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Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"Temos de ser realistas" - Wayne Rooney minimiza as chances do Manchester United de disputar o título na primeira temporada completa de Michael Carrick

Manchester United
M. Carrick
W. Rooney
Premier League

Wayne Rooney alertou os torcedores do Manchester United para que mantenham os pés no chão em relação às expectativas para a temporada 2026-27 da Premier League. Apesar da notável recuperação do clube sob o comando de Michael Carrick, o lendário ex-capitão acredita que a disputa pelo título ainda pode estar fora de alcance.

  • O impacto imediato de Carrick em Old Trafford

    O United passou por uma grande transformação após a chegada de Carrick em janeiro. O ex-meio-campista levou os Red Devils ao terceiro lugar, somando 39 pontos durante sua gestão — mais do que qualquer outro clube da primeira divisão naquele período. Esse renascimento rendeu a Carrick um contrato de dois anos como sucessor definitivo de Ruben Amorim e garantiu o retorno à Liga dos Campeões.

    Rooney, em entrevista à talkSPORT, reconheceu a mudança no clima do clube. “Acho que a situação do Man United nos últimos anos tem sido muito difícil para os torcedores encontrarem alguma felicidade nisso”, disse Rooney. “Mas acho que, desde que Michael assumiu, há esperança e confiança novamente entre os torcedores do Man United. Para terminar em terceiro lugar, acho que todas as contratações foram bem-sucedidas. E agora, de volta à Liga dos Campeões, espero que eles contratem alguns jogadores que possam ajudá-los a dar o próximo passo.”

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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Moderando as expectativas em relação ao título

    Apesar do otimismo que envolve Old Trafford e dos relatos de que a contratação de Ederson, do Atalanta, está quase fechada, Rooney pede paciência. O jogador de 40 anos continua cauteloso quanto à rapidez com que o United pode se tornar um verdadeiro candidato ao título, enfrentando times como o Arsenal e o Manchester City.

    Rooney explicou: “Bem, acho que as expectativas — conversei com ele (Carrick) na semana passada — serão de tentar vencer tudo em que disputarem, mas também é preciso ser realista. Acho que a questão é: será que dá para progredir a partir de onde se está? Então, acho que se o United terminar entre os quatro primeiros na próxima temporada e talvez tenha uma chance de disputar e ganhar, sabe, talvez a FA Cup, e tentar se sair bem na Liga dos Campeões, acho que, mais uma vez, isso é progresso.”

  • A definição de sucesso

    Para Rooney, a prioridade é uma evolução constante, em vez de um retorno imediato ao topo do futebol inglês, já que o Manchester United não conquista o título da Premier League desde 2013. Ele acredita que, embora a sede por títulos seja inerente a um clube da estatura do United, a qualidade da competição torna a conquista da dobradinha (campeonato e competição europeia) uma batalha difícil no curto prazo.

    “Todos nós queremos que eles ganhem o campeonato, mas é preciso ser realista e perguntar: eles vão ganhar o campeonato? Vão ganhar a Liga dos Campeões? Acho que vai ser muito difícil, mas a tentativa de melhorar é o que importa”, acrescentou a lenda dos Red Devils, antes de enfatizar que perceber os benefícios de ter “um técnico muito bom” é o fator mais importante para a próxima temporada.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Michael Owen apresenta uma perspectiva diferente

    Nem todos compartilham da visão conservadora de Rooney. O ex-atacante do United, Michael Owen, colocou os Red Devils entre os grandes nomes capazes de destronar os atuais líderes. Owen acredita que o ímpeto gerado no final desta temporada sugere que o United está pronto para disputar o título imediatamente.

    "Acho que o desafio na próxima temporada virá apenas de Manchester", disse Owen aoMetro. "Acho que o Man City será forte; mesmo que o Pep saia, eles chegaram bem perto do Arsenal nesta temporada e têm um bom grupo de jovens jogadores que mostraram que estarão na disputa pelo título na próxima temporada e, com duas copas nacionais, eles voltarão mais fortes. E já faz um tempo, mas o Manchester United pode ser um candidato ao título sob o comando de Michael Carrick. Se você observar o desempenho deles desde que ele chegou, é definitivamente o de um candidato ao título.”