente a diretoria do Real Madrid. Na sua opinião, o clube perdeu seu DNA: “Como torcedor do Real Madrid, devo dizer que, atualmente, este clube carece de hierarquia, profissionalismo, valores e do senso do que realmente define o Real Madrid. Tudo isso está um pouco ausente.”
Uma das principais críticas de Riquelme à era Pérez diz respeito à recente gestão esportiva do clube, especialmente o suposto desentendimento com o ex-técnico Xabi Alonso. Embora o retorno do ex-técnico José Mourinho não seja uma opção para Riquelme — o português é, sem dúvida, um grande técnico de sucesso, mas o Real precisa de um projeto de futuro sustentável e “não de uma solução de curto prazo como medida de emergência para a situação atual” —, ele saiu em defesa de Alonso. A demissão do ex-artífice do título do Leverkusen foi um erro grave dos atuais dirigentes.
Riquelme critica a saída de Alonso do Real Madrid e a contratação de Arbeloa
"Não conheço o Xabi pessoalmente, mas ele me parece um grande profissional. Como jogador, ele foi uma lenda e, como técnico do Leverkusen, na minha opinião, fez algo histórico. Foi acertado contratá-lo e um erro demiti-lo, mas um projeto não se concretiza em três meses", disse Riquelme.
A instável direção do clube sob o comando de Pérez privou o ex-jogador do Leverkusen do tempo necessário, o que deixou marcas no ambiente. “Acho que os torcedores do Real Madrid estão decepcionados com a forma, com o momento e, acima de tudo, com o fato de não terem dado a ele o poder de liderar sua equipe”, disse Riquelme.
Ele também classificou a solução interna subsequente com Álvaro Arbeloa como uma falta de planejamento. À pergunta se a contratação de Arbeloa teria sido um experimento, o candidato à presidência respondeu claramente: “Provavelmente. Talvez ele não fosse a pessoa certa naquele momento.” O Real precisa, nesta fase crítica, de treinadores “que estabeleçam padrões e sejam respeitados”.
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Klopp no Real Madrid? “Claro que ele é um candidato”
Para o futuro, o candidato à presidência defende, portanto, uma mudança radical no comando técnico — talvez com Jürgen Klopp? Questionado sobre o alemão, Riquelme disse: “Acho o Klopp ótimo. Já disse isso em 2021. Ele é um bom dirigente e um bom técnico, mas há outros técnicos de quem também gosto, não só o Klopp. Além disso, Klopp trabalha atualmente para a Red Bull. Veremos o que acontece nos próximos dias, mas, claro, ele é um candidato que, mais cedo ou mais tarde, eu adoraria ver como técnico do Real Madrid.”
Riquelme deixou uma coisa bem clara: a era das soluções provisórias e da falta de um plano sob o comando de Pérez precisa chegar ao fim. O Real não pode mais fazer experiências com treinadores: “Não é para isso que o clube existe. O Real Madrid não pode se dar ao luxo de passar duas temporadas sem um plano claro. Quando digo que os melhores precisam vir, quero dizer que os melhores precisam vir – em todas as funções.”
O Real vai ter um novo presidente?
Em uma coletiva de imprensa sensacionalista realizada em meados de maio, o presidente Pérez começou por repreender verbalmente todos os representantes da imprensa, falou de uma “campanha difamatória” contra o clube e, por fim, convocou novas eleições para a presidência. E, pela primeira vez na história, Riquelme conseguiu se candidatar como adversário de Pérez nas eleições.
A data exata da eleição ainda não foi definida. Ela deve ser anunciada oficialmente pela comissão eleitoral na terça-feira. Riquelme acredita que a decisão decisiva nas urnas ocorrerá no domingo, 7 de junho.