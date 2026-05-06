Sendo ele próprio um meio-campista lendário, Carrick claramente tocou o coração do veterano brasileiro. Casemiro marcou nove gols na Premier League nesta temporada e citou a trajetória de Carrick como ícone do clube como um fator determinante para o seu sucesso. “Ele é um técnico que conhece o clube, é um técnico que foi um ídolo no clube, é um técnico que jogou muito, conquistou títulos aqui, sabe como é o clube, sabe o que é o Manchester United”, acrescentou Casemiro.

“Portanto, todo o crédito para o técnico, e não havia muito tempo; para mim, essa foi uma das grandes surpresas, porque ele chegou no meio de uma temporada conturbada. E os jogos, quando ele chegou, não eram exatamente aqueles que dizemos para ganhar confiança, embora na Premier League não houvesse tantos jogos assim, mas sim jogos difíceis. E o cara chegou e conseguiu mudar o clube e a mim em particular, ainda mais porque ele era um ex-jogador, um meio-campista. Estou feliz pela pessoa que ele é, o cara é uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, e ele merece tudo o que está acontecendo na carreira dele.”