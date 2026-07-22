“Tem o ego de Cristiano Ronaldo, mas não tem o talento de David Bellion!” - A possível transferência de Alejandro Garnacho para o Aston Villa foi considerada um “pesadelo” por Gabby Agbonlahor

Ao falar no programa “talkSPORT Breakfast”, Agbonlahor descartou imediatamente a possibilidade de Garnacho se transferir para o Villa. Ele disse: “Não! Intervalo, hora dos comerciais. Não quero falar sobre isso. Isso não vai acontecer. É um sonho, um pesadelo!”

O ex-atacante do Villa então questionou a habilidade de Garnacho, citando suas atuações recentes pelo Chelsea. “Ele não é um bom jogador”, continuou Agbonlahor. “Sempre que eu o assisti, ele não conseguia passar pelo lateral. Nos últimos cinco ou seis jogos pelo Chelsea na última temporada, sinceramente, ele corria até o lateral, dava meia-volta e passava a bola de volta. Ele tinha medo de enfrentar um jogador.

“Há um motivo para ele ter sido dispensado pelo Manchester United. Há um motivo para ele ter sido dispensado pelo Chelsea. Há um motivo para ele nem mesmo ter sido convocado pela Argentina para a Copa do Mundo, mesmo com a falta de pontas no time.

“Pela carreira dele que acompanhei no Manchester United, ele tem o ego de Ronaldo ou Messi, mas não tem o talento de David Bellion, que jogava no Manchester United há 20 anos.”