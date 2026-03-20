"Temos de conseguir eliminar os aproveitadores": Uli Hoeneß, presidente do Bayern, critica os assessores

"Hoje em dia, quando um jogador vai para o exterior ou volta do exterior, ele precisa de um agente. Existem muitos agentes sérios, mas também muitos aproveitadores. Todos nós precisamos conseguir identificar e descartar esses aproveitadores", reclamou Hoeneß.

Para o septuagenário, o fundamental é “que o agente não ache que precisa ganhar mais do que o jogador. Às vezes, pagam dez milhões por três almoços, isso não pode ser”, disse Hoeneß, que anunciou a intenção de agir contra as exigências, por vezes exorbitantes, de alguns agentes.

“Discutimos o assunto de forma muito controversa aqui também e, nos próximos meses, tentaremos desenvolver um plano para não tolerarmos mais isso. No G14, tentamos uma vez introduzir um teto salarial. Isso durou exatamente quatro semanas; depois disso, creio que o AC Milan violou a regra”, explicou o presidente honorário do FCB.