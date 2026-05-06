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"Tem tudo para dar certo" - Casemiro insiste que o "sensacional" Michael Carrick "merece totalmente" ser o técnico permanente do Manchester United
O impacto transformador de Carrick em Old Trafford
Carrick alterou completamente o rumo da temporada do Manchester United desde que assumiu o comando no lugar de Ruben Amorim, demitido em janeiro. O United estava estagnado na sexta posição da Premier League, com apenas 31 pontos em 20 partidas, quando a mudança ocorreu, mas o ex-meio-campista inspirou uma reviravolta notável na sorte do clube em Old Trafford.
Em suas 14 partidas no comando, o United conquistou 10 vitórias e dois empates, com suas únicas derrotas sendo contra o Leeds United e o Newcastle United. Essa sequência sensacional garantiu a participação na Liga dos Campeões na próxima temporada.
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O elogio entusiástico de Casemiro
Casemiro, que tem se destacado sob o comando do técnico interino, acredita que a decisão sobre o próximo treinador permanente deve ser simples para a diretoria. “Na minha opinião, ele merece totalmente [o cargo no Manchester United]; acho que é um cara que já demonstrou ter qualidades muito boas para ser técnico do Manchester United”, disse Casemiro a João Castelo-Branco, da ESPN Brasil.
“Portanto, não cabe a mim escolher, cabe ao clube. Mas se eu pudesse dar minha opinião, é claro que ele merece, e merece a total confiança do clube. É claro que a temporada dura o ano todo, mas desde que chegou, ele vem fazendo um trabalho incrível e acho que, com mais tempo, ele tem tudo para ser um grande técnico do Manchester United.”
Uma aula magistral sobre a gestão do meio-campo
Sendo ele próprio um meio-campista lendário, Carrick claramente tocou o coração do veterano brasileiro. Casemiro marcou nove gols na Premier League nesta temporada e citou a trajetória de Carrick como ícone do clube como um fator determinante para o seu sucesso. “Ele é um técnico que conhece o clube, é um técnico que foi um ídolo no clube, é um técnico que jogou muito, conquistou títulos aqui, sabe como é o clube, sabe o que é o Manchester United”, acrescentou Casemiro.
“Portanto, todo o crédito para o técnico, e não havia muito tempo; para mim, essa foi uma das grandes surpresas, porque ele chegou no meio de uma temporada conturbada. E os jogos, quando ele chegou, não eram exatamente aqueles que dizemos para ganhar confiança, embora na Premier League não houvesse tantos jogos assim, mas sim jogos difíceis. E o cara chegou e conseguiu mudar o clube e a mim em particular, ainda mais porque ele era um ex-jogador, um meio-campista. Estou feliz pela pessoa que ele é, o cara é uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, e ele merece tudo o que está acontecendo na carreira dele.”
- AFP
Em busca do topo
Apesar de sua admiração por Carrick, Casemiro confirmou que ainda planeja deixar Old Trafford no final da temporada. O ex-jogador do Real Madrid está determinado a sair em alta, mesmo achando que o clube deve almejar mais do que o terceiro lugar. Ele insistiu que a classificação para a Liga dos Campeões é apenas o mínimo esperado para um clube do porte do United.
Ele concluiu: “Quando se trata do United, eu sempre digo que é preciso pensar em títulos, é preciso sempre pensar em vencer, em conquistar títulos. Mais ainda, eu sempre gostei de conquistar títulos, então não acho que seja uma temporada ideal, mas é uma boa temporada, especialmente devido às circunstâncias. Mas, repito, é preciso pensar em títulos — o United não pode se contentar com o terceiro lugar. O United deve sempre pensar em títulos e em vencer no topo da tabela.”