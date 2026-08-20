Em entrevista ao programa oficial de jogo do Newcastle, Murphy refletiu sobre as dificuldades recentes enquanto elogiava a nova direção da equipe. O ponta está confiante de que o elenco está pronto para abraçar os métodos de Jaissle.

"Houve mais turbulência do que qualquer um de nós gostaria nas últimas duas temporadas, mas agora é uma questão de recuperar a estabilidade e construir em direção a um novo futuro, e a um futuro melhor", explicou Murphy.

"Tem sido incrível. O nível de detalhe deles é muito empolgante. Eles têm a filosofia, que já está enraizada no DNA do Newcastle, de intensidade, e nós vimos isso.

"[Há] novos detalhes para absorver e assimilar, mas todos estão realmente gostando; ideias novas, ajustes em algumas das coisas que estamos fazendo. Isso realmente complementa essa mistura que temos no elenco e, quanto mais trabalharmos sob o comando dele, mais eu acho que as ideias vão se concretizar."