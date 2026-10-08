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'Tem que ser um francês!' - estrela do Real Madrid, Aurelien Tchouameni, escolhe três nomes surpreendentes para a Bola de Ouro de 2026
Trio francês é apontado para a glória
Tchouameni revelou seus principais candidatos para a próxima Bola de Ouro de 2026, apostando em um trio de companheiros de seleção para o prestigioso prêmio. O meio-campista da França acredita firmemente que a premiação individual mais cobiçada do futebol mundial deve permanecer em seu país após uma campanha memorável.
Em entrevista ao France24, Tchouameni falou sobre seus favoritos pessoais para conquistar a honra máxima. Ele destacou especificamente as notáveis conquistas de Kylian Mbappe, Ousmane Dembele e Michael Olise, insistindo que as atuações de destaque deles ao longo da temporada 2025-26 lhes garantiram um lugar no topo do esporte.
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O veredito da Bola de Ouro
A corrida pela Bola de Ouro de 2026 gerou um enorme debate, mas Tchouameni foi absolutamente claro quando pressionado sobre quem preferia como vencedor. O meio-campista não hesitou em demonstrar seu orgulho nacional, defendendo com paixão que seus compatriotas sejam reconhecidos por suas façanhas excepcionais nos maiores palcos.
"A Bola de Ouro tem que ir para um jogador francês, obviamente", afirmou Tchouameni durante a entrevista. "Kylian teve uma temporada excepcional, Ousmane também ao vencer a Champions League com o PSG, e claro Michael Olise."
Marcando uma temporada espetacular
Os três candidatos são jogadores que Tchouameni conhece incrivelmente bem. Ele testemunhou de perto suas habilidades excepcionais, observando exatamente como suas atuações de nível mundial deixaram uma marca significativa na temporada 2025-26.
A notável conquista de Dembele ao ajudar o PSG a conquistar a Champions League claramente repercutiu com o meio-campista. Seu triunfo no maior palco da Europa dá um enorme impulso às suas credenciais pessoais.
Enquanto isso, tanto Mbappe quanto Olise tiveram campanhas individuais de destaque. O brilho consistente de ambos em campo justificou plenamente sua inclusão na lista exclusiva de favoritos de Tchouameni para o prêmio.
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Chamado de Londres
A 70ª edição da cerimônia da Bola de Ouro acontecerá em Londres. O mundo do futebol se reunirá na capital inglesa em 26 de outubro para a glamourosa gala. Ainda não se sabe exatamente quem sairá com o famoso troféu. No entanto, Tchouameni certamente estará torcendo para que um de seus três compatriotas favoritos conquiste a maior honraria da noite.
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