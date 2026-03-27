“Tem que ser o Gio quem faça isso” – Freddy Adu acredita que as habilidades únicas de Reyna são fundamentais para o sucesso da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Quando questionado sobre quais jogadores precisam ter um bom desempenho para que os Estados Unidos tenham sucesso neste verão, Adu — em entrevista exclusiva ao GOAL, concedida através do site de apostas na Copa do Mundo — disse: “Acho que é o Pulisic. Acho que, quando ele joga muito bem, sinto que a equipe meio que se alimenta disso. Ele é o melhor jogador da equipe. Quando o seu melhor jogador, quando o seu jogador mais importante está em grande forma, está no ponto certo e jogando bem, isso se espalha pela equipe e todos se esforçam para jogar bem. Acho que ele é esse jogador.

“Acredito muito que um meio-campista ofensivo deve ser capaz de conectar tudo. E é por isso que sempre disse que o Gio tem que ser quem faz isso. Ele é quem tem as habilidades necessárias para fazer tudo isso. Mas ele não está jogando no momento, e isso é um grande problema.

“É preciso estar em boa forma para entrar em uma Copa do Mundo. Afinal, é uma Copa do Mundo. Então vai ser difícil, porque ele é quem consegue desbloquear o ataque, ele consegue desbloquear o Pulisic e o McKennie, ele consegue desbloquear o [Folarin] Balogun.”