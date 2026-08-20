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"Tem sido incrível!" - Astro do Newcastle faz declaração ousada sobre o novo técnico Matthias Jaissle
Um novo começo em Tyneside
O ponta do Newcastle Murphy admitiu que o clube passou por mais turbulências do que gostaria nas últimas duas temporadas. No entanto, o jogador de 31 anos está extremamente otimista em relação ao futuro sob o comando do novo técnico Jaissle.
Jaissle sucedeu Eddie Howe há pouco mais de duas semanas e tem a missão de conduzir o Newcastle a uma nova era. O alemão atualmente prepara seu elenco para sua primeira partida de Premier League no comando, com o Liverpool visitando o St James' Park neste fim de semana. Apesar de uma pré-temporada de resultados mistos, o novo treinador já causou uma impressão extremamente positiva no vestiário.
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Recuperando a estabilidade sob o comando do novo técnico
Em entrevista ao programa oficial de jogo do Newcastle, Murphy refletiu sobre as dificuldades recentes enquanto elogiava a nova direção da equipe. O ponta está confiante de que o elenco está pronto para abraçar os métodos de Jaissle.
"Houve mais turbulência do que qualquer um de nós gostaria nas últimas duas temporadas, mas agora é uma questão de recuperar a estabilidade e construir em direção a um novo futuro, e a um futuro melhor", explicou Murphy.
"Tem sido incrível. O nível de detalhe deles é muito empolgante. Eles têm a filosofia, que já está enraizada no DNA do Newcastle, de intensidade, e nós vimos isso.
"[Há] novos detalhes para absorver e assimilar, mas todos estão realmente gostando; ideias novas, ajustes em algumas das coisas que estamos fazendo. Isso realmente complementa essa mistura que temos no elenco e, quanto mais trabalharmos sob o comando dele, mais eu acho que as ideias vão se concretizar."
Instruções claras e sem margem para dúvidas
Murphy destacou as novas ideias implementadas pela nova comissão técnica. Ele observou que pequenos ajustes já estão complementando a combinação que já existe no elenco.
"Até aqui, não tenho palavras suficientes para elogiar o técnico principal e a comissão de apoio", acrescentou. "Eles têm um temperamento maravilhoso, são muito abertos e honestos, muito acessíveis e, mais uma vez, criaram um ótimo ambiente para aprender. Fiquei realmente impressionado com a forma como ele se comunica e com as suas instruções. É tudo claro, não há margem para dúvidas."
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Preparando-se para o teste do Liverpool
Com os preparativos de pré-temporada chegando ao fim, Jaissle agora está ocupado finalizando seus planos táticos para sua primeira partida oficial da Premier League como técnico do Newcastle. O Newcastle terá um duro teste neste fim de semana, já que o Liverpool vai a St James' Park para um confronto de destaque. Murphy e seus companheiros de equipe tentarão transformar o trabalho positivo nos treinamentos em uma boa atuação contra o Liverpool no início da nova campanha.
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