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“Tem um toque de magia” – Por que Elliot Anderson é tão procurado: o ex-capitão do Nottingham Forest explica as principais qualidades da “estrela em ascensão” da Inglaterra
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A ascensão meteórica de Anderson no City Ground
O jogador, natural do Nordeste, trocou Tyneside por Trentside ao concretizar uma transferência milionária no verão de 2024. Poucos sabiam o que esperar naquela altura, com um potencial indiscutível ainda à espera de ser revelado.
O tempo de jogo regular no Forest contribuiu para isso, a ponto de Anderson ser agora um jogador consagrado na Premier League — líder nas estatísticas de recuperação de bola na divisão — e ter sete convocações para a seleção principal, após uma impressionante ascensão com os Três Leões.
Quais são as qualidades que tornam Anderson, o craque do Forest, especial?
Essa ascensão meteórica não foi nenhuma surpresa para Lansbury. O ex-capitão dos Reds — que está ajudando a promover a campanha “Check Your Bally’s”, que arrecadará fundos e divulgará o Mês da Conscientização sobre o Câncer Testicular nos jogos da primeira divisão inglesa neste fim de semana — é um grande fã de um jogador que ocupa uma posição semelhante à que ele mesmo já ocupou.
Em entrevista exclusiva ao GOAL, Lansbury disse, quando questionado sobre o talento de Anderson e o que ele poderia conquistar: “Ele tem sido provavelmente meu jogador favorito quando assisto ao Forest. Ele realmente chegou e deu um novo fôlego ao time. Para ser justo, [Morgan] Gibbs-White também – os dois se entendem muito bem. Acho que eles realmente ajudaram, mas, para mim, Elliot é um jogador que se destaca e acho que, daqui para frente — ele está apenas começando, não é mesmo? —, ele pode realmente dar um passo à frente e se tornar um grande destaque.”
Questionado se marcar gols — com apenas quatro gols registrados pelo Forest em 89 partidas — é uma área em que Anderson poderia se esforçar, Lansbury acrescentou: “Possivelmente, mas você está procurando defeitos onde não há. Pelo que ele faz durante a partida, você sempre gostaria de tê-lo no seu time. Ele tem um toque de magia e joga no ataque, o que eu também gosto, e não tem medo de continuar buscando a bola. Se comete um erro, ele se esforça para corrigir. Ele está em toda parte no campo, o que é brilhante.”
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Por que a intervenção do VAR será bem-vinda nas partidas da Premier League
Anderson espera dar uma contribuição decisiva para a causa do Forest nos próximos jogos. Um deles será a visita do Burnley ao City Ground no domingo, para um confronto crucial da Premier League entre duas equipes que travam uma batalha contra o rebaixamento.
Normalmente, os torcedores esperariam pouca intervenção do VAR em qualquer partida, mas este fim de semana traz uma exceção à regra. Explicando o motivo, Lansbury — que foi diagnosticado com câncer testicular em 2016, aos 25 anos — disse: “Espero que isso funcione a nosso favor. Eles vão doar £100 cada vez que o VAR for consultado no fim de semana; portanto, se todos puderem começar a fazer o sinal do VAR e tentar chamar o árbitro para a tela o máximo possível, as doações serão muito bem-vindas.”
Qualidades de um capitão: liderar com ações ou com palavras?
Lansbury estava no elenco do Forest quando passou por um susto de saúde; o elegante meio-campista assumiu a capitania durante seus cinco anos no City Ground. Questionado sobre o tipo de capitão que gostaria de ser, o jogador formado na base do Arsenal disse: “Alguém que liderasse pelo exemplo em campo. Obviamente, eu tinha Chrissy Cohen à minha frente e ele era um grande exemplo a seguir; foi uma pena que ele tenha precisado encerrar a carreira mais cedo por causa dos joelhos, pois era alguém que eu realmente admirava quando cheguei lá e ele me recebeu de braços abertos.
“Obviamente, assumir a braçadeira foi incrível para mim, mas, pessoalmente, eu queria fazer isso em campo. Não sou do tipo que grita no vestiário; minha motivação é que eles me vejam trabalhando duro em campo, e sinto que ofereci isso ao Forest.”
Ele acrescentou, quando questionado se sempre preferiu aqueles que lideram com ações em vez de palavras: “Acho que sim, gosto de ver alguém se destacar e realmente assumir o comando do jogo. Se você está usando a braçadeira, isso traz um pouco mais de pressão, porque você é o capitão da equipe e precisa ter um bom desempenho.
“Alguns jogadores gritam e berram para se motivarem, mas, no meu caso, prefiro alguém que, quando você olha ao redor, está usando a braçadeira e se esforçando, jogando bem, fazendo tudo, e sinto que você cria uma conexão positiva com isso quando joga ao lado de alguém assim.”
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Confira o Bally's: Do que se trata a campanha e como está sendo arrecadado o dinheiro?
Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet doará £100 à Fundação OddBalls por cada revisão do VAR na Premier League neste fim de semana.
As verificações do VAR tornaram-se parte familiar do futebol moderno, com os torcedores frequentemente esperando enquanto decisões importantes são revisadas repetidamente. Neste fim de semana, esses momentos servirão como um lembrete de algo mais importante. Cada vez que o jogo parar para uma verificação, a Bally Bet fará uma doação, associando a ideia de verificar em campo com a importância de se examinar fora dele.
A Bally Bet ajudará a The OddBalls Foundation a aumentar ainda mais a conscientização por meio de uma cobertura dedicada ao jogo entre Nottingham Forest e Burnley na Premier League, no dia 19 de abril.
Aproveitando os hábitos naturais dos torcedores de futebol, a Bally Bet transmitirá a mensagem “Check Your Bally’s” nos painéis de LED do estádio, nos telões e no programa do dia da partida, lembrando aos torcedores que a verificação não deve se limitar a impedimentos, pênaltis e gols decisivos no último minuto. A OddBalls Foundation estará presente no City Ground, oferecendo aos torcedores a oportunidade de conversar com profissionais qualificados.