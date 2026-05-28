O United passou por uma grande transformação após a chegada de Carrick em janeiro. O ex-meio-campista levou os Red Devils ao terceiro lugar, somando 39 pontos durante sua gestão — mais do que qualquer outro clube da primeira divisão naquele período. Esse renascimento rendeu a Carrick um contrato de dois anos como sucessor definitivo de Ruben Amorim e garantiu o retorno à Liga dos Campeões.

Rooney, em entrevista à talkSPORT, reconheceu a mudança no clima do clube. “Acho que a situação do Man United nos últimos anos tem sido muito difícil para os torcedores encontrarem alguma felicidade nisso”, disse Rooney. “Mas acho que, desde que Michael assumiu, há esperança e confiança novamente entre os torcedores do Man United. Para terminar em terceiro lugar, acho que todas as contratações foram bem-sucedidas. E agora, de volta à Liga dos Campeões, espero que eles contratem alguns jogadores que possam ajudá-los a dar o próximo passo.”