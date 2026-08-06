Falando por meio da BOYLE Sports, que oferece as últimas odds de futebol, Given foi brutalmente honesto sobre a situação atual.

"Acho que é natural que todos os torcedores temam o pior. Isso está enraizado em nós, construído ao longo dos anos", disse o ex-goleiro. "O Newcastle perdeu alguns de seus melhores jogadores e os substituiu por atletas mais jovens, que certamente têm um futuro brilhante pela frente, mas pode levar tempo para eles se adaptarem e ganharem ritmo, especialmente na Premier League."

Talvez o aspecto mais preocupante do verão do Newcastle tenha sido a desintegração total do seu meio-campo. Given apontou a perda de peças criativas e de proteção defensiva como um motivo principal de preocupação. Ele acrescentou: "Sandro Tonali e Anthony Gordon já saíram, e parece que Bruno Guimaraes está prestes a se juntar a eles, o que significa que quase todo o meio-campo foi desfeito. É muita qualidade e experiência."

A situação envolvendo o capitão do clube é o golpe final para uma torcida que já está abalada. Esta mais recente onda de saídas vem logo depois da saída bombástica da temporada passada, que viu o atacante Alexander Isak se juntar ao Liverpool em um acordo recorde de £ 125 milhões. Com Gordon vendido ao Barcelona e Tonali ao Tottenham, relatos agora indicam que o Arsenal chegou a um acordo de £ 75 milhões para garantir os serviços de Guimaraes, enfraquecendo ainda mais um Newcastle que parece estar priorizando o equilíbrio financeiro em vez da competitividade.