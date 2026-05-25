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“Tem sonhos” – Será que o Barcelona conseguiria tirar Mikel Arteta do Arsenal? Ray Parlour, lenda dos Gunners, compara o debate sobre o futuro do técnico aos rumores sobre Arsène Wenger e o Real Madrid
Wenger foi associado ao Real Madrid durante seus 22 anos no comando do Arsenal
Quando Wenger conduzia os Gunners a três títulos da primeira divisão, incluindo a icônica campanha dos “Invincibles” de 2003-04, era amplamente considerado uma das mentes mais brilhantes do futebol mundial.
Não é de se surpreender que olhares de admiração fossem lançados em sua direção com frequência. Em certa época, quase não passava uma temporada sem que “Le Professeur” fosse associado a uma possível transferência para assumir o comando dos “Galácticos” do Real Madrid.
As negociações com os Blancos ocorreram enquanto ele ainda estava sob contrato em Highbury, mas nenhum acordo foi fechado e Wenger completou 22 anos de leal serviço ao Arsenal antes de se despedir em 2018. Pouco mais de 18 meses depois, após ver Unai Emery chegar e partir, as rédeas foram entregues a Arteta em dezembro de 2019.
Ele já passou seis anos e 350 jogos no comando, supervisionando o retorno ao domínio nacional na temporada 2025-26. Uma dupla conquista notável ainda está em jogo, com os Gunners prestes a enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões em 30 de maio.
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Será que o Barcelona conseguiria tirar Arteta do Emirates Stadium?
O contrato de Arteta, na sua forma atual, vai apenas até o verão de 2027. Tem-se falado em uma extensão desses termos — com muitos apostando que o técnico natural de San Sebastián seguirá os passos de Wenger, completando uma década no comando —, mas será que ele se sentiria tentado a seguir outro caminho caso recebesse uma oferta atraente de outro clube?
Dados seus laços com o Barcelona, o gigante da La Liga deveria ser motivo de preocupação para os dirigentes do Emirates Stadium? Quando essa pergunta foi feita a Parlour, o membro do elenco dos “Invincíveis” — falando em nome da 10bet, que oferece bônus de inscrição aos apostadores — disse ao GOAL: “Acho que seria um pouco como Arsène Wenger. Havia muitos rumores de que ele iria para o Real Madrid, mas ele era um homem muito leal.
“Ele sabia o que estava tentando fazer no Arsenal; talvez tenha ficado além do tempo no final, mas naquela fase crucial com a mudança de estádio e tudo mais… e acho que Arteta poderia ser parecido.
“Não sei o que Mikel Arteta está pensando. Não sei em qual clube ele cresceu ou qual clube ele queria treinar — às vezes você tem sonhos como técnico — então, se surgir uma oportunidade e ele não puder recusá-la, teremos que esperar para ver.
“Mas ainda acho que há muito trabalho pela frente para o Arsenal ser muito bem-sucedido — talvez não tão bem-sucedido quanto o Man City, mas para disputar títulos a cada temporada — e ele pode fazer parte disso e ajudar a escrever a história do clube. Tenho certeza de que ele quer fazer isso.”
Novo contrato? O que Arteta disse sobre o seu futuro
Arteta disse recentemente, quando questionado sobre seus planos para o futuro a longo prazo, com uma presença animada na linha lateral e preferindo manter o foco voltado para o presente: “Não há novidades a esse respeito. Não temos tempo para discutir isso agora. O foco total está no que temos que fazer daqui até o final da temporada.
“Estou totalmente comprometido, muito feliz e me sinto bem. Minha família está bem e ainda tenho muita ambição para realizar com este clube de futebol; por enquanto, estamos em uma boa posição.
“Este trabalho tem a ver com o presente e com o que você faz no dia a dia. Dar o seu melhor e sentir que você é a pessoa capaz de liderar e inspirar o grupo a conquistar grandes feitos para o clube. E eu me sinto assim e espero continuar me sentindo assim pelo resto da semana, e com um ótimo resultado no final da temporada.”
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Dupla disputa: confronto com o PSG na final da Liga dos Campeões
O Arsenal pôde comemorar com entusiasmo no domingo ao erguer o troféu da Premier League após a vitória na última rodada contra o Crystal Palace. Essa festa — assim como a que saudou a notícia da conquista do título — provavelmente se estendeu até bem tarde da noite.
Os Gunners ainda não podem relaxar, porém, já que precisam redirecionar seus esforços para a busca pelo primeiro título da Liga dos Campeões. Uma legião de torcedores dos Gunners está se preparando para viajar a Budapeste para o confronto continental contra o PSG no sábado.