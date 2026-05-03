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“Tem que se esforçar muito mais!” – Roy Keane “ainda não está convencido” com Kobbie Mainoo e destaca um “problema” no jogo do jovem talento do Manchester United
Keane exige mais da jovem promessa do United
Apesar do gol decisivo de Mainoo na vitória por 3 a 2 sobre o arquirrival Liverpool, que garantiu a classificação do United para a Liga dos Campeões, Keane continua sendo um crítico ferrenho do atual nível do jogador de 21 anos.
O jogador da seleção inglesa decidiu uma tarde de domingo cheia de emoções em Old Trafford com um gol aos 77 minutos, mas o ex-capitão do United insiste que o meio-campista ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar ao nível da elite.
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"Ele ainda está aprendendo"
Em entrevista à Sky Sports, Keane fez uma avaliação direta sobre a evolução de Mainoo. “Ainda não estou convencido com ele. Acho que é um jovem jogador realmente bom, mas ainda é um garoto, só disputou cerca de 70 partidas pelo time principal”, disse Keane.
“Ele obviamente já integrou a seleção da Inglaterra, mas ainda não me convenceu. Espero que ele volte a ser titular regularmente pelo United no ano que vem. Posso ser um crítico severo dos meio-campistas, eu era muito crítico comigo mesmo. Ainda acho que o garoto precisa se esforçar muito mais. Ele tem uma chance? Claro que tem. Ele ainda está aprendendo.”
A preocupação com o ritmo acelerado
Keane questionou se o jogador formado na base possui o talento atlético bruto necessário para a linha de meio-campo moderna, especialmente durante momentos de transição de alta intensidade.
“O único problema é que, quando as pessoas discutem se ele é explosivo o suficiente, será que é possível melhorar isso se você não for rápido na arrancada?”, questionou Keane.
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Em plena ascensão sob o comando de Carrick
Keane observou que o recente período em que Mainoo ficou fora da equipe titular sob o comando de Ruben Amorim pode, na verdade, beneficiá-lo a longo prazo. Depois de surgir com força total e conquistar uma vaga na seleção inglesa, o meio-campista viu-se obrigado a assistir aos jogos do banco de reservas antes de recuperar seu ritmo sob o comando de Michael Carrick.
“Os últimos seis meses serão bastante bons para ele”, explicou Keane. “Para um jovem jogador em um grande clube, ele surge em cena e ganha todas as manchetes, jogando bem e depois sendo convocado para a seleção inglesa. Nos últimos meses, as pessoas têm falado sobre ele ser emprestado, mas eu sempre disse que, às vezes, é preciso sentar e aprender, observar o jogo e a equipe.”