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“Temam o pior!” - Shay Given alerta torcedores do Newcastle de que o rebaixamento é uma ameaça real após o desastre na janela de transferências de verão
Given liga o alerta para êxodo no St James' Park
O clima em Tyneside mudou do otimismo europeu para uma ansiedade real após uma série de saídas de alto perfil que deixou o Newcastle vulnerável. A profundidade do elenco que levou o Newcastle à Liga dos Campeões foi completamente desmantelada. Com Eddie Howe deixando o cargo apenas algumas semanas antes da nova temporada, a base tática da equipe desapareceu junto com seu poder de estrelas.
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Êxodo no elenco deixa o Newcastle exposto
Falando por meio da BOYLE Sports, que oferece as últimas odds de futebol, Given foi brutalmente honesto sobre a situação atual.
"Acho que é natural que todos os torcedores temam o pior. Isso está enraizado em nós, construído ao longo dos anos", disse o ex-goleiro. "O Newcastle perdeu alguns de seus melhores jogadores e os substituiu por atletas mais jovens, que certamente têm um futuro brilhante pela frente, mas pode levar tempo para eles se adaptarem e ganharem ritmo, especialmente na Premier League."
Talvez o aspecto mais preocupante do verão do Newcastle tenha sido a desintegração total do seu meio-campo. Given apontou a perda de peças criativas e de proteção defensiva como um motivo principal de preocupação. Ele acrescentou: "Sandro Tonali e Anthony Gordon já saíram, e parece que Bruno Guimaraes está prestes a se juntar a eles, o que significa que quase todo o meio-campo foi desfeito. É muita qualidade e experiência."
A situação envolvendo o capitão do clube é o golpe final para uma torcida que já está abalada. Esta mais recente onda de saídas vem logo depois da saída bombástica da temporada passada, que viu o atacante Alexander Isak se juntar ao Liverpool em um acordo recorde de £ 125 milhões. Com Gordon vendido ao Barcelona e Tonali ao Tottenham, relatos agora indicam que o Arsenal chegou a um acordo de £ 75 milhões para garantir os serviços de Guimaraes, enfraquecendo ainda mais um Newcastle que parece estar priorizando o equilíbrio financeiro em vez da competitividade.
Temores reais de rebaixamento tomam conta de Newcastle
Given, que passou mais de uma década no clube e testemunhou vários altos e baixos, se recusou a dourar a pílula sobre a realidade da situação. Ele admitiu que a ameaça de queda para a Championship não é apenas exagero. "Se eu dissesse a você que estou sentado aqui agora dizendo que não estou nada preocupado e totalmente certo de que vamos ficar bem, provavelmente não estaria dizendo a verdade", concluiu Given. "Haverá preocupações entre a torcida em relação à próxima temporada."
A falta de substitutos consolidados, peça por peça, para jogadores como Isak e Gordon fez o elenco parecer sem poder de fogo. A saída de vozes experientes como Kieran Trippier apenas agravou a crise de liderança, deixando um elenco jovem e desarticulado para atravessar um dos períodos mais difíceis da história moderna do clube sob a gestão liderada pela Arábia Saudita.
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Um projeto em busca de uma nova identidade
A transição da estabilidade da era Howe para a incerteza do trabalho de Matthias Jaissle acontece no pior momento possível. Com a temporada batendo à porta, o Newcastle se vê em uma corrida contra o tempo para integrar os novos reforços e estabelecer um estilo de jogo coeso.
No fim das contas, a torcida do Newcastle fica se perguntando o que aconteceu com o grande plano de dominação global. O foco no fair play financeiro forçou vendas que, inegavelmente, reduziram o teto do time principal.
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