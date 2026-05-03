“Tem que se esforçar muito mais!” – Roy Keane “ainda não está convencido” com Kobbie Mainoo e destaca um “problema” no jogo do jovem talento do Manchester United

Apesar do gol decisivo de Mainoo na vitória por 3 a 2 sobre o arquirrival Liverpool, que garantiu a classificação do United para a Liga dos Campeões, Keane continua sendo um crítico ferrenho do atual nível do jogador de 21 anos.

O jogador da seleção inglesa decidiu uma tarde de domingo cheia de emoções em Old Trafford com um gol aos 77 minutos, mas o ex-capitão do United insiste que o meio-campista ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar ao nível da elite.