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“Tem que ser o Gio quem faça isso” – Freddy Adu acredita que as habilidades únicas de Reyna são fundamentais para o sucesso da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2026
Reyna deve dividir a responsabilidade de liderança com Pulisic e McKennie
Embora tenha à disposição jogadores de comprovada qualidade na Europa, como Christian Pulisic e Weston McKennie, os EUA não podem se dar ao luxo de depender excessivamente de apenas alguns nomes. A responsabilidade por gerar criatividade e criar oportunidades de gol deve ser compartilhada entre vários jogadores.
É aí que entra Reyna, um dos jogadores com maior talento técnico que o futebol americano já produziu. Adu, que conhece bem a pressão de tentar corresponder às expectativas, afirmou: “Acredito firmemente que um meio-campista ofensivo deve ser capaz de conectar tudo. E é por isso que sempre disse que Gio tem que ser o responsável por isso.”
O desafio está lançado, com Reyna — que agora joga pelo Borussia Mönchengladbach — precisando provar que é capaz de se tornar mais uma opção capaz de mudar o rumo do jogo para a seleção americana.
- GOAL
Por que Reyna pode ter um papel crucial na seleção masculina dos EUA
Quando questionado sobre quais jogadores precisam ter um bom desempenho para que os Estados Unidos tenham sucesso neste verão, Adu — em entrevista exclusiva ao GOAL, concedida através do site de apostas na Copa do Mundo — disse: “Acho que é o Pulisic. Acho que, quando ele joga muito bem, sinto que a equipe meio que se alimenta disso. Ele é o melhor jogador da equipe. Quando o seu melhor jogador, quando o seu jogador mais importante está em grande forma, está no ponto certo e jogando bem, isso se espalha pela equipe e todos se esforçam para jogar bem. Acho que ele é esse jogador.
“Acredito muito que um meio-campista ofensivo deve ser capaz de conectar tudo. E é por isso que sempre disse que o Gio tem que ser quem faz isso. Ele é quem tem as habilidades necessárias para fazer tudo isso. Mas ele não está jogando no momento, e isso é um grande problema.
“É preciso estar em boa forma para entrar em uma Copa do Mundo. Afinal, é uma Copa do Mundo. Então vai ser difícil, porque ele é quem consegue desbloquear o ataque, ele consegue desbloquear o Pulisic e o McKennie, ele consegue desbloquear o [Folarin] Balogun.”
Reyna precisa de minutos de jogo devido à falta de oportunidades no clube
Reyna disputou 16 partidas pelo Gladbach nesta temporada, mas a mais recente delas ocorreu em 17 de janeiro, e tem sido difícil conseguir uma vaga no time titular. Ele ainda assim foi convocado para os amistosos contra a Bélgica e Portugal, já que Pochettino continua confiando em seu potencial indiscutível.
Questionado sobre se Reyna precisa jogar em todos os amistosos antes do início da Copa do Mundo, Adu acrescentou: “Eu acho que sim, porque ele precisa de minutos em campo. Ele precisa estar em forma e em condição de jogo.
“Quando você não está jogando, é diferente. Quando você treina o tempo todo e treina bem e tudo mais, é outra coisa estar em campo e estar em forma para jogar. É completamente diferente. Então, ele precisa disso. Se ele não conseguir isso, vai ser difícil para ele ser titular na Copa do Mundo.”
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Pochettino continuará a demonstrar confiança em Reyna?
Reyna passou por um período difícil durante e logo após a Copa do Mundo de 2022, quando sua relação profissional com o ex-técnico da seleção americana, Gregg Berhalter, foi alvo de críticas. Ele parece ter um melhor entrosamento com Pochettino.
Questionado sobre se o técnico argentino — cujo contrato vai apenas até o fim da campanha dos Estados Unidos na Copa do Mundo — continuará a demonstrar confiança em Reyna, Adu disse: “Acho que o Poch vai estar aberto ao Gio. Ele o incluiu na convocação recente, então ainda está aberto. Mesmo que o Gio não tenha jogado, ele o incluiu, o que é um bom sinal para o Gio.
“Acho que ele realmente o tem em mente. E acho que ele percebeu o que Gio pode trazer para a equipe. Então, neste momento, cabe a Gio realmente tentar entrar na melhor forma possível, conquistar seu lugar na equipe e conseguir tempo de jogo. É só conseguir o máximo de tempo de jogo que puder.”
A seleção dos EUA enfrentará a Bélgica no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no sábado. A equipe permanecerá nesse local para um confronto com a Portugal, sem Cristiano Ronaldo. Mais duas partidas amistosas de grande destaque — contra o Senegal e a Alemanha — levarão a equipe de Pochettino até a fase final da Copa do Mundo, possivelmente com Reyna redescobrindo o brilho em seu jogo.