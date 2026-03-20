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Uli HoeneßGetty Images
Christian Guinin

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"Temos de conseguir eliminar os aproveitadores": Uli Hoeneß, presidente do Bayern, critica os assessores

O agente de jogadores e Uli Hoeneß não vão se tornar amigos nesta vida. Mais uma vez, o presidente honorário do FC Bayern de Munique faz críticas severas.

Durante uma homenagem ao ex-presidente do Conselho Fiscal do Eintracht Frankfurt, Wolfgang Steubing, Hoeneß reiterou sua aversão a grande parte dos agentes de jogadores no mundo do futebol, aos quais acusou de estarem interessados apenas no dinheiro.

  • "Hoje em dia, quando um jogador vai para o exterior ou volta do exterior, ele precisa de um agente. Existem muitos agentes sérios, mas também muitos aproveitadores. Todos nós precisamos conseguir identificar e descartar esses aproveitadores", reclamou Hoeneß.

    Para o septuagenário, o fundamental é “que o agente não ache que precisa ganhar mais do que o jogador. Às vezes, pagam dez milhões por três almoços, isso não pode ser”, disse Hoeneß, que anunciou a intenção de agir contra as exigências, por vezes exorbitantes, de alguns agentes.

    “Discutimos o assunto de forma muito controversa aqui também e, nos próximos meses, tentaremos desenvolver um plano para não tolerarmos mais isso. No G14, tentamos uma vez introduzir um teto salarial. Isso durou exatamente quatro semanas; depois disso, creio que o AC Milan violou a regra”, explicou o presidente honorário do FCB.

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  • dayot-upamecano(C)Getty Images

    Hoeneß criticou duramente os assessores de David Alaba

    No passado, Hoeneß já havia entrado em conflito verbalmente com os agentes dos jogadores do Bayern em várias ocasiões. Entre outras coisas, ele chamou Pini Zahavi, agente de David Alaba, de “piranha gananciosa” durante as negociações sobre a renovação do contrato em 2020.

    Também houve complicações durante a contratação do zagueiro Dayot Upamecano. Na época, Hoeneß declarou: “No caso de Upamecano, os assessores queriam ou aumentar o preço conosco ou levá-lo para outro clube, e como agradecimento, deveríamos pagar-lhes uma comissão. Isso é uma contradição em si, que não devemos mais aceitar.”

    Após negociações difíceis, o Bayern acabou retirando sua oferta — e, com isso, levou Upamecano a reconsiderar.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 21 de março

    15h30

    FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

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