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Germany Announces FIFA World Cup 2026 SquadGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo": Julian Nagelsmann elogia um jogador que pode não ser convocado pela seleção alemã

Copa do Mundo
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
F. Nmecha
J. Nagelsmann

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, está contente por Felix Nmecha estar recuperando a forma a tempo. Ele adiou a data prevista para a divulgação da lista de convocados para a Copa do Mundo também por causa do meio-campista do Borussia Dortmund.

Inicialmente, Nagelsmann pretendia anunciar sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no dia 12 de maio. Ele adiou a data em nove dias e, nesta quinta-feira, após o anúncio da convocação, voltou a explicar seus motivos.

  • Inicialmente, Nagelsmann pretendia anunciar sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no dia 12 de maio. Ele adiou a data em nove dias e, nesta quinta-feira, após o anúncio da convocação, explicou novamente seus motivos.

    O essencial, segundo ele, era dar aos jogadores lesionados e contundidos a chance de se recuperarem a tempo. Ele citou o atacante do Gladbach, Tim Kleindienst, e Felix Nmecha, do BVB, como exemplos. Enquanto Kleindienst não está na lista de Nagelsmann após uma longa pausa forçada, Nmecha conseguiu entrar na lista após se recuperar de uma ruptura do ligamento lateral. Há pouco menos de duas semanas, ele comemorou seu retorno ao Borussia como reserva contra o Eintracht Frankfurt e impressionou Nagelsmann imediatamente.

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  • Felix NmechaGetty Images

    Nagelsmann sobre Nmecha: “Já conquistamos um jogador de nível mundial”

    O técnico explicou: “O Felix trabalhou muito bem e treinou muito bem mesmo durante a fase de reabilitação. Ele reconstruiu sua musculatura e ganhou uma estabilidade extrema no joelho, maior do que tinha antes. E nos 20 minutos em que ele jogou, quando eu estava no estádio, sua primeira jogada após nove semanas de lesão foi uma arrancada seguida de um drible em velocidade de 40 metros. E foi aí que eu já disse: Ok, está tudo certo, ele está de volta!”

    Nmecha confirmou essa impressão na última rodada da Bundesliga, na vitória do Dortmund por 2 a 0 sobre o Werder Bremen: “No último jogo, ele jogou os 90 minutos. Ele também aguentou isso muito bem.” O jogador de 25 anos é “um jogador de ponta que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele tem muito talento, muita velocidade, muita dinâmica. Ele está saudável, está em forma, não tem problemas e vai nos ajudar muito a fazer um bom torneio.”

    A conclusão de Nagelsmann: “Já conquistamos um jogador de classe mundial. Para ele, o adiamento da convocação foi a decisão certa.”

    Desde sua estreia no outono de 2023, Nmecha disputou até agora seis partidas pela seleção principal da Alemanha (um gol). No meio-campo da seleção alemã, ele disputa uma das duas vagas na Copa do Mundo com Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (ambos do FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) e Angelo Stiller (VfB Stuttgart).

  • Visão geral da seleção alemã para a Copa do Mundo

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensivoNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensivoFelix PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensivoNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensivoAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensivoJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    OfensivoNadiem AmiriMainz 05
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United
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