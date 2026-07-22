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“Tem o ego de Cristiano Ronaldo, mas não tem o talento de David Bellion!” - A possível transferência de Alejandro Garnacho para o Aston Villa foi considerada um “pesadelo” por Gabby Agbonlahor
Agbonlahor fica furioso com a tentativa de contratação do Villa Park
Em uma declaração sensacional, Agbonlahor manifestou sua total oposição à tentativa do Aston Villa de contratar Garnacho. O jogador de 22 anos estaria prestes a se juntar ao clube de West Midlands por meio de um contrato de empréstimo que inclui uma cláusula de compra obrigatória, apenas um ano após sua transferência de 40 milhões de libras do Manchester United para o Chelsea.
O jogador da seleção argentina passou por uma temporada difícil em Stamford Bridge, marcando apenas um gol em 24 partidas da Premier League. O Chelsea teria colocado o jogador na lista de transferências neste verão, enquanto reformula seu elenco, mas Agbonlahor acredita que o Villa deveria evitar contratar o jogador de 22 anos.
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Dúvidas quanto ao caráter e à atitude
Ao falar no programa “talkSPORT Breakfast”, Agbonlahor descartou imediatamente a possibilidade de Garnacho se transferir para o Villa. Ele disse: “Não! Intervalo, hora dos comerciais. Não quero falar sobre isso. Isso não vai acontecer. É um sonho, um pesadelo!”
O ex-atacante do Villa então questionou a habilidade de Garnacho, citando suas atuações recentes pelo Chelsea. “Ele não é um bom jogador”, continuou Agbonlahor. “Sempre que eu o assisti, ele não conseguia passar pelo lateral. Nos últimos cinco ou seis jogos pelo Chelsea na última temporada, sinceramente, ele corria até o lateral, dava meia-volta e passava a bola de volta. Ele tinha medo de enfrentar um jogador.
“Há um motivo para ele ter sido dispensado pelo Manchester United. Há um motivo para ele ter sido dispensado pelo Chelsea. Há um motivo para ele nem mesmo ter sido convocado pela Argentina para a Copa do Mundo, mesmo com a falta de pontas no time.
“Pela carreira dele que acompanhei no Manchester United, ele tem o ego de Ronaldo ou Messi, mas não tem o talento de David Bellion, que jogava no Manchester United há 20 anos.”
As preocupações relacionadas ao vestiário persistem
Agbonlahor também argumentou que Garnacho poderia perturbar o clima positivo que Unai Emery construiu no Villa, apontando a reputação e o comportamento do ponta como principais motivos de preocupação. Essa harmonia interna ganha ainda mais importância após a saída de Morgan Rogers, que oficializou sua transferência para o Chelsea.
“Se a gente levar em conta também o caráter das pessoas, o vestiário do Aston Villa é incrível: falamos do Morgan Rogers e de como todos se davam bem com ele e o adoravam”, disse Agbonlahor. “Você quer que um elemento negativo entre no vestiário?
“Tudo o que se ouve sobre Garnacho, levantando os braços quando sai de campo, a maneira como ele deixou o Manchester United.”
Apesar das críticas severas, o ex-atacante do Villa reconheceu que Emery tem um histórico comprovado de revitalizar jogadores cujas carreiras estavam estagnadas, acrescentando: “Se há algum técnico capaz de colocá-lo nos eixos, esse técnico é Unai Emery.”
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Decisão de Villa sobre a transferência está sob escrutínio
Agbonlahor continua cético em relação à transferência proposta, sugerindo que o suposto interesse do Villa pode ser motivado mais pelas circunstâncias do que por uma estratégia, após o clube ter perdido outros alvos.
Ele resumiu sua opinião dizendo: “Eu simplesmente não entendo essa transferência. Tipo, eu realmente não entendo. Isso está me deixando muito perplexo.” O próximo passo do Villa no mercado de transferências determinará se a equipe de Emery seguirá adiante com a negociação, apesar das críticas.
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