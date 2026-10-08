Tchouameni revelou seus principais candidatos para a próxima Bola de Ouro de 2026, apostando em um trio de companheiros de seleção para o prestigioso prêmio. O meio-campista da França acredita firmemente que a premiação individual mais cobiçada do futebol mundial deve permanecer em seu país após uma campanha memorável.

Em entrevista ao France24, Tchouameni falou sobre seus favoritos pessoais para conquistar a honra máxima. Ele destacou especificamente as notáveis conquistas de Kylian Mbappe, Ousmane Dembele e Michael Olise, insistindo que as atuações de destaque deles ao longo da temporada 2025-26 lhes garantiram um lugar no topo do esporte.