O contrato de Arteta, na sua forma atual, vai apenas até o verão de 2027. Tem-se falado em uma extensão desses termos — com muitos apostando que o técnico natural de San Sebastián seguirá os passos de Wenger, completando uma década no comando —, mas será que ele se sentiria tentado a seguir outro caminho caso recebesse uma oferta atraente de outro clube?

Dados seus laços com o Barcelona, o gigante da La Liga deveria ser motivo de preocupação para os dirigentes do Emirates Stadium? Quando essa pergunta foi feita a Parlour, o membro do elenco dos “Invincíveis” — falando em nome da 10bet, que oferece bônus de inscrição aos apostadores — disse ao GOAL: “Acho que seria um pouco como Arsène Wenger. Havia muitos rumores de que ele iria para o Real Madrid, mas ele era um homem muito leal.

“Ele sabia o que estava tentando fazer no Arsenal; talvez tenha ficado além do tempo no final, mas naquela fase crucial com a mudança de estádio e tudo mais… e acho que Arteta poderia ser parecido.

“Não sei o que Mikel Arteta está pensando. Não sei em qual clube ele cresceu ou qual clube ele queria treinar — às vezes você tem sonhos como técnico — então, se surgir uma oportunidade e ele não puder recusá-la, teremos que esperar para ver.

“Mas ainda acho que há muito trabalho pela frente para o Arsenal ser muito bem-sucedido — talvez não tão bem-sucedido quanto o Man City, mas para disputar títulos a cada temporada — e ele pode fazer parte disso e ajudar a escrever a história do clube. Tenho certeza de que ele quer fazer isso.”