Inicialmente, Nagelsmann pretendia anunciar sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no dia 12 de maio. Ele adiou a data em nove dias e, nesta quinta-feira, após o anúncio da convocação, voltou a explicar seus motivos.
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"Tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo": Julian Nagelsmann elogia um jogador que pode não ser convocado pela seleção alemã
Inicialmente, Nagelsmann pretendia anunciar sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no dia 12 de maio. Ele adiou a data em nove dias e, nesta quinta-feira, após o anúncio da convocação, explicou novamente seus motivos.
O essencial, segundo ele, era dar aos jogadores lesionados e contundidos a chance de se recuperarem a tempo. Ele citou o atacante do Gladbach, Tim Kleindienst, e Felix Nmecha, do BVB, como exemplos. Enquanto Kleindienst não está na lista de Nagelsmann após uma longa pausa forçada, Nmecha conseguiu entrar na lista após se recuperar de uma ruptura do ligamento lateral. Há pouco menos de duas semanas, ele comemorou seu retorno ao Borussia como reserva contra o Eintracht Frankfurt e impressionou Nagelsmann imediatamente.
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Nagelsmann sobre Nmecha: “Já conquistamos um jogador de nível mundial”
O técnico explicou: “O Felix trabalhou muito bem e treinou muito bem mesmo durante a fase de reabilitação. Ele reconstruiu sua musculatura e ganhou uma estabilidade extrema no joelho, maior do que tinha antes. E nos 20 minutos em que ele jogou, quando eu estava no estádio, sua primeira jogada após nove semanas de lesão foi uma arrancada seguida de um drible em velocidade de 40 metros. E foi aí que eu já disse: Ok, está tudo certo, ele está de volta!”
Nmecha confirmou essa impressão na última rodada da Bundesliga, na vitória do Dortmund por 2 a 0 sobre o Werder Bremen: “No último jogo, ele jogou os 90 minutos. Ele também aguentou isso muito bem.” O jogador de 25 anos é “um jogador de ponta que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele tem muito talento, muita velocidade, muita dinâmica. Ele está saudável, está em forma, não tem problemas e vai nos ajudar muito a fazer um bom torneio.”
A conclusão de Nagelsmann: “Já conquistamos um jogador de classe mundial. Para ele, o adiamento da convocação foi a decisão certa.”
Desde sua estreia no outono de 2023, Nmecha disputou até agora seis partidas pela seleção principal da Alemanha (um gol). No meio-campo da seleção alemã, ele disputa uma das duas vagas na Copa do Mundo com Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (ambos do FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) e Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
Visão geral da seleção alemã para a Copa do Mundo
Posição Jogador Clube Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique Goleiro Alexander Nübel VfB Stuttgart Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensivo Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensivo Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique Defensivo Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensivo Felix Pavlovic FC Bayern de Munique Defensivo David Raum RB Leipzig Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensivo Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensivo Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensivo Jonathan Tah FC Bayern de Munique Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique Ataque Kai Havertz Arsenal Ataque Lennart Karl FC Bayern de Munique Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart Ataque Florian Wirtz FC Liverpool Ataque Nick Woltemade Newcastle United