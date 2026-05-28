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"Temos de ser realistas" - Wayne Rooney minimiza as chances do Manchester United de disputar o título na primeira temporada completa de Michael Carrick
O impacto imediato de Carrick em Old Trafford
O United passou por uma grande transformação após a chegada de Carrick em janeiro. O ex-meio-campista levou os Red Devils ao terceiro lugar, somando 39 pontos durante sua gestão — mais do que qualquer outro clube da primeira divisão naquele período. Esse renascimento rendeu a Carrick um contrato de dois anos como sucessor definitivo de Ruben Amorim e garantiu o retorno à Liga dos Campeões.
Rooney, em entrevista à talkSPORT, reconheceu a mudança no clima do clube. “Acho que a situação do Man United nos últimos anos tem sido muito difícil para os torcedores encontrarem alguma felicidade nisso”, disse Rooney. “Mas acho que, desde que Michael assumiu, há esperança e confiança novamente entre os torcedores do Man United. Para terminar em terceiro lugar, acho que todas as contratações foram bem-sucedidas. E agora, de volta à Liga dos Campeões, espero que eles contratem alguns jogadores que possam ajudá-los a dar o próximo passo.”
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Moderando as expectativas em relação ao título
Apesar do otimismo que envolve Old Trafford e dos relatos de que a contratação de Ederson, do Atalanta, está quase fechada, Rooney pede paciência. O jogador de 40 anos continua cauteloso quanto à rapidez com que o United pode se tornar um verdadeiro candidato ao título, enfrentando times como o Arsenal e o Manchester City.
Rooney explicou: “Bem, acho que as expectativas — conversei com ele (Carrick) na semana passada — serão de tentar vencer tudo em que disputarem, mas também é preciso ser realista. Acho que a questão é: será que dá para progredir a partir de onde se está? Então, acho que se o United terminar entre os quatro primeiros na próxima temporada e talvez tenha uma chance de disputar e ganhar, sabe, talvez a FA Cup, e tentar se sair bem na Liga dos Campeões, acho que, mais uma vez, isso é progresso.”
A definição de sucesso
Para Rooney, a prioridade é uma evolução constante, em vez de um retorno imediato ao topo do futebol inglês, já que o Manchester United não conquista o título da Premier League desde 2013. Ele acredita que, embora a sede por títulos seja inerente a um clube da estatura do United, a qualidade da competição torna a conquista da dobradinha (campeonato e competição europeia) uma batalha difícil no curto prazo.
“Todos nós queremos que eles ganhem o campeonato, mas é preciso ser realista e perguntar: eles vão ganhar o campeonato? Vão ganhar a Liga dos Campeões? Acho que vai ser muito difícil, mas a tentativa de melhorar é o que importa”, acrescentou a lenda dos Red Devils, antes de enfatizar que perceber os benefícios de ter “um técnico muito bom” é o fator mais importante para a próxima temporada.
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Michael Owen apresenta uma perspectiva diferente
Nem todos compartilham da visão conservadora de Rooney. O ex-atacante do United, Michael Owen, colocou os Red Devils entre os grandes nomes capazes de destronar os atuais líderes. Owen acredita que o ímpeto gerado no final desta temporada sugere que o United está pronto para disputar o título imediatamente.
"Acho que o desafio na próxima temporada virá apenas de Manchester", disse Owen aoMetro. "Acho que o Man City será forte; mesmo que o Pep saia, eles chegaram bem perto do Arsenal nesta temporada e têm um bom grupo de jovens jogadores que mostraram que estarão na disputa pelo título na próxima temporada e, com duas copas nacionais, eles voltarão mais fortes. E já faz um tempo, mas o Manchester United pode ser um candidato ao título sob o comando de Michael Carrick. Se você observar o desempenho deles desde que ele chegou, é definitivamente o de um candidato ao título.”