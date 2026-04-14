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Michael Olise Liverpool badge 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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“Tem uma chance” – A única maneira de o Liverpool conseguir tirar Michael Olise do Bayern de Munique, segundo a opinião de Stan Collymore sobre a ambiciosa transferência

M. Olise
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O Liverpool foi informado da única maneira de conseguir tirar Michael Olise do Bayern de Munique, já que os Reds estão prestes a vasculhar o mercado de transferências em busca de um sucessor adequado para Mohamed Salah. Olise, ex-jogador do Crystal Palace, se encaixaria no perfil, mas Stan Collymore explicou ao GOAL por que será quase impossível trazer o jogador da seleção francesa de volta à Premier League.

  • Revelação: números impressionantes de Olise no Bayern

    Olise, nascido em Londres e formado nas categorias de base do Reading, tem sido uma revelação na Alemanha desde que se juntou a Harry Kane e companhia na Allianz Arena em 2024. Ele marcou 20 gols em todas as competições durante sua primeira temporada no Bayern e já soma 17 gols — além de 25 assistências — nesta temporada.

    Esses números estão atraindo muitos olhares de admiração, antes mesmo de ele representar os Bleus na Copa do Mundo de 2026, e ofertas milionárias podem testar a determinação do Bayern em algum momento das próximas janelas de transferências.

    O Liverpool, com o “Rei Egípcio” Salah se preparando para partir como jogador de graça, precisa de alguém para preencher a vaga do lendário jogador no lado direito do ataque. Olise – como jogador de comprovada qualidade no futebol inglês e europeu – seria uma aquisição inteligente para o elenco dos Reds, mas será que há alguma chance de ele acabar em Anfield?

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  • MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Será que Olise pode vir a ser o substituto de Salah no Liverpool?

    Quando essa pergunta foi feita a Collymore, o ex-atacante dos Reds — falando em parceria com a Best Betting Bonuses — disse ao GOAL: “O fato é que ele já jogou na Premier League. E se Olise ganhar a Liga dos Campeões, ele pode dizer: ‘Bem, já ganhei a Bundesliga, já ganhei tudo o que havia para ganhar na Alemanha’. E o Liverpool é um dos poucos clubes que poderiam contratá-lo.

    “Ele daria certo? Com certeza. Ele entende o jogo e passa pelos adversários. Ele faz dois ou três dribles. E seja indo para a lateral e cruzando, ou entrando para dentro e fazendo uma tabela, ele causa perigo nessa posição regularmente. Então, sim, para mim, com certeza.

    “Se o Liverpool tem o dinheiro e a influência no momento, se o Bayern ganhar a Liga dos Campeões, e especialmente se eles saírem dos quatro primeiros, o que é uma possibilidade, embora isso pareça cada vez mais com o Chelsea a cada dia que passa, se o Liverpool entrar nas posições da Liga dos Campeões, então eles têm uma chance.

    “Se não conseguirem, acho que ele provavelmente ficaria no Bayern, porque as chances são de que o Bayern possivelmente chegue à final da Liga dos Campeões, parece estar muito bem e pode vencê-la. Portanto, é uma possibilidade, mas eu diria que, no momento, é algo improvável.”

  • Lenda do Liverpool duvida que seja possível fechar um acordo com o jogador da seleção francesa

    Essa é uma opinião compartilhada pelo ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard. O ícone dos Reds é mais um que gostaria de ver Olise em Merseyside, mas duvida que seja possível fechar um acordo pela contratação de um dos atacantes mais cobiçados e em melhor forma do futebol mundial.

    Gerrard disse: “Michael Olise? O problema é: por que ele sairia do Bayern de Munique? Um grande clube, eles estão disputando os principais títulos, provavelmente a equipe mais forte do Bayern de Munique que vimos nos últimos tempos.

    “Ele está prestes a arrasar na Copa do Mundo no verão. Ele parece um garoto realmente feliz, bem adaptado. Não acho que ele vá a lugar nenhum. Mas sim, adoraria tê-lo no Liverpool, e quer saber? Também não me importaria de ter [Luis] Díaz de volta. Sentimos falta dele.”

  • Mohamed Salah Liverpool Premier League 2025-26Getty

    Quem será o alvo do Liverpool para ocupar a posição de Salah na ala direita?

    Diaz, que deixou o Liverpool em 2025, brilha na ala esquerda do Bayern, enquanto Olise atormenta os adversários pela direita. Eles colocaram a equipe de Vincent Kompany em boa posição para conquistar mais um título da Bundesliga, além de liderarem por 2 a 1 no placar agregado em um confronto de peso nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

    O Liverpool também continua na competição, embora esteja em desvantagem no confronto das quartas de final contra o atual campeão Paris Saint-Germain, e sabe que os esforços para encontrar um substituto para o astro Salah, que marcou 256 gols e está de saída, precisarão ser intensificados em breve.

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