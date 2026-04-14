“Tem uma chance” – A única maneira de o Liverpool conseguir tirar Michael Olise do Bayern de Munique, segundo a opinião de Stan Collymore sobre a ambiciosa transferência

Quando essa pergunta foi feita a Collymore, o ex-atacante dos Reds — falando em parceria com a Best Betting Bonuses — disse ao GOAL: “O fato é que ele já jogou na Premier League. E se Olise ganhar a Liga dos Campeões, ele pode dizer: ‘Bem, já ganhei a Bundesliga, já ganhei tudo o que havia para ganhar na Alemanha’. E o Liverpool é um dos poucos clubes que poderiam contratá-lo.

“Ele daria certo? Com certeza. Ele entende o jogo e passa pelos adversários. Ele faz dois ou três dribles. E seja indo para a lateral e cruzando, ou entrando para dentro e fazendo uma tabela, ele causa perigo nessa posição regularmente. Então, sim, para mim, com certeza.

“Se o Liverpool tem o dinheiro e a influência no momento, se o Bayern ganhar a Liga dos Campeões, e especialmente se eles saírem dos quatro primeiros, o que é uma possibilidade, embora isso pareça cada vez mais com o Chelsea a cada dia que passa, se o Liverpool entrar nas posições da Liga dos Campeões, então eles têm uma chance.

“Se não conseguirem, acho que ele provavelmente ficaria no Bayern, porque as chances são de que o Bayern possivelmente chegue à final da Liga dos Campeões, parece estar muito bem e pode vencê-la. Portanto, é uma possibilidade, mas eu diria que, no momento, é algo improvável.”