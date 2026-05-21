O técnico explicou: “O Felix trabalhou muito bem e treinou muito bem mesmo durante a fase de reabilitação. Ele reconstruiu sua musculatura e ganhou uma estabilidade extrema no joelho, maior do que tinha antes. E nos 20 minutos em que ele jogou, quando eu estava no estádio, sua primeira jogada após nove semanas de lesão foi uma arrancada seguida de um drible em velocidade de 40 metros. E foi aí que eu já disse: Ok, está tudo certo, ele está de volta!”

Nmecha confirmou essa impressão na última rodada da Bundesliga, na vitória do Dortmund por 2 a 0 sobre o Werder Bremen: “No último jogo, ele jogou os 90 minutos. Ele também aguentou isso muito bem.” O jogador de 25 anos é “um jogador de ponta que tem tudo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele tem muito talento, muita velocidade, muita dinâmica. Ele está saudável, está em forma, não tem problemas e vai nos ajudar muito a fazer um bom torneio.”

A conclusão de Nagelsmann: “Já conquistamos um jogador de classe mundial. Para ele, o adiamento da convocação foi a decisão certa.”

Desde sua estreia no outono de 2023, Nmecha disputou até agora seis partidas pela seleção principal da Alemanha (um gol). No meio-campo da seleção alemã, ele disputa uma das duas vagas na Copa do Mundo com Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (ambos do FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) e Angelo Stiller (VfB Stuttgart).