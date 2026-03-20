Durante uma homenagem ao ex-presidente do Conselho Fiscal do Eintracht Frankfurt, Wolfgang Steubing, Hoeneß reiterou sua aversão a grande parte dos agentes de jogadores no mundo do futebol, aos quais acusou de estarem interessados apenas no dinheiro.
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"Temos de conseguir eliminar os aproveitadores": Uli Hoeneß, presidente do Bayern, critica os assessores
"Hoje em dia, quando um jogador vai para o exterior ou volta do exterior, ele precisa de um agente. Existem muitos agentes sérios, mas também muitos aproveitadores. Todos nós precisamos conseguir identificar e descartar esses aproveitadores", reclamou Hoeneß.
Para o septuagenário, o fundamental é “que o agente não ache que precisa ganhar mais do que o jogador. Às vezes, pagam dez milhões por três almoços, isso não pode ser”, disse Hoeneß, que anunciou a intenção de agir contra as exigências, por vezes exorbitantes, de alguns agentes.
“Discutimos o assunto de forma muito controversa aqui também e, nos próximos meses, tentaremos desenvolver um plano para não tolerarmos mais isso. No G14, tentamos uma vez introduzir um teto salarial. Isso durou exatamente quatro semanas; depois disso, creio que o AC Milan violou a regra”, explicou o presidente honorário do FCB.
- (C)Getty Images
Hoeneß criticou duramente os assessores de David Alaba
No passado, Hoeneß já havia entrado em conflito verbalmente com os agentes dos jogadores do Bayern em várias ocasiões. Entre outras coisas, ele chamou Pini Zahavi, agente de David Alaba, de “piranha gananciosa” durante as negociações sobre a renovação do contrato em 2020.
Também houve complicações durante a contratação do zagueiro Dayot Upamecano. Na época, Hoeneß declarou: “No caso de Upamecano, os assessores queriam ou aumentar o preço conosco ou levá-lo para outro clube, e como agradecimento, deveríamos pagar-lhes uma comissão. Isso é uma contradição em si, que não devemos mais aceitar.”
Após negociações difíceis, o Bayern acabou retirando sua oferta — e, com isso, levou Upamecano a reconsiderar.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 21 de março
15h30
FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)