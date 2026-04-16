“Tem um toque de magia” – Por que Elliot Anderson é tão procurado: o ex-capitão do Nottingham Forest explica as principais qualidades da “estrela em ascensão” da Inglaterra

Essa ascensão meteórica não foi nenhuma surpresa para Lansbury. O ex-capitão dos Reds — que está ajudando a promover a campanha “Check Your Bally’s”, que arrecadará fundos e divulgará o Mês da Conscientização sobre o Câncer Testicular nos jogos da primeira divisão inglesa neste fim de semana — é um grande fã de um jogador que ocupa uma posição semelhante à que ele mesmo já ocupou.

Em entrevista exclusiva ao GOAL, Lansbury disse, quando questionado sobre o talento de Anderson e o que ele poderia conquistar: “Ele tem sido provavelmente meu jogador favorito quando assisto ao Forest. Ele realmente chegou e deu um novo fôlego ao time. Para ser justo, [Morgan] Gibbs-White também – os dois se entendem muito bem. Acho que eles realmente ajudaram, mas, para mim, Elliot é um jogador que se destaca e acho que, daqui para frente — ele está apenas começando, não é mesmo? —, ele pode realmente dar um passo à frente e se tornar um grande destaque.”

Questionado se marcar gols — com apenas quatro gols registrados pelo Forest em 89 partidas — é uma área em que Anderson poderia se esforçar, Lansbury acrescentou: “Possivelmente, mas você está procurando defeitos onde não há. Pelo que ele faz durante a partida, você sempre gostaria de tê-lo no seu time. Ele tem um toque de magia e joga no ataque, o que eu também gosto, e não tem medo de continuar buscando a bola. Se comete um erro, ele se esforça para corrigir. Ele está em toda parte no campo, o que é brilhante.”